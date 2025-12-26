Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

A II. Tisza-tavi Horgászfórumon elhangzottak szerint a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltsége a HHR szempontjából legsarkalatosabb pontokkal kapcsolatban egy online kitölthető kérdőív segítségével kikérte a horgászok véleményét. A szakmai álláspontokat ezt követően összevetette az egyes pontokról alkotott véleményekkel, és az alapján döntött az egyes horgászrendi szabályok módosításáról. A változások 2026. január 1-jén lépnek érvénybe – olvasható a Mohosz közleményben.

Sajnos sok a kellemetlen tapasztalat a táborozók után maradt vízparti területekkel kapcsolatban. A környezet tisztaságának és természeti értékeinek megóvása érdekében, valamint a közös használatú területek higiénikus állapotának fenntartása céljából a HHR 25. pontjának megfelelően a táborozók részére hordozható/kemping WC használata 24 órát meghaladó horgászat esetén kötelező.

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni

A HHR 36. pontja szerint a Tiszavalki-, és a Poroszlói-medencében november 15-től február végéig horgászni csak letett botos (fenekező és úszós) módszerekkel, egyágú horoggal engedélyezett. Tilos a pergetés, mártogatás, tapogatás, kivéve az Óhalászi-Holt-Tiszán, a Füredi-Holt-Tiszán, a Hordódi-Holt-Tiszán, az Örvényi-morotván, a IX-es és VI-os öblítőcsatornákon, illetve a Szartos-árkon. Valamint tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad.

A pergető horgászat Tiszavalki-, és a Poroszlói medencében történő tiltása igencsak megosztotta az online kérdőív kitöltőit. A válaszadók 56,4%-a érezte úgy, hogy a szóban forgó medencékben ne tiltsák be a pergetőhorgászatot.

A kérdést a Mohosz szakemberei is megvitatták, és az a közös döntés született, hogy különös figyelemmel a halak egészségi állapotának megóvására, valamint halőrzéstaktikai szempontok miatt ebben az esetben a minimális többség ellenére végső soron a Tiszavalki-, és a Poroszlói medencében a jelzett időszakban megtiltja a pergetőhorgászat folytatását.

A Tisza-tavon is engedélyezett behúzós horgászat elsősorban a nagy testű pontyok és amurok megfogására irányul. A ponty fajra ívási időben (tilalmi időben) történő célzott horgászat a Mohosz megítélése szerint etikátlan. Mivel a behúzós horgászat főképpen a pontyok megfogását célozza, ezért a HHR 46. pontja alapján a ponty fajlagos tilalmi idejében – amely két héttel megrövidül – a behúzós horgászat a tározó egész területén tilos. Természetesen egyéb horgászmódszerek alkalmazása ezen időszakban is engedélyezett lesz.

A külső akadással fogott, illetve az ezzel okozott sérülések minimalizálása érdekében a HHR 47. pontja tartalmazni fogja, hogy a sorozatban maximum három külső akadással fogott hal esetén a horgász köteles horgászhelyet váltani (azaz minimum 200 méterre eltávolodni az eredeti horgászhelyétől).

A kérdőívek szerint a téli szonárhasználat engedélyezését a kitöltők 55,2%-a támogatta. A szonárhasználat összes körülményét mérlegelve úgy döntöttek, hogy a HHR 49. pontjában a szonár használatát egész évben engedélyezi, azonban november 15-től február utolsó napjáig az élőképes jeladó (például LiveScope) eszközök alkalmazása és vízijárműben történő tárolása is tilos lesz.

A HHR 50. pontja november 15-től február utolsó napjáig a horgászatot 06:00 és 18:00 óra között engedélyezi. Ennek értelmében a jelzett időszakban az éjszakai horgászat partról és csónakból is egyaránt tilalom alá esik. A módosítás egyértelmű helyzetet teremt, melynek hatására a horgászok és a hivatásos halőrök közötti félreértések megszűnnek, ezáltal a változás az ellenőrzést is nagymértékben támogatni fogja. Az elmúlt év tapasztalatai alapján indokoltnak látták a korábbi korlátozás visszaállítását, a kérdőívek tanúsága szerint a válaszadók 51,2%-a is hasonló véleményen volt.

Jövőre átalakulnak a mérethatárok

A HHR 56. pontjában található méret- és elviteli korlátozások is változnak. A csuka fogható méretének alsó határa 40 centiméterről 50 centiméterre, módosul. Továbbá a compó és kősüllő legkisebb kifogható mérete 25 centiméterről 30 centiméterre változik, és e fajok esetében vezetnek egy 40 centiméteres felső mérethatár is. Továbbá a balin esetében egy 60 centiméteres felső méretkorlát lép életbe.

A ragadozóhalfajok közül a csuka és a balin méretkorlátainak változtatását az állományuk stabilizálása indokolja a Mohosz szerint. A kősüllő esetében pedig a bevezetett szigorúbb méretkorlátozás a szaporodóképes egyedek szaporodásbiztonságának növelését, illetve a kapitális egyedek élőhelyen való megtartását célozza. Ezeknél a fajoknál fontos állományvédelmi szempont a jövő évi pergető világbajnokság, amelyet Tisza-tavon rendeznek.

A compó tipikus élőhelye a Tisza-tó. A fogási lehetőségének visszaállítása mellett fontosnak tartják, hogy újra kapitális példányok is lakják a vízterületet, ezért indokoltnak látják az alsó mérethatár megnövelését, valamint egy felső méretkorlátozás bevezetését.

Mindezeken felül, hogy a területi jegyben foglalt halelvitel mindenki számára egyformán biztosított, valamint a fogásbiztonság a telepítésektől függetlenül az egész horgászidényben egyenletesen jó legyen, bevezetik a heti elvihető halmennyiséget is, amely a felnőtt éves, a kedvezményes, az ifjúsági, illetve a hölgy horgászok éves területi jegyeivel 10 darab, gyermek horgászok esetében pedig 3 darab darabszám-korlátozással érintett halfaj maximális kifogható mennyiségét jelenti.

Változik a halelviteli kvóta is

A HHR 56.és 58. pontjában meghatározott 24, 48, valamint 72 órás területi jegyekre vonatkozó halelviteli kvótákat pontosították. Ezt a lépest az indokolta, hogy a horgászoknak is egyértelmű legyen a Mohosz korábban is érvényes szabályozása, hogy egy megvásárolt 24 órás területi jeggyel, melynek érvényességi ideje a gyakorlatban két napot érint, csak egy napi kvótának megfelelő mennyiségű hal vihető el, nem pedig kettő. A 48 órás területi jegy ugyanezen logika alapján két napi kvóta elvitelét teszi lehetővé, a 72 órás területi jegy esetében pedig nem négy napi, hanem csak három napi halmennyiség fogható ki.

A HHR 78.-79. és 82.-83. pontjainak minimális változtatása a Mohosz országos jegyeivel elvihető halak napi mennyiségeinek korábbi helytelen meghatározása miatt vált szükségessé. Így az éves általános országos, illetve az éves általános tiszai területi jeggyel rendelkezők naponta a felnőtt horgászok részére kiadott Tisza-tavi éves általános területi jegy napi halelviteli lehetőségeivel megegyező mennyiségű halat vihetnek el.

Ugyanez érvényes az éves kedvezményezett országos, illetve az éves kedvezményezett tiszai területi jeggyel rendelkezőkre is azzal a kitétellel, hogy ezek a személyek a 70 év felettiek, fogyatékkal élők, valamint hölgyhorgászok részére kiadott Tisza-tavi éves kedvezményes területi jegy napi halelviteli lehetőségeivel megegyező mennyiségű halat vihetnek el.

A HHR 122. pontjának módosítására a Mohosz jelenleg is érvényben lévő, a jelölt halak fogásának beküldése után járó jutalmazás egységes értelemezése miatt kerül sor. A Mohosz által jelölt halak (például kecsege) megfogói között jelenleg is sorsolás útján osztják ki a nyereményeket, így ennek a szabálynak a betartása érdekében a jelölt halat kifogók automatikusan nem részesülnek ajándékcsomagban, hanem a halról készült fénykép és a hal adatai (méretek, pontos tömeg) kirendeltségre történő beküldése esetén sorsoláson vesznek részt, amelynek keretében a beküldők között az év végén 3 darab, a következő évre érvényes éves területi jegy és minden 10 beküldő után 1 ajándékcsomagot sorsolnak ki. A 2026-os Tisza-tavi horgászrend ezen a linken érhető el. (agrarszektor.hu)