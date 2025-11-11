HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon

Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – tájékoztatta a szervezet.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, a közleményben kiemelte: Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.

Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására és feloldották a még fennmaradó amerikai szankciókat a Paks II. beruházással összefüggésben, továbbá a most induló energetikai együttműködés részeként Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól – idézte fel a magyar-amerikai találkozó eredményeit.

Idén eddig kilenc amerikai beruházást jelentett be a HIPA, amelyek jelentős része a legújabb technológiákhoz kapcsolódik és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi, így kiterjednek az űrtechnológiára, a telekommunikációra a védelmi iparra és a mesterséges intelligenciára.

Jelenleg 1400 amerikai cég működik Magyarországon, ezzel az Egyesült Államok Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője. A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben – hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint Washingtonban Joó István az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott tárgyalásokat.

Megjegyezték: előrehaladott tárgyalások folynak egy újabb amerikai cég magyarországi beruházásáról, amelynek eredményéről várhatóan ezen a héten beszámolnak.