Hirtelen rakétafokozatba kapcsolt a lakáspiac

Jelentősen nőtt a lakásvásárlási kedv októberben. A kereslet havi szinten 13, éves összevetésben 31 százalékkal nőtt, és a 2021 októberi volument is meghaladta.

Budapesten 45 százalékkal bővült a kereslet, de Pest vármegyében is 40 százalék feletti növekedés történt tavaly októberhez képest. Mindössze három vármegyében maradt 10 százalék alatt az élénkülés üteme.

A kínálati oldal is bővült: a tulajdonosok 2024 első tíz hónapjában több lakást és házat hirdettek meg eladásra, mint az elmúlt három év azonos időszakában.

Az októberi élénkülés a jövőre várható lakáspiaci boom előszelének is tekinthető.

A lakáspiac keresleti és kínálati oldalán is évek óta nem látott élénkülést hozott az idei október, ami általában nem jellemző az őszi időszakban. Ezek a változások a jövőre várható fellendülés előszelének tekinthetők – derül ki az ingatlan.com friss kereslet-kínálati összesítőjéből.

Idén októberben több mint 320 ezer telefonos érdeklődés érkezett októberben az eladásra kínált lakóingatlanokra, ami éves alapon 31, havi szinten pedig 13 százalékos erősödést jelent. “Ez a dinamika nem jellemző az őszi hónapokra, az októberi hónapokat tekintve ennél nagyobb keresletre csak 2020-ban volt példa, így az idei október még a 2021-es szintet is felülmúlta. Hasonló érdeklődési volumenre legutóbb 2022 márciusában volt példa, de akkor az ukrajnai háború hatásai még nem gyűrűztek be a hazai lakáspiacra.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “Az adatok azt mutatják, hogy mind a saját célra vásárlók, mind pedig a befektetők begyújtották a rakétákat, hogy még a lakásár-emelkedést hozó jövő évi élénkülési hullám előtt találják meg jó áron álmaik ingatlanát.”

Jelentős különbségek országon belül

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapó fővárosi lakásárak miatt érdekes, hogy Budapesten kiemelkedő mértékben, éves összevetésben 45 százalékkal nőtt a lakóingatlanok iránti érdeklődések száma. “A különböző városrészeket tekintve a IV., VIII., X., XIII. és XXIII. kerületekben az októberi kereslet legalább 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ami arra utal, hogy elsősorban azok a fővárosi vevők aktivizálták magukat, akik saját célra vásárolnának lakóingatlant.” – emelte ki Balogh László.

A kereslet országos októberi élénkülésében településtípusonként komoly különbségek vannak. A vármegyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban éves összevetésben 13 százalékkal, a városokban 30 százalékkal, de a községekben is 19 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti érdeklődések száma.

A községek esetében a falusi csokos települések 21 százalékos keresletélénkülése átlag feletti, a nem falusi csokos települések 17 százalékos növekménye viszont átlag alattinak tekinthető. “Csongrád-Csanád ebből a szempontból kiemelkedő. A falusi csokos községekben lévő lakóingatlanok iránt 70 százalékkal többen érdeklődtek, míg a nem falusi csokos társaiknál 25 százalékos bővülés történt tavaly októberhez képest.” – tette hozzá Balogh László.

A vármegyei toplistát a kereslet növekedése alapján Pest és Tolna vezeti, ahol az ingatlan.com szakemberei tavaly októberhez képest 41 és 31 százalékkal több érdeklődést mértek eladó lakóingatlanok iránt. A vármegyék többségében kétszámjegyű mértékben, 10-29 százalékkal nőtt a kereslet. Csupán Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyében volt 10 százalék alatti a keresletbővülés.

Ömlik a friss kínálat is a piacra, nő az eladási kedv

Az érdeklődések látványos felfutása mellett a lakáspiac kínálati oldalán is jelentős bővülést következett be. “Októberben több mint 31,5 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 2,4 százalékos emelkedést mutat éves szinten. A kínálatbővülés mértékét jobban szemlélteti, hogy az év első tíz hónapjában több mint 70 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok. Hasonlóan erős eladási kedvre legutóbb 2020-ban volt példa az ingatlantulajdonosok körében” – fogalmazott az ingatlan.com szakembere.

Balogh László szerint az eladási kedv növekedése két dolgot jelent: “Egyfelől a tulajdonosok élénkülő piacra számítanak, ahol nagyobb esély mutatkozik egy-egy ingatlan sikeres eladására. Másfelől az eladók egy része maga is vevőként lépne piacra, de ehhez legtöbbjüknek a saját lakását is el kell adnia, ezért hirdetik meg őket.” Mindkét jelenség a lakáspiaci élénkülés irányába mutat, ami 2025-ben pöröghet fel az ingatlan.com szakértője szerint. Jövőre ugyanis 1000 milliárdos nagyságrendben érkezhet pénz a lakáspiacra részben az inflációkövető állampapírokból, részben az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokból, valamint a lakosságot célzó állami támogatásokból is.