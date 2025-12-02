Hogyan váltsunk olcsón devizát itthon és külföldön?

Gőzerővel közelít a síszezon, amikor is magyarok százezrei utaznak külföldre. De hogyan szerezzük be a devizát a lehető legolcsóbban?
Mi történik, ha forintalapú bankkártyával fizetünk külföldön?
Mára teljesen megszokott, hogy minden bankkártyát használhatunk külföldön, akkor is, ha mögötte forintszámla van. A vásárlás vagy készpénzfelvétel összegét azonban kétlépcsős átváltással terhelik:
- a kártyatársaság először euróra, Európán kívül pedig amerikai dollárra vált,
- ezt követően – néhány nappal később – a saját bank váltja forintra a deviza eladási árfolyamán.
Ez azért problémás, mert nem lehet előre tudni, amikor a bank végül terhel, éppen hogyan áll a forint árfolyama.
Az is előfordulhat, hogy a terminál vagy az ATM nem a helyi pénznemben, hanem forintban mutatja a fizetendő összeget. Ilyenkor a dinamikus devizakonverzióról (DCC) van szó. A DCC előnye, hogy rögtön látjuk a végösszeget, hátránya viszont, hogy jellemzően sokkal drágább, mint a „dupla” átváltás. Ezért érdemes visszautasítani, és mindig a helyi pénznemben fizetni.
Az első konverziót elkerülni jellemzően csak akkor lehet, ha eleve euróban vagy dollárban fizetünk – például duty free üzletekben. A második konverzió viszont teljes egészében megspórolható, ha előre felváltott devizát költünk, így már nincs szükség semmilyen utólagos átváltásra.
Kedvezményes devizaváltás Magyarországon
A kedvező árfolyamú váltás Magyarországon kezdetben a Revolut Bank nevéhez kötődött. A forintszámla 2018-as megjelenése után sok felhasználó választotta a Revolutot, mert jóval kedvezőbb árfolyamot kínált a magyar bankoknál. Ehhez viszont az kellett, hogy a forintot áttolják a Revolutba – ez pedig azt eredményezte, hogy a költések is ott történtek.
A magyar bankok viszont gyorsan reagáltak. Elsőként az OTP Bank jelentette be saját kedvezményes devizaváltási megoldását 2022 márciusában. A bank középárfolyamon vált, és két külön havi keretet biztosít: kezdetben havi 300 000–300 000 forintot, amelyet azóta 600 000–600 000 forintra emelt. Az egyik keret a forintszámláról indított külföldi kártyás költésekhez használható, a másik pedig a devizaátutalásokhoz, ideértve a saját devizaszámlára történő váltást is. A bankszámla nyitás online is kényelmesen elintézhető.
A következő nagyobb lépést az Erste Bank tette meg: 2023 nyarán bevezette saját kedvezményes devizaváltási szolgáltatását, amely kezdetben havonta 500 000 forintig biztosított előnyös árfolyamot, kiemelt ügyfeleknek akár 1 millió forintig. A váltás minden lakossági ügyfél számára automatikusan elérhető, ám csak munkanapokon 8 és 17 óra között, amikor nyitva van a devizapiac.
Az Erste időközben tovább bővítette a limiteit: ma már standard ügyfeleknek havi 600 000 forintot biztosít, az Erste Prémium kategóriában havi 750 000 forintot, míg az Erste World és Private Banking ügyfelek számára havi 1 millió forintos keret érhető el.
Harmadikként a Gránit Bank lépett a piacra 2023 novemberében, havi 550 000 forintos kedvezményes kerettel. A szolgáltatás munkanapokon 9 és 17 óra között működik, és szintén devizapiaci árfolyamot használ. Amikor az OTP a saját keretét 600 000–600 000 forintra emelte, a Gránit is reagált: 2024. május 7-től már havi 650 000 forintig kínál kedvezményes devizaváltást.
További kedvezményes devizaváltási lehetőségek
A jelenlegi kedvezményes keretek így néznek ki:
- Revolut: havi 350 000 forintig kedvezményes váltás
- OTP Bank: két külön keret, összesen havi 600 000 + 600 000 forint
- Erste Bank: standard ügyfeleknek havi 600 000 forint (munkaidőben), Prémium: 750 000 forint, World/Private Banking: 1 millió forint
- Gránit Bank: havi 650 000 forintos keret (munkaidőben)
Az ilyen módon váltott eurót vagy dollárt ezután a devizaszámláról már közvetlenül lehet költeni, így a konverzió teljesen elkerülhető.
Emellett két további bank is kínál kedvezményes árfolyamon devizát, bár ezek a konstrukciók kevésbé versenyképesek, mint a fenti megoldások. A Raiffeisen Bank és az MBH Bank (az egykori MKB-s ügyfelek számára) egyedi ajánlat alapján ad kedvezőbb árfolyamot. Ilyenkor az ügyfél külön kér ajánlatot, amely meghatározott ideig érvényes, majd újra lehet kérni. Ezeknél a bankoknál nincs havi keret, de a hivatalos devizaeladási árfolyamhoz képest így is érdemi megtakarítás érhető el. (BiztosDöntés)