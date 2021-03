Hétvége: néhol mínusz 10 fok is lehet

Pénteken hidegfront érkezik, aminek hatására téliesebbre fordul az idő az első tavaszi hétvégére. Főként a hegyekben havazhat is, és lehűl a levegő: a maximumok jellemzően 10 fok alatt maradnak, vasárnap hajnalban pedig néhol mínusz 10 fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délutántól csökken a felhőzet. Főként a nap első felében várható több helyen csapadék, amely délutánra, estére egyre inkább az ország déli és középső részeire korlátozódik. Az eső, zápor mellett elsősorban a magasabb hegyekben, valamint az északkeleti vidékeken havas eső, havazás is előfordulhat. Nagy területen élénk, főleg az Észak-Dunántúlon erős, a Bakonyban és a Balaton környékén viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban plusz 1 és 7 Celsius-fok lesz. A legmagasabb hőmérséklet az északi megyékben általában plusz 3 és 8, másutt 8 és 13 fok között várható, az északi megyékben a nap első felében áll be a maximum.

Szombaton a hidegfront felhőzete hajnalra déli irányba elhagyja az országot. Napközben sok lesz a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű, inkább csak keleten, északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor, hózápor. Kezdetben helyenként erős lesz a szél, de délután mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 8 és mínusz 1, napközben plusz 4 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap jobbára derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet hajnalban mínusz 10 és mínusz 2, délután 5 és 10 fok között valószínű – írja az MTI az OMSZ előrejelzése alapján.