Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

Az is előfordulhat, hogy a terminál vagy az ATM nem a helyi pénznemben, hanem forintban mutatja a fizetendő összeget. Ilyenkor a dinamikus devizakonverzióról (DCC) van szó. A DCC előnye, hogy rögtön látjuk a végösszeget, hátránya viszont, hogy jellemzően sokkal drágább, mint a „dupla” átváltás. Ezért érdemes visszautasítani, és mindig a helyi pénznemben fizetni.