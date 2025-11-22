Kezdőlap Hírek Hó, jég, dugó: így készülhetünk a reptéri ünnepi rohamra
Hó, jég, dugó: így készülhetünk a reptéri ünnepi rohamra

Bódi Ágnes

Fotók (forrás: Mopark)

Már most megkezdődött a felkészülés a karácsonyi forgalomra a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környékén. A tapasztalatok szerint decemberben torlódások, parkolóhiány és műszaki gondok is nehezíthetik az utazást. Rácz Béla, a Mopark marketingigazgatója szerint érdemes előre foglalni, lehetőleg fedett parkolóban. A hosszabb téli parkolás előtt tanácsos ellenőrizni az akkumulátort, fagyállót és ablakmosót, a kézifék helyett sebességben hagyni az autót, és jégkaparót, hólapátot is bekészíteni.

Ahogy közelednek az ünnepek, a budapesti repülőtér környékén újra elindult a karácsonyi roham. A hosszú hétvégéken már megmutatkozott, mire számíthatunk december végén: zsúfolt parkolók, forgalmi torlódások és feszült utasok minden irányban. Az október 23-án szerzett tapasztalatok sokak számára intő jel volt, ekkor ugyanis a terminálhoz vezető utak lelassultak, a parkolóhelyek órák alatt elfogytak. Mindez előrevetíti, hogy idén is a korán ébredők járnak majd jól.

Parkolóháború karácsony előtt

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapacitása évek óta nem tud lépést tartani a forgalom növekedésével. A téli szezonban naponta több tízezer utas érkezik vagy indul útnak, miközben a parkolóhelyek száma szinte változatlan. Bár folyamatban van az új, hármas terminál előkészítése, és vasúti összeköttetés is épül, ezek a fejlesztések egyelőre nem enyhítik a jelenlegi helyzetet.

„Az utazóknak ma már nem pusztán az ár alapján kell parkolót választaniuk; mérlegelniük kell az autó biztonságát, a transzfer kényelmét és gyorsaságát is” – mondta Rácz Béla, a Mopark marketingigazgatója. Hozzátette, hogy az előfoglalás a legfontosabb lépés, hiszen az ünnepi hetekben minden szolgáltató teltházzal működik. „Aki az utolsó pillanatra hagyja a foglalást, gyakran már csak több kilométerre talál helyet a repülőtértől, és hosszú perceket veszít a transzferrel.”

Az utasoknak érdemes figyelembe venniük, hogy a repülőtér közvetlen parkolói gyorsan megtelnek, ezért a külső, őrzött parkolók szerepe felértékelődik. Ezekben jellemzően kamerás megfigyelés, 24 órás személyzet és ingyenes transzferbusz biztosítja a biztonságos eljutást a terminálhoz.

Fagy, jég és lemerült akkumulátor – téli buktatók az utazás előtt

A tél idén különösen hidegnek ígérkezik, és ez a parkoló autókra is veszélyt jelent. A tartós fagy, a hó és a jeges eső egyaránt megviseli a járműveket, a hosszabb ideig mozdulatlanul hagyott autók pedig gyakran csak műszaki segítséggel kelthetők újra életre. A hidegben az akkumulátor kapacitása akár 40 százalékra is visszaeshet, ami már elegendő ahhoz, hogy egy indulásképtelen kocsival szembesüljön a hazaérkező tulajdonos.

„Tapasztalataink szerint a visszaérkező utas gyakran szembesül azzal, hogy a távollét alatt lemerült az akkumulátora. Ilyenkor sokat számít, ha a parkoló személyzete azonnal tud segíteni, és akár helyben be tudja indítani a járművet” – emelte ki az Mopark szakértője. Hozzátette, hogy a Moparknál a téli szezonra hordozható akkumulátortöltőket és hólapátokat is rendszeresítettek, hogy az utas ne maradjon segítség nélkül.

A szakember szerint a fedett parkolóhelyek iránt egyre nagyobb a kereslet. Bár ezek 20–30 százalékkal drágábbak, mégis megóvják az autót a jégtől, a rozsdát okozó sótól és a fagyási károktól. „Egy fedett parkoló ára sokszorosan megtérül, ha azt nézzük, mennyibe kerülne egy tréler vagy egy új akkumulátor” – tette hozzá.

Felújítások és korlátozások nehezítik az érkezést

A reptéren zajló felújítások tovább bonyolítják a közlekedést. Az indulási szintre jelenleg csak 5 tonna alatti járművek hajthatnak fel, és a megállás legfeljebb öt percig engedélyezett. Az érkezési szintet viszont a személyautók elől lezárták, így az utasokat a Terminál Parkolóba irányítják, ahonnan néhány perces sétával lehet elérni a csarnokot. Az ingyenes ötperces parkolási lehetőség is korlátozott lett, ezért érdemes plusz időt beiktatni a kiszállásra és a csomagok rendezésére.

A közlekedés a környező utakon is lelassult, főként a reggeli és esti órákban. Az Mopark repülőtéri parkoló szakértője szerint az ünnepi időszakban legalább két és fél órával a járat indulása előtt célszerű a reptérre érkezni, hogy a parkolás, a transzfer és a biztonsági ellenőrzés se okozzon kapkodást.

