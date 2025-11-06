Kezdőlap Gazdaság Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett
GazdaságHírek
No menu items!

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

AzÜzlet.hu

A Blochamps Capital korábbi prognózisa köszön vissza az MNB és a KSH friss adataiban: Magyarországon a vagyonkoncentráció kiugró mértékű. Karagich István, a privátbanki elemzőcég vezetője szerint a pénzügyi gyarapodás csak látszólag széles körű, a jegybanki adatok szerint a pénzügyi vagyon 72 százalékát itthon az emberek 10 százaléka birtokolja, miközben a lakosság fele összesen csupán 5 százalékos részesedéssel bír.

Bár a vagyonkoncentráció az elmúlt években világjelenség lett, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss, Megtakarítási Jelentése is igazolja a Blochamps Capital korábbi előrejelzését arról, hogy Magyarországon – más országokhoz képest is – intenzív mértékű a vagyonkoncentráció. A jegybank legfrissebb adatai alapján a magyar háztartások pénzügyi vagyonának 72 százaléka összpontosul a lakosság legfelső tizedénél – Szlovákiában 70 százalék alatti, Németországban 60 százalék körüli ez az arány. Magyarországon a társadalom nettó vagyon szerinti alsó fele a pénzügyi vagyonnak mindössze 5 százalékát birtokolja, míg például Szlovákiában 12, Ausztriában 8 százalékos ez az arány.

A Blochamps szakértői már korábban figyelmeztettek, hogy a megtakarítások impozáns gyarapodásáról szóló hírek megtévesztők lehetnek, mert a gyarapodás java része egy szűk elitnél csapódik le. „A számok mögé nézve világos, hogy a legfelső vagyondecilist képviselő gazdagok között is csak a leggazdagabb alig 1 százalék, néhány tízezer ember vagyona gyarapszik igazán” – emelte ki Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezetője.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) A háztartások életszínvonala felmérése szerint a leggazdagabb 20 százalék immár 4,8-szor magasabb jövedelemmel rendelkezik, mint a legalsó jövedelmi ötöd – ez az érték 2021-ben még csak 4,2 volt, azaz ez is a Blochamps által régóta jelzett társadalmi rétegződés felerősödésének újabb egyértelmű bizonyítéka.

A leggazdagabb 100 magyar (a népesség 0,001%-a) a háztartások pénzügyi vagyonának már több mint 13 százalékát birtokolja, míg ez az arány 2005-ben még csak 2,5 százalék volt.

A hazai megtakarítások döntő része tehát továbbra is a vagyonosoknál halmozódik fel, miközben a háztartások bő harmadának semmilyen érdemi pénzügyi tartaléka nincs. Kijózanító látni – annak ellenére, hogy az elmúlt években masszív reálbér-növekedés próbálja visszatermelni a 2023-as inflációs felfutás negatív jövedelmi hatásait – 2020-hoz képest minden jövedelmi tizedben nőtt azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyeknek a pénzügyi vagyona nem éri el az egyhavi fogyasztásuk értékét! A legszegényebb három decilisben ez az arány ismét 40 százalék fölé emelkedett, és még a hatodik decilisig bezárólag is 30 százalék feletti azok aránya, akiknek kevesebb megtakarításuk van, mint amennyi egyhavi kiadásuk fedezéséhez szükséges! Ami ismét a bődületes vagyonkoncentrációra utal, az az a tény, hogy tízből kilenc magyar fél évig sem húzná ki a jelenlegi megtakarításaiból – a társadalom döntő többsége tehát pénzügyileg sérülékeny maradt. Számukra valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély.

A KSH felmérése szerint a lakosság 31,7 százaléka legalább háromféle anyagi vagy szociális deprivációban érintett. Ezek közé tartozik például, hogy nem tudják kifizetni a váratlan kiadásaikat, nem képesek egy hét nyaralást megengedni maguknak, vagy nem rendelkeznek alapvető digitális vagy közlekedési eszközökkel. A pénzügyi sérülékenység tehát nemcsak vagyonhiány, hanem életminőségbeli lemaradás is.

A Blochamps rámutatott arra is, hogy a hivatalos statisztikák módszertana önmagában is felülbecsüli a háztartások vagyonát, mivel a jegybank a nehezen realizálható üzleti tulajdonokat is a pénzügyi vagyon részeként tartja nyilván. Karagich István emlékeztet, az  ún. „egyéb tulajdonosi részesedések” a háztartási pénzügyi vagyon közel 30 százalékát adják, de piaci értékük bizonytalan, likvidálhatóságuk korlátozott. Ráadásul – emlékeztet a szakember – a vagyonkoncentráció itt is utolérhető: a felső rétegnek ugyanis jó eséllyel valóban értéket képviselő cégek vannak a nevén, míg a gyengébb vagyoni lehetőségekkel bíró emberek céges vagyona jórészt magának a vállalkozónak megélhetést biztosító (kényszer)vállalkozásokban merül ki, amelyek esetében reális, piacon értékesíthető cégértékről nem lehet beszélni.

A vagyonkoncentráció a következő években tovább fog növekedni – állítja előrejelzésük alapján a Blochamps szakembere. Karagich István szerint a leggazdagabb, privátbanki ügyfélkörben 2025 és 2028 között várhatóan 65 százalékkal gyarapodik a vagyon, míg az affluens (prémium) megtakarítói szegmensben 50 százalékos növekedést valószínűsít a kutatásuk. Ez azt vetíti előre, hogy a felső vagyoni tizeden belül is a szűk szupergazdag réteg halmozza majd fel a többletvagyon túlnyomó részét. A tendencia tehát a vagyoni olló további nyílását ígéri: a társadalom leggazdagabb néhány százaléka kiemelkedő ütemben gazdagodik, miközben a tehetős középrétegek lényegesen mérsékeltebb gyarapodásra számíthatnak. Valóban a milliárdosokon belül is tovább nyílik az olló – a Blochamps adatai szerint például 2015-ben 120 személynek volt tízmilliárd forint feletti vagyona, 2025-re viszont már 250 fő tartozott ide, eközben a százmilliárdosok száma 10 év alatt 6-ról 25-re ugrott. Bár a vagyonkoncentráció a világ egészére igaz, ám a magyar elit vagyonosodásának üteme lényegesen gyorsabb, mint a világ dollármilliárdosainak átlagosan 2,3-szoros vagyonnövekedése.

Minderre Karagich István szerint a hazai vagyonkezelési szektornak is reagálnia kell. Nem lehet azzal számolni, hogy tömegével jelennek meg új vagyonos ügyfelek, viszont a jelenlegi vagyonosok egészen dinamikusan válnak még gazdagabbá. Mindez azt jelenti, hogy a legtehetősebbeket kiszolgáló finanszírozói rendszernek – a privátbanki szolgáltatóknak, vagyonkezelőknek, bankároknak – alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy kevesebb ügyfél sokkal nagyobb vagyont fog kezelni. A jövőben egy-egy kliens sokszoros nagyságrendű vagyon felett rendelkezhet majd, ami egészen eltérő megközelítést és szolgáltatásokat igényel a részükről.

A Blochamps Capital fenntartja az évekkel ezelőtt felmért trend prognosztizálását: a hazai lakossági pénzügyi vagyon gyarapodása mögött meghúzódó vagyonkoncentráció minden korábbinál erőteljesebb, és a régiós összehasonlításban is kiugró jelenség tartósnak ígérkezik. A friss adatok és előrejelzések pedig arra utalnak, hogy ez a folyamat a következő években sem fordul meg. Hiába nőnek a jövedelmek – akár infláció felett is –, ez nem elég ahhoz, hogy a társadalom széles rétegei érdemben visszalépjenek a megtakarítási piacra. A fogyasztási szerkezet is a társadalmi szakadék mélyülését mutatja, a KSH statisztikái alapján az alsó jövedelmi ötödök háztartásai kiadásaik olyan mértékét költik élelmiszerre és lakhatásra, mozgásterük olyan szűk, hogy gyakorlatilag kizárt a megtakarítás lehetősége.

A lakossági pénzügyi vagyon jövőbeni bővülése tehát változatlanul szinte kizárólag a legfelső decilist fogja gyarapítani, tovább erősítve a vagyonkoncentrációt.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok

Július után ismét 100 milliárd forint feletti összegű személyi kölcsönre szerződtek a háztartások 2025. szeptemberben. Idén ez már a második ilyen hónap volt, egyelőre töretlen a népszerűsége a kelendő fogyasztási kölcsönnek. A babaváró hitelből idén még nem fogyott annyi, mint szeptemberben.
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Gazdaság

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok

Gazdaság
Július után ismét 100 milliárd forint feletti összegű személyi kölcsönre szerződtek a háztartások 2025. szeptemberben. Idén ez már a második ilyen hónap volt, egyelőre töretlen a népszerűsége a kelendő fogyasztási kölcsönnek. A babaváró hitelből idén még nem fogyott annyi, mint szeptemberben.
Tovább

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

Gazdaság
A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Hírek
Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább

Az amerikai szoftveróriás szerint az egyetem felesleges: középiskolásokat vesznek fel a “törött” rendszer megkerülésére

Fókuszban
Alex Karp, a Palantir Technologies vezérigazgatója Fotó: golden.com Miközben a...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Gazdaság

Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel.
Tovább
Autó

Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.
Tovább
Hírek

Az év első kilenc hónapjában éves szinten csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt

Az év első kilenc hónapjában országosan és éves összevetésben csaknem 50 százalékkal nőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt; a budapesti 25 százalékos erősödéshez képest a vármegyeszékhelyeken 65, a községekben pedig 93 százalékos élénkülés látható - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com.
Tovább
Gazdaság

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Mindenki az Otthon Startra figyel, miközben a személyi kölcsönöknél dőlnek a rekordok

Július után ismét 100 milliárd forint feletti összegű személyi kölcsönre szerződtek a háztartások 2025. szeptemberben. Idén ez már a második ilyen hónap volt, egyelőre töretlen a népszerűsége a kelendő fogyasztási kölcsönnek. A babaváró hitelből idén még nem fogyott annyi, mint szeptemberben.

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
© 2025 | www.azuzlet.hu