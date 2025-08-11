Hogyan kerülhető el a tanévkezdési stressz? Szakértői tippek

Nehéz újra beülni szeptemberben a tanterembe, hiszen a hosszú nyári szünet élménydús időszaka könnyen felülírhatja a diákok iskolai motivációját. A visszatérés egyes gyerekek számára izgalmas, másoknak azonban szorongással teli időszak az új tanév. Ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik új iskolában kezdenek, vagy akik tanulási nehézségekkel küzdenek. A legtöbb diáknál szerencsére az új iskolaév okozta aggodalmak hamar elmúlnak, ilyenkor a szorongás csupán átmeneti.

A szülők sokat tehetnek azért, hogy a szorongás mielőbb oldódjon. Ha azonban néhány napon belül nem múlik el, esetleg lelki alapon fej- vagy hasfájás is kialakul az iskolába járás miatt, mindenképp érdemes mentálhigiénés szakemberhez fordulni, aki segíthet feltárni, miért szorong a gyermek, és megadhatja a szükséges támogatást.

„A gyermek talán azért akarja elkerülni az iskolába járást, mert ott nehezen tudja kezelni a szorongását, a szégyen és a kínos helyzetek elől menekül. Az ADHD és a tanulási zavarok okozta problémák miatt a gyerekek az iskolában zavarodottnak és túlterheltnek érezhetik magukat” – hívta fel a figyelmet a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője.

Ha tanulási zavarokról van szó, a tudás hatalom

Dr. Bohács Krisztina szerint a szülők gyakran abban bíznak, hogy a figyelem területén észlelt problémákat, a barátkozásnál észlelt kudarcokat, a nehézkesebb számlálási képességet, a nem megfelelő ceruzafogást, a hallott szöveg nehézkes megértését vagy az instrukciók, kérések nehézkes kivitelezését a gyermek majd „kinövi”.

„Az igazság azonban az, hogy a legtöbb esetben ez nem így történik! Az otthon vagy az óvodában megfigyelt nehézségek – például figyelmetlenség, izgő-mozgó vagy éretlen viselkedés – csak a felszín. A háttérben gyakran valós, fejlesztést igénylő okok húzódnak meg.

Ezeket az okokat alapos méréssel fel kell tárni. Minden gyermek valós – születésétől számított – életkora mellett meghatározható a mentális életkora. Ez azt mutatja meg, hogy a mentális fejlődése, intelligenciája és egyéb kulcs kognitív képességei alapján milyen életkornak felelnek meg a képességei. A valós és a mentális életkor között távolság alakulhat ki, a gyermek alapképességeinek fejlődése elmaradhat kortársai fejlődéséhez képest. A későbbiekben az ilyen „lemaradásból” tanulási nehézségek, tanulási zavarok lehetnek. Szerencsére ez a tudományterület is folyamatosan fejlődik, így ma már léteznek olyan programok, mint például az amerikai AccelerateRx, ahol 5 hónap alatt akár 5 mentális évnyi javulást lehet elérni.”

A siker alapköve a szakértő szerint, hogy segítsünk megérteni gyermekünk tanulási zavarát – nem csak azt, hogy pontosan milyen probléma jelentkezik, hanem azt is, hogy az milyen konkrét módon befolyásolja őt az iskolában és az iskolán kívül is. „Például, ha gyermekünk könnyen letér a helyes erkölcsi útról, vagy problémái vannak az impulzivitással, a barátokkal való együtt tanulás nem biztos, hogy a legjobb módja az iskolai felkészülésnek. Egyezzünk meg abban, hogy idén otthon, egy külön erre a célra kialakított csendes helyen tanul, és utána találkozik a haverokkal. Ha gyermekünket könnyen túlterhelik a nagy projektek, nézzük át közösen a tanulnivalót, és az ijesztően nagy feladatokat bontsuk kisebb, könnyebben kezelhető részekre. Ha nehezen boldogul egy adott tantárgyból, már a kezdetektől fogva nyújtsunk neki támogatás, és ne várjunk addig, amíg lemarad. Az előre tervezés segíthet” – részletezte Dr. Bohács Krisztina.

Hozzátette, hogy amikor csak lehet, hagyjuk a gyereket önállóan cselekedni – ez lehet olyan apróság is, mint az iskolatáska összekészítése.

„Ha (ésszerű keretek között) átadjuk a gyereknek az irányítást, az azt az üzenetet közvetíti, hogy bízunk a képességeiben. Az is fontos, hogy maradjon ideje arra is, hogy egyszerűen csak pihenjen, és olyasmivel foglalkozzon, ami örömet okoz neki” – emelte ki a kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligenciakutató.

A videók késő éjszakai görgetésének ideje lejárt!

Végleges megoldást hozhat a tanulásban például az olyan agytréning, mint BrainRx, amely közvetlenül a tanulási nehézségek okára koncentrál: legyőzhetők vele a tanulási nehézségek és növelhető az IQ pont gyermekek és felnőttek esetében egyaránt.

„Fontos, hogy mi szülők ne adjuk át a gyermekünknek a saját aggodalmainkat, ne legyünk stresszesek. Hallgassuk meg a gyermek problémáit és legyünk támogatók vele. Ha új iskolába megy, iskolakezdés előtt menjünk el együtt és fedezzük fel az épületet, az osztálytermeket és a környéket. Ha a gyermeknek extra támaszra van szüksége keressünk az iskolában egy támogatót – tanárt, pedagógiai asszisztenst vagy pszichológust – és kérjük meg, hogy napközben figyeljen rá, váltson vele pár szót a szünetben” – tanácsolta a szakértő.

A GEM Tanulási Központ szakmai vezetője az új tanév zökkenőmentes elindításához, az egész éves lendület fenntartásához komoly segítségnek nevezte még a napirend normalizálást. A hajnali lefekvés, a közösségi oldalak éjszakai görgetése helyett, fontos, hogy a gyerek a reggeli ébresztődhöz képest 8 órával korábban elaludjon. Tegyen rendet maga körül, selejtezze az előző tanév eszközeit, készítse elő az íróasztalt, tegye kellemessé a tanulási környezetet. Tűzzön ki célokat, fontos, hogy ezek pontosak, reálisak, mérhetőek legyenek. A korábban tanult ismeretek átismétléséhez, pedig segítségére lehetnek a Youtube-on fellelhető előadások, digitális tanagyagok is.