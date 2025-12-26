Kezdőlap Gazdaság Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól
GazdaságHírek
No menu items!

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Bódi Ágnes
A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) Tisza-tavi Kirendeltsége az eltelt egy évet a Tisza-tó halgazdálkodása, valamint a halőrzés szempontjából is áttekintette és levonta a megfelelő következtetéseket. A konklúziók értékelése során megállapította, hogy szükségessé vált a helyi horgászrend (továbbiakban: HHR) bizonyos helyeken történő pontosítása, kiegészítése, valamint a halállomány változatosságának megőrzése céljából egyes halfajok fogási méretének átalakítása, illetve egy új időszaki elvihetőségi korlát beépítése – olvasható a Pecaverzum oldalán.

A II. Tisza-tavi Horgászfórumon elhangzottak szerint a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltsége a HHR szempontjából legsarkalatosabb pontokkal kapcsolatban egy online kitölthető kérdőív segítségével kikérte a horgászok véleményét. A szakmai álláspontokat ezt követően összevetette az egyes pontokról alkotott véleményekkel, és az alapján döntött az egyes horgászrendi szabályok módosításáról. A változások 2026. január 1-jén lépnek érvénybe – olvasható a Mohosz közleményben.

Sajnos sok a kellemetlen tapasztalat a táborozók után maradt vízparti területekkel kapcsolatban. A környezet tisztaságának és természeti értékeinek megóvása érdekében, valamint a közös használatú területek higiénikus állapotának fenntartása céljából a HHR 25. pontjának megfelelően a táborozók részére hordozható/kemping WC használata 24 órát meghaladó horgászat esetén kötelező.

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni

A HHR 36. pontja szerint a Tiszavalki-, és a Poroszlói-medencében november 15-től február végéig horgászni csak letett botos (fenekező és úszós) módszerekkel, egyágú horoggal engedélyezett. Tilos a pergetés, mártogatás, tapogatás, kivéve az Óhalászi-Holt-Tiszán, a Füredi-Holt-Tiszán, a Hordódi-Holt-Tiszán, az Örvényi-morotván, a IX-es és VI-os öblítőcsatornákon, illetve a Szartos-árkon. Valamint tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad.

A pergető horgászat Tiszavalki-, és a Poroszlói medencében történő tiltása igencsak megosztotta az online kérdőív kitöltőit. A válaszadók 56,4%-a érezte úgy, hogy a szóban forgó medencékben ne tiltsák be a pergetőhorgászatot.

A kérdést a Mohosz szakemberei is megvitatták, és az a közös döntés született, hogy különös figyelemmel a halak egészségi állapotának megóvására, valamint halőrzéstaktikai szempontok miatt ebben az esetben a minimális többség ellenére végső soron a Tiszavalki-, és a Poroszlói medencében a jelzett időszakban megtiltja a pergetőhorgászat folytatását.

A Tisza-tavon is engedélyezett behúzós horgászat elsősorban a nagy testű pontyok és amurok megfogására irányul. A ponty fajra ívási időben (tilalmi időben) történő célzott horgászat a Mohosz megítélése szerint etikátlan. Mivel a behúzós horgászat főképpen a pontyok megfogását célozza, ezért a HHR 46. pontja alapján a ponty fajlagos tilalmi idejében – amely két héttel megrövidül – a behúzós horgászat a tározó egész területén tilos. Természetesen egyéb horgászmódszerek alkalmazása ezen időszakban is engedélyezett lesz.

A külső akadással fogott, illetve az ezzel okozott sérülések minimalizálása érdekében a HHR 47. pontja tartalmazni fogja, hogy a sorozatban maximum három külső akadással fogott hal esetén a horgász köteles horgászhelyet váltani (azaz minimum 200 méterre eltávolodni az eredeti horgászhelyétől).

A kérdőívek szerint a téli szonárhasználat engedélyezését a kitöltők 55,2%-a támogatta. A szonárhasználat összes körülményét mérlegelve úgy döntöttek, hogy a HHR 49. pontjában a szonár használatát egész évben engedélyezi, azonban november 15-től február utolsó napjáig az élőképes jeladó (például LiveScope) eszközök alkalmazása és vízijárműben történő tárolása is tilos lesz.

A HHR 50. pontja november 15-től február utolsó napjáig a horgászatot 06:00 és 18:00 óra között engedélyezi. Ennek értelmében a jelzett időszakban az éjszakai horgászat partról és csónakból is egyaránt tilalom alá esik. A módosítás egyértelmű helyzetet teremt, melynek hatására a horgászok és a hivatásos halőrök közötti félreértések megszűnnek, ezáltal a változás az ellenőrzést is nagymértékben támogatni fogja. Az elmúlt év tapasztalatai alapján indokoltnak látták a korábbi korlátozás visszaállítását, a kérdőívek tanúsága szerint a válaszadók 51,2%-a is hasonló véleményen volt.

Jövőre átalakulnak a mérethatárok

A HHR 56. pontjában található méret- és elviteli korlátozások is változnak. A csuka fogható méretének alsó határa 40 centiméterről 50 centiméterre, módosul. Továbbá a compó és kősüllő legkisebb kifogható mérete 25 centiméterről 30 centiméterre változik, és e fajok esetében vezetnek egy 40 centiméteres felső mérethatár is. Továbbá a balin esetében egy 60 centiméteres felső méretkorlát lép életbe.

A ragadozóhalfajok közül a csuka és a balin méretkorlátainak változtatását az állományuk stabilizálása indokolja a Mohosz szerint. A kősüllő esetében pedig a bevezetett szigorúbb méretkorlátozás a szaporodóképes egyedek szaporodásbiztonságának növelését, illetve a kapitális egyedek élőhelyen való megtartását célozza. Ezeknél a fajoknál fontos állományvédelmi szempont a jövő évi pergető világbajnokság, amelyet Tisza-tavon rendeznek.

A compó tipikus élőhelye a Tisza-tó. A fogási lehetőségének visszaállítása mellett fontosnak tartják, hogy újra kapitális példányok is lakják a vízterületet, ezért indokoltnak látják az alsó mérethatár megnövelését, valamint egy felső méretkorlátozás bevezetését.

Mindezeken felül, hogy a területi jegyben foglalt halelvitel mindenki számára egyformán biztosított, valamint a fogásbiztonság a telepítésektől függetlenül az egész horgászidényben egyenletesen jó legyen, bevezetik a heti elvihető halmennyiséget is, amely a felnőtt éves, a kedvezményes, az ifjúsági, illetve a hölgy horgászok éves területi jegyeivel 10 darab, gyermek horgászok esetében pedig 3 darab darabszám-korlátozással érintett halfaj maximális kifogható mennyiségét jelenti.

Változik a halelviteli kvóta is

A HHR 56.és 58. pontjában meghatározott 24, 48, valamint 72 órás területi jegyekre vonatkozó halelviteli kvótákat pontosították. Ezt a lépest az indokolta, hogy a horgászoknak is egyértelmű legyen a Mohosz korábban is érvényes szabályozása, hogy egy megvásárolt 24 órás területi jeggyel, melynek érvényességi ideje a gyakorlatban két napot érint, csak egy napi kvótának megfelelő mennyiségű hal vihető el, nem pedig kettő. A 48 órás területi jegy ugyanezen logika alapján két napi kvóta elvitelét teszi lehetővé, a 72 órás területi jegy esetében pedig nem négy napi, hanem csak három napi halmennyiség fogható ki.

A HHR 78.-79. és 82.-83. pontjainak minimális változtatása a Mohosz országos jegyeivel elvihető halak napi mennyiségeinek korábbi helytelen meghatározása miatt vált szükségessé. Így az éves általános országos, illetve az éves általános tiszai területi jeggyel rendelkezők naponta a felnőtt horgászok részére kiadott Tisza-tavi éves általános területi jegy napi halelviteli lehetőségeivel megegyező mennyiségű halat vihetnek el.

Ugyanez érvényes az éves kedvezményezett országos, illetve az éves kedvezményezett tiszai területi jeggyel rendelkezőkre is azzal a kitétellel, hogy ezek a személyek a 70 év felettiek, fogyatékkal élők, valamint hölgyhorgászok részére kiadott Tisza-tavi éves kedvezményes területi jegy napi halelviteli lehetőségeivel megegyező mennyiségű halat vihetnek el.

A HHR 122. pontjának módosítására a Mohosz jelenleg is érvényben lévő, a jelölt halak fogásának beküldése után járó jutalmazás egységes értelemezése miatt kerül sor. A Mohosz által jelölt halak (például kecsege) megfogói között jelenleg is sorsolás útján osztják ki a nyereményeket, így ennek a szabálynak a betartása érdekében a jelölt halat kifogók automatikusan nem részesülnek ajándékcsomagban, hanem a halról készült fénykép és a hal adatai (méretek, pontos tömeg) kirendeltségre történő beküldése esetén sorsoláson vesznek részt, amelynek keretében a beküldők között az év végén 3 darab, a következő évre érvényes éves területi jegy és minden 10 beküldő után 1 ajándékcsomagot sorsolnak ki. A 2026-os Tisza-tavi horgászrend ezen a linken érhető el. (agrarszektor.hu)

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.
Tovább
Hírek

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább
Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

Hírek
A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.
Tovább

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Gazdaság
Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni
Tovább

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

Hírek
A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Fókuszban
Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.
Tovább
Gazdaság

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni
Tovább
Hírek

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább
Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hírek

Így készül Bécs a szilveszterre

A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott "Best of Eurovision" show, valamint az éjfélkor elindított "Eurovision Countdown Clock" visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.
Tovább
Gazdaság

Vaddisznók a városban: ki fizet, ha kárt okoznak?

A Bank360 kérdésére a biztosító azt is elárulta, hogy az elmúlt 3-5 évben a vadállatok által okozott károk száma nagyjából stagnált, leszámítva két kiugró évet, 2022-őt és az idei évet, amikor is nagyjából másfélszer annyi káresemény történt, mint előtte általában.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni
© 2025 | www.azuzlet.hu