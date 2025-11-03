Kezdőlap Gazdaság Hogyan spórolhatsz milliókat a lakásvásárláson?
GazdaságIngatlan
No menu items!

Hogyan spórolhatsz milliókat a lakásvásárláson?

AzÜzlet.hu

Fotó: BrixIngatlan.hu

Az új Otthon Start program hatására berobbant a hazai ingatlanpiac. A felfokozott hangulatban mindenki igyekszik megtalálni a tökéletes lakást még elfogadható áron, a legtöbb vásárló a hagyományos hirdetési portálokat böngészi több-kevesebb sikerrel, ugyanis az ingatlanárak valósággal kilőttek. A folyamatos áremelkedés miatt mára egy átlagos állapotú, közepes méretű ingatlan is bőven a 70 millió forint feletti kategóriába került. Ugyanakkor létezik egy úgynevezett alternatív ingatlanpiac is, ahol akár 30-35 százalékos ár előnnyel lehet lakáshoz jutni a normál piaci árakhoz képest. De hogyan lehet biztonságosan belevágni egy ilyen ügyletbe?

Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent a normál piaci árszínvonalhoz képest.

Kik vásárolnak a normál piaci ár alatt?

Az évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfelek jellemzően négy fő csoportra oszthatók ezen a területen.

Az árérzékenyek, akik a piac ezen szegmensében látják az egyetlen lehetőséget a lakásszerzésre. A takarékoskodók, akik bár rendelkeznek tőkével, de tudatosan szeretnének vásárolni. Sokan vannak, akik már ismerik az ilyen ügyleteket, van tapasztalatuk, de pontosan tudják, hogy ezekhez a bonyolult konstrukcióhoz profi közreműködő segítségére van szükség, illetve itt vannak a teljesen kezdők, akik semmit sem tudnak erről a világról, és igénylik, hogy egy gyakorlott csapat az első lépéstől az utolsóig fogja a kezüket a teljes folyamat során” – magyarázta Kálmán Ildikó, BrixIngatlan.hu szakértője.

A szakértő új trendként említette, hogy az elmúlt hónapokban az extrém kis költségvetéssel rendelkezők is megjelentek a piacon. Ennek oka egyértelműen a fix 3%-os Otthon Start program hatása.

Miből válogathatunk?

Sokan azt gondolják, hogy ezen a piacon csak problémás, elhanyagolt ingatlanok érhetők el, pedig az alternatív ingatlanok kínálata rendkívül széles. A palettán megtalálható nagyobb és kisebb társasházi lakás, tégla és panel egyaránt, családi ház, telek, sőt, iroda vagy üzlethelyiség is.

„A választék az egész országot lefedi, de az emberek továbbra is legszívesebben a társasházi lakásokat keresik” – hangsúlyozta Kálmán Ildikó, a Brix Ingatlan Zrt. vezérigazgatója. „Várhatóan a kínálat bővülni fog az elkövetkező néhány évben.”

A legnagyobb vonzerő ezeknél az ügyleteknél egyértelműen az ár.

„Régebben lehetőség volt bizonytalanabb szakaszban is belépni vevőként, akkoriban nem volt ritka az 50%-ot is meghaladó árkülönbség a piaci árhoz képest, bár ez természetesen sokkal nagyobb kockázattal járt. Mára ezek a lehetőségek jórészt megszűntek, helyettük stabilabb, kiszámíthatóbb konstrukciók alakultak ki. Az elmúlt években az átlagos árkülönbség stabilan 30–36% körül alakult. Ezt persze számos körülmény befolyásolja: a háttérfolyamatok, az ingatlan mikrokörnyezete, az ügylet típusa és jogi háttere” – fogalmazott a Brix Ingatlan Zrt. vezérigazgatója.

Gyakori kérdés, hogy mely régiókban, városokban lehet a legjobb ajánlatokat kifogni.

„A helyzet az, hogy mindig, mindenhol vannak jó lehetőségek. A statisztikák gyakran torzak, nyilván egy nagyvárosban nagyságrendekkel több ügylet történik, mint egy tízfős településen.”

Gyakorlati tanácsok az alternatív ingatlanpiacon

Első lépésként mindenképp érdemes tapasztalt szakemberhez fordulni.

„Vannak kérdések, amelyekre a dokumentáció, az ingatlan múltja vagy a tulajdoni lap bejegyzései gyorsan választ adnak. Máskor a környék sajátosságai, a látható fizikai jelek, vagy akár a helyiek (lakók, gondnokok) információi segítenek a döntésben” – mondja Kálmán Ildikó.

A legtöbb helyzetet azonban csak a tapasztalat tesz átláthatóbbá. A szakértő hangsúlyozza, hogy több ezer hasonló ügylet után már kialakul egyfajta rutin. „Vannak jelek, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek, de komoly problémává fejlődhetnek, vagy épp ellenkezőleg: első pillantásra riasztónak tűnhet valami, de valójában teljesen vállalható és kockázatmentes.”

Kálmán Ildikó szerint fontos, hogyha valaki mégis önállóan vágna bele, legyen tudatos és reális – mind anyagi, mind életviteli szempontból. Legyen kitartó és nyitott, ne ragaszkodjon mereven előre megírt elvekhez. Ne sajnálja az időt kiismerni egy-egy ügy sajátosságait, és aktívan követni a zajló eljárás történéseit: „A rugalmasság és a folyamatos odafigyelés ezen a piacon elengedhetetlen!”

Az alternatív ingatlanpiac egy olyan szegmens, ahol a türelem, a körültekintés és a szakértelem kézzelfogható árelőnyre váltható és jó lehetőség lehet azok számára, aki szakértői segítséggel, egy felfokozott hangulatú piacon is képesek okosan és takarékosan befektetni.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt

Bő hároméves csúcsra ugrott szeptemberben a kihelyezett támogatott lakáshitelek mennyisége az Otthon Start hitel megjelenése nyomán.
Tovább
Gazdaság

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Építőipar: magas kockázat, elavult jogszabályi környezet – új tagozat

Építőipar
Az építőipar továbbra is a legsúlyosabb és halálos kimenetelű balesetekkel leginkább érintett ágazat Magyarországon.
Tovább

Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt

Gazdaság
Bő hároméves csúcsra ugrott szeptemberben a kihelyezett támogatott lakáshitelek mennyisége az Otthon Start hitel megjelenése nyomán.
Tovább

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Gazdaság
Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Tovább

Hogyan spórolhatsz milliókat a lakásvásárláson?

Gazdaság
Útmutató a tudatos ingatlankeresőknek
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Tovább
Fogyasztóvédelem

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Gazdaság

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
Hírek

Helyreáll az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől

A mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel.
Tovább
Hírek

15 éves Pécs zenei szíve – családi nappal ünnepli születésnapját a Kodály Központ

A programok díjmentesen, ingyenes regisztrációs jeggyel látogathatók, melyek november 3-tól vehetők át a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jegypénztáraiban.A jegyek a termek befogadóképességének mértékéig igényelhetők.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Tovább
Gazdaság

Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Építőipar: magas kockázat, elavult jogszabályi környezet – új tagozat

Az építőipar továbbra is a legsúlyosabb és halálos kimenetelű balesetekkel leginkább érintett ágazat Magyarországon.

Nem nőtt a lakáshitel-piac az Otthon Start miatt

Bő hároméves csúcsra ugrott szeptemberben a kihelyezett támogatott lakáshitelek mennyisége az Otthon Start hitel megjelenése nyomán.
© 2025 | www.azuzlet.hu