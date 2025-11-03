Kezdőlap Gazdaság Hirdetési rekord az ingatlanpiacon
Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

 Az októberi országos lakáspiaci kereslet közel 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest, éves alapon viszont mindössze csak 1,5 százalékkal csökkent. A mérséklődés leginkább a szezonális kereslet csökkenéssel magyarázható, hiszen az év végefelé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, másrészt pedig ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program első nagy keresleti hulláma is lecsengőben van.

  • Bár Budapesten 12 százalékkal kisebb volt a vevői aktivitás, mint tavaly októberben, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 3 százalékkal, a kisebb vidéki városokban 5, a községekben pedig 16 százalékkal élénkült a kereslet.
  • Minél kisebb egy település, éves összevetésben annál komolyabb erősödést könyvelhetett el a vevői oldal, ami egyrészt nagyvárosokban tavaly októberben kibontakozó befektetői keresletnek köszönhető, másrészt pedig annak, hogy az Otthon Start Program még ősszel is lendületben tartotta a kisebb települések piacát.
  • A kínálat is erősödött, mert október végére már 138,1 ezer fölé nőtt az eladó lakások és házak választéka, ami 3,5 ezer darabbal több mint a hónap elején. A 10. hónapban közel 36 ezer friss lakóingatlanhirdetést adtak fel az eladni kívánó tulajdonosok és közvetítők, ami az októberi hónapokat tekintve négyéves rekordnak számít.
  • A községekben és a városokban közel 14 ezer feladott hirdetésre az októberi hónapokban viszont utoljára 2009-2010 volt példa, ami 15 éves rekordnak felel meg.
  • 2026 év elején viszont ismét élénkülhet a piac keresleti oldala, mivel az otthon startos új lakások nagyobb számú megjelenése tovább növelheti az ingatlanpiaci forgalmat.

 Októberben majdnem csúcsot döntött a tulajdonosok által feladott hirdetések száma az ingatlan.com-on, a kisebb településeken viszont 15-16 éves rekord dőlt meg. A kínálat bővülése mellett a keresleti oldalon is aktív maradt a piac, bár az Otthon Start Programhoz köthető lendület mérséklődött. Az elmúlt három hónap összesítése azonban így is kiemelkedően erős időszakot mutat: az utóbbi három hónapban több mint egymillió telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, aminél többet csak 2020-ban láthattunk az augusztus-októberi időszakban.

 Kereslet: enyhülő lendület, de tartós aktivitás 

Októberben 294 ezer telefonos érdeklődést regisztrált az ingatlan.com az eladó lakások és házak iránt. Ez közel 20 százalékos csökkenés szeptemberhez képest, ugyanakkor a mérséklődés minden településtípusban hasonló mértékű volt. A kereslet havi csökkenése a szezonális kereslet csökkenéssel magyarázható, hiszen az év végefelé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, másrészt pedig annak, hogy ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program első nagy keresleti hulláma is lecsengőben van. Éves összevetésben viszont mindössze 1,5 százalékos visszaesés látható, ami elsősorban Budapest gyengébb teljesítményének tudható be: a fővárosban 12 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett, miközben a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 3 százalékkal, a városokban 5 százalékkal, a községekben pedig 16 százalékkal nőtt a kereslet.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője: „Tavaly októberben főként a nagyvárosokban erősödő befektetői aktivitás miatt magas volt a viszonyítási alap, ami miatt a budapesti kereslet is erősebben csökkent. Érdekes és ritkán megfigyelhető ugyanakkor az a helyzet a lakáspiacon, hogy minél kisebb egy település annál nagyobb az ott eladó lakóingatlanok iránti kereslet éves összevetésben.” 

Az OSP lendülete csökkent a vevők körében, viszont az eladókat mozgásban tartotta

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.  A szakember szerint ez arra utal, hogy az első lakásvásárlók által eladott ingatlanokból továbbköltözők már kevésbé érzékenyek a hitelkritériumokra, és egyre nagyobb arányban keresnek drágább vagy más típusú ingatlanokat.

„Jó példa erre a budapesti agglomeráció, mivel pest vármegyében például növekedni tudott az Otthon Start Programhoz nem passzoló lakóingatlanok iránti kereslet, miközben a támogatott körbe tartozóké csökkent. Az ország egyes térségeiben azonban a program hatása még mindig meghatározó: Békés, Borsod, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna vármegyékben a kereslet 99 százalékát az Otthon Start-kompatibilis lakóingatlanok adták.” – hívta fel a figyelmet a jelenségre az ingatlan.com szakértője.

Balogh László kiemelte: „Összességében az Otthon Start program közvetett módon lendületben tartotta a lakáspiacot októberben is, hiszen a támogatott vásárlók által indított adásvételi láncolatok további tranzakciókat generáltak szerte az országban.” 

Kínálat: 15-16 éves rekord dőlt meg a kisebb településeken 

A kínálati oldalon októberben közel 36 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az oldalra, ami 8 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, viszont az októberi hónapokat tekintve ez még mindig négyéves rekordnak számít. Éves összevetésben a közvetítők és tulajdonosok által feladott hirdetések száma 13 százalékkal nőtt országosan, a növekedés motorját tavaly októberhez képest a fővárosi kerületek és a nagyvárosok biztosították. Ugyanis a budapesti 14 százalékos növekedést a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok 18 százalékos friss kínálati többlete kísérte.

A kisebb településeken hónapok óta látható és egyre erősebb eladói aktivitás most már évtizedes viszonylatban is látható eredményeket produkált. A községekben és a városokban feladott közel 14 ezer hirdetésszámot az októberi hónapokban utoljára 2009-2010-ben tudták megközelíteni az eladók, ezzel pedig 15-16 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon.

Piaci kilátások: 2026-ban ismét felfuthat a kereslet és a kínálat 

„A mostani kilátások szerint mind a keresleti, mind a kínálati oldal új erőre kaphat 2026 januárjában. A januári keresleti kiugrás minden évben megfigyelhető, amire rátehet még egy lapáttal, hogy tízezres nagyságrendben érkezhetnek új lakások is a piacra. Ezeknek egy jelentős részét jövő februártól már 3 százalékos kamatozású hitelre is meg lehet venni a tervasztalról mellől. Az erősödő kereslet pedig az eladókat is mozgásba hozhatja pontosan úgy, ahogy ezt az elmúlt hónapokban is láthattuk.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője. 

