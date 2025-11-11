Kezdőlap Turizmus Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál
Turizmus
No menu items!

Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Hilaris Hotels újabb nagyszabású fejlesztéssel pezsdíti fel az osztrák Alpok egyik legszebb üdülőhelyét: 2025 decemberében Heiligenblut szívében, közvetlenül a sífelvonó mellett nyílik meg a cégcsoport új, 500 fős après-ski bárja. Az új helyszín lenyűgöző panorámájával, nemzetközi fellépőivel és szabadtéri színpadával a téli szezon izgalmas, meghatározó találkozóhelyévé válhat.

A Großglockner lábánál fekvő Heiligenblut am Großglockner a téli sportok szerelmeseinek valódi zarándokhelye: hóbiztos pályarendszerei, festői panorámája és alpesi hangulata egész szezonban vonzza a látogatókat. A környéken 56 kilométernyi sípálya várja a sportolókat, a tágabb régióban pedig több száz kilométernyi síterep biztosít aktív kikapcsolódást.

Ebben a páratlan környezetben erősíti tovább jelenlétét a Hilaris Hotels, amely az elmúlt években tudatos nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. A cégcsoport már most is a térség meghatározó szereplője: a Heiligenblutban, különféle szállástípusokban (szálloda, panzió, magánszálláshelyek) regisztrált 1800 vendégágy közül 655 ágy – azaz az összes kapacitás több mint egyharmada – a Hilaris Hotels üzemeltetésében működik.

A településen mindössze négy nagyobb szálloda üzemel, ezek közül kettő a Hilaris Hotels tulajdonában és üzemeltetésében álló Sporthotel és a Landhotel Post, együtt a szállodai piac több mint 50 százalékát fedi le Heiligenblutban. A 134 szobás Sporthotel a sípályák közvetlen közelében, míg a 66 szobás Landhotel Post a falu szívében, a főtéren található – közvetlenül a felvonó mellett. Utóbbi különleges történelmi értékeket is őriz: egyik lakosztályában Ferenc József császár is megszállt, a szálloda biedermeier bútorai között pedig Mária Terézia komódja is megtekinthető.

Új après-ski bár a hegyek ölelésében

A Hilaris Hotels legújabb, grandiózus fejlesztése egy 500 fős après-ski bár megnyitása lesz 2025. december 20-án, közvetlenül a felvonó bejáratánál. A helyszín zenés-táncos estéknek, koncerteknek és nemzetközi fellépőknek ad majd otthont, miközben panorámaterasza lélegzetelállító kilátást kínál a Großglockner havas csúcsaira.

A helyi önkormányzattal – Martin Lackner polgármesterrel – kialakított stratégiai együttműködésnek köszönhetően a bár mellett szabadtéri színpad is épül, amely a téli szezon központi rendezvényhelyszíne lesz. A cél, hogy Heiligenblut estéit még pezsgőbbé, a várost pedig az osztrák Alpok egyik legélőbb téli központjává tegyék.

A bár gasztronómiai koncepcióját Krausz Gábor mesterszakács, a Hilaris Hotels executive chefje jegyzi, aki a Monarchia ízeit gondolja újra modern, hegyvidéki formában – a fine dining és az alpesi életérzés elegáns fúziójával.

Terjeszkedés szakmai erősítéssel

A Hilaris Hotels nemcsak szállodaüzemeltetőként, hanem beruházóként is aktív szereplője a térség fejlődésének. A következő években két jelentős turisztikai projekt valósul meg, amelyek a sípályák és a felvonórendszer modernizálását célozzák, a Hilaris Hotels pedig ezekhez pénzügyi és szakmai befektetőként csatlakozik.

A vállalat hosszú távú célja, hogy tovább növelje nemzetközi jelenlétét, miközben fejlesztéseivel a helyi turizmus értékalapú, fenntartható fejlődését támogatja. A csoport a prémium szegmensben kíván stabil pozíciót kiépíteni, ahol a vendégélmény, a gasztronómia és a környezettudatos szemlélet egyaránt kiemelt szerepet kap.

A nemzetközi terjeszkedést 2025. november 1-jétől Schmidl Péter, a Hunguest Hotels korábbi vezérigazgató-helyettese segíti, aki az akvizíciókért felelős szakmai vezetőként csatlakozik a szállodavállalat csapatához.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Dámszezon Gúthon: 85 százalék az érmes arány

A barcogás időszakában 110 lapátos dámbika került terítékre, az átlagsúly 4,08 kilogramm volt.
Tovább
Budapest

Fürdők fejlesztése és a fürdőzők igényei: egyeztetés után közös megoldás a Rudasban

Sikerült közös megoldást találni egyes budapesti fürdőzők igényei, és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) árbevétel-kiesése kompenzálásának szükségessége közötti ellentmondás feloldására.
Tovább
Turizmus

Jubileumát ünnepli a Diósgyőri Mikulásvonat és Mesebirodalom

Huszadik alkalommal indul útjára a Diósgyőri Mikulásvonat, amely már több százezer gyermek álmát váltotta valóra. Az ünnepi díszbe öltözött Mikulásvonat, a lenyűgöző fényerdő és a találkozás a Mikulással olyan élményt nyújt, amelynek köszönhetően már hazánk egyik legnépszerűbb téli gyermekprogramjának nevezhetjük. A jubileumi mikulásvonat november 27-től december 14-ig zakatol Miskolc-Diósgyőrből a Lillafüredi Mesebirodalomba, ahol újabb kalandok várják a család minden tagját.​
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál

Turizmus
A Hilaris Hotels újabb nagyszabású fejlesztéssel pezsdíti fel az...
Tovább

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

Hírek
A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
Tovább

Közel 12 milliárd forintot költ digitális hálózati fejlesztésre az MVM Démász és az MVM Émász

Energia
A projekt az időjárásfüggő, megújuló alapú villamosenergia-termelés, elsősorban a naperőművek, dinamikus felfutásából adódó kihívásokra ad választ a fizikai hálózatfejlesztéseket kiegészítve.
Tovább

BÉT- Az OTP húzta le a BUX-ot

Hírek
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
Tovább
Hírek

BÉT- Az OTP húzta le a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hírek

Dámszezon Gúthon: 85 százalék az érmes arány

A barcogás időszakában 110 lapátos dámbika került terítékre, az átlagsúly 4,08 kilogramm volt.
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Gazdaság

Az Apple 13. éve a világ legértékesebb márkája

A listavezető Apple márkaértéke 470,9 milliárd dollár volt, 3,7 százalékkal kisebb a tavalyinál.
Tovább
Gazdaság

KSH: a fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg

A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.
Tovább
Cégvilág

Bécsben nyit újabb irodát az Indotek Group

Az Indotek 2025 elején egy ismert osztrák pénzügyi-ingatlanpiaci szakemberrel erősítette meg több mint 600 fős hazai csapatát
Tovább
Gazdaság

HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál

A Hilaris Hotels újabb nagyszabású fejlesztéssel pezsdíti fel az osztrák Alpok egyik legszebb üdülőhelyét: 2025 decemberében Heiligenblut szívében, közvetlenül a sífelvonó mellett nyílik meg...

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
© 2025 | www.azuzlet.hu