Hol érdemes lekötni a pénzünket?

Feltétel nélkül 5 százalék feletti, egyéb feltételek teljesítésével pedig ennél akár magasabb kamatra is leköthetjük a bankoknál a megtakarításunkat. Az alapkamat nem változott, így az ahhoz kapcsolt betéti kamatok is kitartanak. Kedvező ajánlatokat több banknál is találhatunk, a feltételek teljesítése azonban nem mindenhol egyszerű – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Továbbra is 6,5 százalék marad a jegybanki alapkamat, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a kamatkondíciókat. A szigorú monetáris politika mellett várhatóan egész nyáron kitart majd az MNB, de sok még a bizonytalan tényező. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor hol érdemes kamatoztatni a pénzünket, ha nem szeretnénk kockáztatni vagy ha mindössze néhány hónapra tudjuk nélkülözni a megtakarításainkat?

Az egyik egyszerű választás a lekötött betét lehet, amelyet szinte minden bank kínál, de eltérő feltételekkel. Van olyan pénzintézet, ahol a szerződéskötés is elegendő az inflációt meghaladó kamatszinthez, míg máshol csak a prémium ügyfelek kiváltsága a nagyobb várható hozam. Megnéztük, milyen lekötött betéteket kínálnak a bankok.

Nem kell számlát nyitni, nem kell jóváírás

Van olyan pénzintézet, amely semmilyen plusz feltételt nem szab, mindössze a betétszerződést kell megkötni. A Cofidis Banknál – mely a korábbi Cetelem megtakarítási számláját vette át – nincs szükség számlanyitásra a betétlekötéshez, sőt még lekötés nélkül is számíthatunk realizálható hozamra. A látra szóló kamat jelenleg 3,50 százalék.

A lekötött betétek között választhatunk rövidebb és hosszabb futamidejű betétet is:

a 3 hónapos lekötött betét éves kamata 5 százalék.

6 hónapos futamidőre 4 százalékot fizet a Cofidis.

12 hónapra, vagyis egy évre 5,50 százalék az éves kamat.

A legmagasabb kamat kétéves futamidővel érhető el, 5,75 százalék.

Ennél hosszabb,

3 éves lekötésre 2,50 százalék,

4 évesre 2,80 százalék,

az 5 évesre pedig 3,50 százalékos éves kamatot kínál a pénzintézet.

A minimum leköthető összeg minden futamidőnél 100 ezer forint. A számlanyitásnak, illetve a számlavezetésnek nincs semmilyen díja, a kivonatok sem kerülnek pénzbe – írja közleményében a Bank360.

A plusz feltételhez nem kötött betétek közül a Gránit Bank Szimpla betétje 3 százalékos éves kamatot kínál, a lekötési idő 1 hónap. A hosszabb futamidejű betétek közül a Tartós betétnél nem várnak el plusz feltételt, ennek a kamata a jegybanki alapkamathoz van kapcsolva. A 36 hónapra leköthető betét kamata 4,50 százalék, a 60 hónapra leköthető betét kamata pedig 5 százalék. A minimum leköthető összeg mindhárom betétnél 50 ezer forint.

A MagNet Bank Prizma forint betétnél az egyetlen feltétel, hogy kizárólag új forrás helyezhető el a számlán, a szükséges minimum összeg a lekötéshez 500 ezer forint. Három futamidő közül lehet választani:

3 hónapos lekötés: 6,62 százalék az éves kamat,

6 hónapos lekötés: 6,45 százalék az éves kamat,

12 hónapos lekötés: 4,61 százalék az éves kamat.

A hosszabb futamidejű betétek közül az Aktív Plusz betét 3 éves lekötéssel érhető el, 3 hónapos kamatfizetési időszakkal. A kiemelt kamat plusz feltételek teljesítése nélkül nem érhető el, a normál azonban igen, 3,50 százalék az éves kamat, mely a jegybanki alapkamathoz van kötve.

Az Oberbank lakossági betét 1-12 hónap között több futamidőre is kínál ajánlatot, a minimum leköthető összeg azonban kifejezetten magas az előzőekhez képest, legalább 8 millió forint.

1 és 2 hónapos futamidőre 4,60 százalék az éves kamat,

3 hónapos futamidőre 4,50 százalék, illetve új forrás lekötése esetén 5,50 százalék,

6 hónapos futamidőre 4,40 százalék,

9 hónapos futamidőre 4,30 százalék,

12 hónapos futamidőre 4,20 százalék.

A TOP betét kamata valamivel alacsonyabb, itt azonban a minimum leköthető összeg 100 ezer forint. Az alábbi futamidőkre kínálja betétjét az Oberbank:

3 hónapra 4,00, illetve 5,50 százalék évente, a magasabb kamat akkor jár, ha új forrást kötünk le,

6 hónapos lekötésre az éves kamat 3,90 százalék,

9 hónapos lekötésre az éves kamat 3,80 százalék,

12 és 18 hónapos lekötésre az éves kamat 3,70 százalék.

Számlanyitás és aktív számlahasználat is feltétel lehet

Ha a betétlekötés mellett vállaljuk az adott banknál a számlanyitást, illetve, hogy bizonyos tranzakciókat is teljesítünk, akkor akár magasabb kamatot is elérhetünk. A Gránit eBank betétje 3 hónapos lekötéssel 6,25 százalékot kínál, ehhez azonban teljes körűen aktivált eBank szolgáltatásra is szükség van, a bankszámlára pedig legalább 400 ezer forintot kell érkeztetni havonta, a lekötési idő alatt legalább két alkalommal. A Gránit csak a bankon kívülről érkező vagy harmadik személytől érkező utalásokat veszi figyelembe. A 6 hónapos futamidőre leköthető KamatMax betét feltétele az aktív bankkártya használat; havonta legalább 20 ezer forint értékben kell vásárolni, a teljes futamidő alatt ez összesen 120 ezer forint – az éves kamat ezen feltételek teljesítése esetén 5 százalék.

A MagNet Bank a Hello betétnél legfeljebb 30 napja megnyitott bankszámlával várja az ügyfeleket, ezért 6 hónapos lekötés mellett 4,20 százalékos kamat jár, illetve a lekötés összegétől függően 5-100 ezer forint bónusz is. Az Aktív Plusz betét kiemelt, 4,80 százalékos kamatához aktivált MagNet Mobilbank szolgáltatás és rendszeres bankkártyás vásárlás a feltétel. A Hűség betétnél az első kamatfizetési időszak kiemelt kamatához is aktív számla-, illetve kártyahasználatra van szükség. A Hűség betét 2 évre szól, és több kamatfizetési időszak közül lehet választani:

3 hónap esetén a kamat 5,06 százalék,

4 hónap esetén a kamat 4,20 százalék,

6 hónap esetén a kamat 4,58 százalék.

A második év végén, vagyis a lekötési időszak végén egyszeri kamatprémium jár, 0,20 százalék.

A K&H Bank rajt betéthez legalább egy hónapja megnyitott lakossági bankszámlára van szükség, ebben az esetben legalább 500 ezer forint lekötésére van lehetőség kedvező, 8 százalékos kamattal. A lekötési idő 90 nap.

Szintén a K&H-nál a privát banki, illetve a kiemelt privát banki ügyfelek 9 százalékos éves kamatot érhetnek el, ha legalább egy hónapja van számlájuk a banknál. A minimum leköthető összeg ebben az esetben is 500 ezer forint.

Az OTP Banknál 6 hónapra köthetjük le a megtakarításunkat 6 százalékos éves kamattal, ennek a feltétele, hogy rendelkezzünk Prémium Next szolgáltatással. A minimum leköthető összeg 100 ezer forint.

Kombinált megtakarítások közül is választhatunk

Több bank is kínál azzal a feltétellel magasabb kamatot a lekötött betétekre, ha a betét mellett befektetési jegyet is vásárolunk, legalább ugyanakkora értékben. A Gránit Bank Hozampáros betéte 3 hónapos lekötéssel kínál 8 százalékot, de csak abban az esetben, ha legalább a lekötés összegével megegyező összegben vásárolunk befektetési jegyet is.

A K&H Bank mix megtakarítása 180 napos lekötési idővel érhető el. 250 ezer forint a minimum leköthető betéti összeg, és még egyszer ennyiért kell befektetési eszközt vásárolni ahhoz, hogy a betét éves kamata 8 százalék legyen. A rövidebb, 60 napos lekötési időnél két lehetőség van: