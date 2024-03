Húsvéti nyuszi brunch a Héliában

Vérbeli családi reggeli-ebéd, vagyis brunch és izgalmas gyermekprogram várja a család minden tagját a Danubius Hotel Helia Episode éttermében, március 31-én, húsvét vasárnapján.

Miközben az ajándékoknak is köszönhetően Húsvét már önmagában is várva-várt ünnep a gyerekek számára, az Új Lipótváros Duna-partjának gasztronómiai fellegvárává vált Danubius Hotel Helia a gyermekprogramok szervezése mellett, az ünnepi sütés-főzés gondját is szeretné levenni a háziasszonyokról. Azért, hogy ezen a napon ők is nyugodtan élvezhessék a családdal együtt töltött boldog órákat.

A Danubius Hotel Hélia séfje által összeállított ünnepi brunch széles büfékínálata mellett ezért a szálloda csapata olyan Húsvét vasárnapi családi napot szervezett március 31.-re, ahol gyerekbüfé, játszóház és színes gyermekprogram is izgalmas élményeket kínál a legkisebbeknek. Megteremtve ezzel a lehetőségét annak, hogy az ünnepi ebéd alatt a felnőttek is átéljék gyermekkorukat és a gondtalan ünnepi együttlét örömét.

Főtt kötözött sonka, reszelt torma, tojás, Klasszikus húsvéti hidegtál (töltött tojás, sonkatekercs, stb.), Újházi tyúkhúsleves, Grillezett csirkemell és csirkecomb, Rozmaringos báránysült, Cipóban sült füstölt csülök, Húsvéti kalács (káposztás, diós, túrós), Mézes krémes, Arany galuska – hogy csak néhány fogás említsünk az ünnepi menüsorból. Amelynek összeállításánál a vegetariánusok, a vegánok és az allergénekre érzékeny vendégekre is gondoltak.

És miközben a finom ételek mellett jólesik a beszélgetés, a gyerekeket a szálloda képzett animátorainak felügyelete mellett, változatos gyermekprogramok várják, amelynek keretében a Danubius Bubbles Club népszerű sárkánya is Budapestre látogat. A miniprogram csúcspontjaként pedig 11 órától az Alma Zenekar élő koncertje teszi igazán emlékezetessé az ünnepi eseményt.

A büféebéd ára 16.800 Ft/fő, amely tartalmazza a 12%-os szervizdíjat. Gyermekek részére 6 éves kor alatt a büféebéd ingyenes, 6- 12 éves kor között pedig 50 %-os kedvezményt biztosít a Danubius Hotel Helia. További információ, asztalfoglalás: https://webshop.danubiushotels.com/hu/shop/danubius_helia_-_sunday_brunch

(Támogatott tartalom)