Hétvégén indul a Királyi Napok Székesfehérváron!

Családi programok, középkori kalandok, királyi óriásbábok, Koronázási Ünnepi Játékok, vásár, tánc, zene és még számtalan program vár augusztus 10 – 20-ig a Székesfehérvári Királyi Napokon!

Augusztus 10-től tíz napon át ismét királyi forgatag tölti meg Székesfehérvár belvárosát. A Szent István ünnepe köré szervezett Királyi Napok idén is közel száz egyedi, színvonalas és tartalmas programmal várja a látogatókat. Egzotikus néptáncosok, bajvívó lovagok, középkori vásári forgatag, mesteremberek bemutatója, történelmi felvonulás, koncertek, sőt közönségkorcsolya gondoskodnak az élményekről. Teraszos éttermeink, cukrászdáink napernyői alatt megpihenve színes koktélok, díjnyertes finomságok garantálják a felhőtlen kikapcsolódást. A fesztivál kísérőprogramjai, városunk látnivalói még teljesebbé tehetik a nálunk töltött időt: lesz mézünnep, kertmozi, katonazenekarok, esti fényfestés a Városházán, különleges múzeumi tárlatok – közöttük az ország egyik legszínvonalasabb játékmúzeumával -, városnéző túra panorámabusszal, felsorolni is lehetetlen a számtalan lehetőséget. Ha van egy titkos kívánságod, keresd fel a fertályos asszony, Kati néni szobrát is, és simogasd meg az orrát, a helyi legenda szerint szerencsét hoz! A programsorozat részeként tartott Öreghegyi mulatság résztvevői az örök szerelem szimbóluma, a Bory-vár tövében szórakozhatnak, míg a természetkedvelők ízelítőt kaphatnak a Sóstó Természetvédelmi Terület mesésen gazdag élővilágából a Sóstó Látogatóközpontban.

A székesfehérvári Tourinform iroda garantált programokkal járul hozzá az élményekhez: az augusztusi péntek estéken esti fáklyás vezetésekre, szombat délutánonként panoráma buszos városnézésre várják a látogatókat.

Kiemelt programok, amelyeket nem lehet kihagyni:

Egzotikus néptánc és magyar zenei legendák belvárosi fesztiválhangulattal

A székesfehérvári Királyi Napokat az idei évben is felejthetetlen néptánc- és zenei élmények teszik igazán különlegessé. Idén indiai, kanadai és kolumbiai együttesek pezsdítik fel délutánonként belvárosunkat varázslatos ritmusokkal és látványos koreográfiákkal, esténként pedig a Zichy-színpadon és a Táncház folkestjein sziporkáznak.

Az augusztusi estéken magyar zenei legendák koncertjei és klasszikus zenei produkciók színesítik a fesztivál programját. Többek között a Magna Cum Laude, a Neoton Família Sztárjai és az EDDA Művek gondoskodnak a remek hangulatról a Zichy-színpadon. A könnyűzenei koncertek mellett Fúvós Fesztivál és az Öreghegyi Mulatság is várja az érdeklődőket, utóbbin Vastag Tamás lép színpadra. A fesztivál zárásaként az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában hallhatjuk Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának átdolgozott változatát a központi színpadon.

Kaland és játék az egész családnak

A táncos és zenei előadások mellett a fesztivál számos vidám és különleges programelemmel várja a családokat is. A belvárosban történelmi forgatagában a királyi óriásbábokhoz kapcsolódó nyomozós játék, kézműves foglalkozások, lovagi torna nyújt megunhatatlan játék lehetőséget, az augusztus 16-i Lovagok Napja pedig tovább színesíti a kínálatot zászlófelvonással, zenész- és vásári bemutatókkal, kardvívással, vívóleckével és lovagi esküvel. Igazi különlegesség lesz a Királyi Közkori, ahol a MET Arénában óriásbábok között lehet korcsolyázni. Városnéző panorámabuszos túráinkkal felfedezhetitek az egész várost, de a Hetedhét Játékmúzeum, a Sóstó Látógatóközpont és a Bory-vár is gyerekparadicsom, nem maradhatnak ki a programból!

Történelem és kultúra – a múlt és jelen találkozása

A programokra a koronát az augusztus 20-i történelmi felvonulás, a Királyok menete teszi fel, amikor a 23 tagból álló királyi óriásbáb család összes tagját kísérhetjük végig a történelmi belvároson. A történelmi hangulatot „A kiátkozott város” című produkció idézi meg Károly Róbert koronázásának felelevenítésével, az Aranybulla emlékműnél. A Szent István-napi ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye a Magyar Szent Család ereklyéinek ünnepélyes körmenete. Az ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök celebrálja majd, a Nemzeti Emlékhelyen tett tiszteletadás Szent István szarkofágjánál pedig az államalapítás történelmi jelentőségére emlékeztet.

A kultúra kedvelőinek is izgalmas élményeket kínál a Királyi Napok összművészeti fesztivál. Jankovics Marcell multimediális kiállításának varázslatos világa, Hager Ritta textilművész csodálatos alkotásai, valamint a Városházán őrzött koronázási jelképek másolatai mind hozzájárulnak Székesfehérvár különleges kulturális atmoszférájához. A filmkedvelők sem maradnak program nélkül, hiszen a Bartók Béla téri kertmozi a nyári esték varázsát hozza el, ahol a csillagos ég alatt felejthetetlen filmélmények várnak! Ez csupán egy kis ízelítő a fesztivál gazdag kulturális programkínálatából, részletes információ a fesztivál weboldalán található.

További programok:

