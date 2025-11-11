Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál

A Hilaris Hotels újabb nagyszabású fejlesztéssel pezsdíti fel az osztrák Alpok egyik legszebb üdülőhelyét: 2025 decemberében Heiligenblut szívében, közvetlenül a sífelvonó mellett nyílik meg a cégcsoport új, 500 fős après-ski bárja. Az új helyszín lenyűgöző panorámájával, nemzetközi fellépőivel és szabadtéri színpadával a téli szezon izgalmas, meghatározó találkozóhelyévé válhat.

A Großglockner lábánál fekvő Heiligenblut am Großglockner a téli sportok szerelmeseinek valódi zarándokhelye: hóbiztos pályarendszerei, festői panorámája és alpesi hangulata egész szezonban vonzza a látogatókat. A környéken 56 kilométernyi sípálya várja a sportolókat, a tágabb régióban pedig több száz kilométernyi síterep biztosít aktív kikapcsolódást.

Ebben a páratlan környezetben erősíti tovább jelenlétét a Hilaris Hotels, amely az elmúlt években tudatos nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. A cégcsoport már most is a térség meghatározó szereplője: a Heiligenblutban, különféle szállástípusokban (szálloda, panzió, magánszálláshelyek) regisztrált 1800 vendégágy közül 655 ágy – azaz az összes kapacitás több mint egyharmada – a Hilaris Hotels üzemeltetésében működik.

A településen mindössze négy nagyobb szálloda üzemel, ezek közül kettő a Hilaris Hotels tulajdonában és üzemeltetésében álló Sporthotel és a Landhotel Post, együtt a szállodai piac több mint 50 százalékát fedi le Heiligenblutban. A 134 szobás Sporthotel a sípályák közvetlen közelében, míg a 66 szobás Landhotel Post a falu szívében, a főtéren található – közvetlenül a felvonó mellett. Utóbbi különleges történelmi értékeket is őriz: egyik lakosztályában Ferenc József császár is megszállt, a szálloda biedermeier bútorai között pedig Mária Terézia komódja is megtekinthető.

Új après-ski bár a hegyek ölelésében

A Hilaris Hotels legújabb, grandiózus fejlesztése egy 500 fős après-ski bár megnyitása lesz 2025. december 20-án, közvetlenül a felvonó bejáratánál. A helyszín zenés-táncos estéknek, koncerteknek és nemzetközi fellépőknek ad majd otthont, miközben panorámaterasza lélegzetelállító kilátást kínál a Großglockner havas csúcsaira.

A helyi önkormányzattal – Martin Lackner polgármesterrel – kialakított stratégiai együttműködésnek köszönhetően a bár mellett szabadtéri színpad is épül, amely a téli szezon központi rendezvényhelyszíne lesz. A cél, hogy Heiligenblut estéit még pezsgőbbé, a várost pedig az osztrák Alpok egyik legélőbb téli központjává tegyék.

A bár gasztronómiai koncepcióját Krausz Gábor mesterszakács, a Hilaris Hotels executive chefje jegyzi, aki a Monarchia ízeit gondolja újra modern, hegyvidéki formában – a fine dining és az alpesi életérzés elegáns fúziójával.

Terjeszkedés szakmai erősítéssel

A Hilaris Hotels nemcsak szállodaüzemeltetőként, hanem beruházóként is aktív szereplője a térség fejlődésének. A következő években két jelentős turisztikai projekt valósul meg, amelyek a sípályák és a felvonórendszer modernizálását célozzák, a Hilaris Hotels pedig ezekhez pénzügyi és szakmai befektetőként csatlakozik.

A vállalat hosszú távú célja, hogy tovább növelje nemzetközi jelenlétét, miközben fejlesztéseivel a helyi turizmus értékalapú, fenntartható fejlődését támogatja. A csoport a prémium szegmensben kíván stabil pozíciót kiépíteni, ahol a vendégélmény, a gasztronómia és a környezettudatos szemlélet egyaránt kiemelt szerepet kap.

A nemzetközi terjeszkedést 2025. november 1-jétől Schmidl Péter, a Hunguest Hotels korábbi vezérigazgató-helyettese segíti, aki az akvizíciókért felelős szakmai vezetőként csatlakozik a szállodavállalat csapatához.

Érsek M. Zoltán