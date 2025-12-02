Kezdőlap Bank Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?
BankGazdaságHírek
No menu items!

Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

AzÜzlet.hu

Foto:Freepik

Gőzerővel közelít a síszezon, amikor is magyarok százezrei utaznak külföldre. De hogyan szerezzük be a devizát a lehető legolcsóbban?

Mi történik, ha forintalapú bankkártyával fizetünk külföldön?

Mára teljesen megszokott, hogy minden bankkártyát használhatunk külföldön, akkor is, ha mögötte forintszámla van. A vásárlás vagy készpénzfelvétel összegét azonban kétlépcsős átváltással terhelik:

  1. a kártyatársaság először euróra, Európán kívül pedig amerikai dollárra vált,
  2. ezt követően – néhány nappal később – a saját bank váltja forintra a deviza eladási árfolyamán.

Ez azért problémás, mert nem lehet előre tudni, amikor a bank végül terhel, éppen hogyan áll a forint árfolyama.

Az is előfordulhat, hogy a terminál vagy az ATM nem a helyi pénznemben, hanem forintban mutatja a fizetendő összeget. Ilyenkor a dinamikus devizakonverzióról (DCC) van szó. A DCC előnye, hogy rögtön látjuk a végösszeget, hátránya viszont, hogy jellemzően sokkal drágább, mint a „dupla” átváltás. Ezért érdemes visszautasítani, és mindig a helyi pénznemben fizetni.

Az első konverziót elkerülni jellemzően csak akkor lehet, ha eleve euróban vagy dollárban fizetünk – például duty free üzletekben. A második konverzió viszont teljes egészében megspórolható, ha előre felváltott devizát költünk, így már nincs szükség semmilyen utólagos átváltásra.

Kedvezményes devizaváltás Magyarországon

A kedvező árfolyamú váltás Magyarországon kezdetben a Revolut Bank nevéhez kötődött. A forintszámla 2018-as megjelenése után sok felhasználó választotta a Revolutot, mert jóval kedvezőbb árfolyamot kínált a magyar bankoknál. Ehhez viszont az kellett, hogy a forintot áttolják a Revolutba – ez pedig azt eredményezte, hogy a költések is ott történtek.

A magyar bankok viszont gyorsan reagáltak. Elsőként az OTP Bank jelentette be saját kedvezményes devizaváltási megoldását 2022 márciusában. A bank középárfolyamon vált, és két külön havi keretet biztosít: kezdetben havi 300 000300 000 forintot, amelyet azóta 600 000600 000 forintra emelt. Az egyik keret a forintszámláról indított külföldi kártyás költésekhez használható, a másik pedig a devizaátutalásokhoz, ideértve a saját devizaszámlára történő váltást is. A bankszámla nyitás online is kényelmesen elintézhető.

A következő nagyobb lépést az Erste Bank tette meg: 2023 nyarán bevezette saját kedvezményes devizaváltási szolgáltatását, amely kezdetben havonta 500 000 forintig biztosított előnyös árfolyamot, kiemelt ügyfeleknek akár 1 millió forintig. A váltás minden lakossági ügyfél számára automatikusan elérhető, ám csak munkanapokon 8 és 17 óra között, amikor nyitva van a devizapiac.

Az Erste időközben tovább bővítette a limiteit: ma már standard ügyfeleknek havi 600 000 forintot biztosít, az Erste Prémium kategóriában havi 750 000 forintot, míg az Erste World és Private Banking ügyfelek számára havi 1 millió forintos keret érhető el.

Harmadikként a Gránit Bank lépett a piacra 2023 novemberében, havi 550 000 forintos kedvezményes kerettel. A szolgáltatás munkanapokon 9 és 17 óra között működik, és szintén devizapiaci árfolyamot használ. Amikor az OTP a saját keretét 600 000600 000 forintra emelte, a Gránit is reagált: 2024. május 7-től már havi 650 000 forintig kínál kedvezményes devizaváltást.

További kedvezményes devizaváltási lehetőségek

A jelenlegi kedvezményes keretek így néznek ki:

  • Revolut: havi 350 000 forintig kedvezményes váltás
  • OTP Bank: két külön keret, összesen havi 600 000 + 600 000 forint
  • Erste Bank: standard ügyfeleknek havi 600 000 forint (munkaidőben), Prémium: 750 000 forint, World/Private Banking: 1 millió forint
  • Gránit Bank: havi 650 000 forintos keret (munkaidőben)

Az ilyen módon váltott eurót vagy dollárt ezután a devizaszámláról már közvetlenül lehet költeni, így a konverzió teljesen elkerülhető.

Emellett két további bank is kínál kedvezményes árfolyamon devizát, bár ezek a konstrukciók kevésbé versenyképesek, mint a fenti megoldások. A Raiffeisen Bank és az MBH Bank (az egykori MKB-s ügyfelek számára) egyedi ajánlat alapján ad kedvezőbb árfolyamot. Ilyenkor az ügyfél külön kér ajánlatot, amely meghatározott ideig érvényes, majd újra lehet kérni. Ezeknél a bankoknál nincs havi keret, de a hivatalos devizaeladási árfolyamhoz képest így is érdemi megtakarítás érhető el. (BiztosDöntés)

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A debreceni boom nem csak munkaerőt, hanem magasabb tudásszintet is követel: merre tart a régió munkaerőpiaca az akkugyárak korában?

A magyar–román határon is átnyúlik a verseny a minőségi ipari munkaerőért – derült ki a Prohuman Debreceni Regionális Gazdasági Fórumán
Tovább
Gazdaság

KSH: 3,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a harmadik negyedévben

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.
Tovább
Bank

SMS-csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével

Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A debreceni boom nem csak munkaerőt, hanem magasabb tudásszintet is követel: merre tart a régió munkaerőpiaca az akkugyárak korában?

Gazdaság
A magyar–román határon is átnyúlik a verseny a minőségi ipari munkaerőért – derült ki a Prohuman Debreceni Regionális Gazdasági Fórumán
Tovább

Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

Bank
Mára teljesen megszokott, hogy minden bankkártyát használhatunk külföldön, akkor is, ha mögötte forintszámla van
Tovább

KSH: 3,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a harmadik negyedévben

Gazdaság
A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.
Tovább

SMS-csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével

Bank
Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

A debreceni boom nem csak munkaerőt, hanem magasabb tudásszintet is követel: merre tart a régió munkaerőpiaca az akkugyárak korában?

A magyar–román határon is átnyúlik a verseny a minőségi ipari munkaerőért – derült ki a Prohuman Debreceni Regionális Gazdasági Fórumán
Tovább
Bank

Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

Mára teljesen megszokott, hogy minden bankkártyát használhatunk külföldön, akkor is, ha mögötte forintszámla van
Tovább
Gazdaság

KSH: 3,9 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a harmadik negyedévben

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 38 százalékot (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 19 százalékot) tett ki, de jelentős volt még a turizmus 29 és a szállítási szolgáltatások 24 százalékos részesedése is.
Tovább
Bank

SMS-csalók élnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével

Azt javasolják, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre, és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.
Tovább
Egészség-ügy

Tarolnak az egészségpénztárak

Az idei év első kilenc hónapjában 80 ezer új belépőt regisztráltak az egészségpénztárak, majdnem annyit, mint 2024-ben összesen.
Tovább
Gazdaság

Most a vevőnek áll a zászló

Novemberben az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma meghaladta a 260 ezret. Havi szinten 7 százalékos ez csökkenést jelent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15 százalékos mérséklődést jelent a lakáspiac keresleti oldalán.
Tovább
Hírek

Advent Óbudán: indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására

November 28. és december 23. között rendezik meg az Advent Óbudán 2025 karácsonyi vásárt, amely a Fő téren és a Szentlélek téren kínál ingyenes családi programokat, koncerteket, jégpályát és kézműves vásárt.
Tovább
Cégvilág

Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

A debreceni boom nem csak munkaerőt, hanem magasabb tudásszintet is követel: merre tart a...

A magyar–román határon is átnyúlik a verseny a minőségi ipari munkaerőért – derült ki a Prohuman Debreceni Regionális Gazdasági Fórumán

Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

Mára teljesen megszokott, hogy minden bankkártyát használhatunk külföldön, akkor is, ha mögötte forintszámla van
© 2025 | www.azuzlet.hu