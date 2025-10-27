Ide utazzon a világban, ha a szépség mellet biztonságra is vágyik

Az utazók többsége ma is szívesen fedez fel hegyeket és tengerpartokat, ám a városi élmények továbbra is a nemzetközi utazások központi elemei. Éppen ezért kap kiemelt figyelmet a Berkshire Hathaway Travel Protection friss kutatása, amely az amerikai utazók tapasztalatai alapján rangsorolta a világ legbiztonságosabb városait 2026-ra.

A felmérés különlegessége, hogy kizárólag olyan válaszadók értékelhették a városokat, akik már jártak is ott, így a lista valódi utazói tapasztalatokon alapul. A biztonsági szempontok között szerepelt a bűnözési kockázat, a közlekedés biztonsága, az egészségügyi ellátás, valamint a nők, az LMBTQ-közösség és a kisebbségek szubjektív biztonságérzete is.

A 2026-os rangsor élére ismét Reykjavík került, ahol a GeoSure Global szerint gyakorlatilag nincs veszélyes környék. Második helyen Koppenhága végzett, amely az Economist biztonsági indexe szerint is a világ egyik legélhetőbb városa, harmadik pedig az idén először listára kerülő Zürich, amely tisztaságával és megbízható infrastruktúrájával hódította meg az utazókat.

A top 15-be több népszerű úti cél is bekerült: Amsterdam, Honolulu, Sydney, Barcelona, Lisszabon, Tokió, Dublin, Velence, Szöul, London, Szingapúr és San Francisco. A tavalyi évhez képest figyelemre méltó előrelépés, hogy Honolulu a 13. helyről az 5. helyre ugrott, míg Barcelona szintén nagyot lépett előre. Ugyanakkor Berlin, Dubaj és Hongkong visszaesett a mezőnyben, ami jól mutatja, hogy a biztonságérzet erősen függ az aktuális helyi tapasztalatoktól és eseményektől.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy a különböző korcsoportok és jövedelmi kategóriák miként érzékelik a biztonságot. A millenniumi generáció számára Velence, Szöul és Barcelona bizonyult a legmegbízhatóbbnak, míg a Z generáció Reykjavíkot és Zürichet emelte ki. A magas jövedelmű utazók különösen biztonságosnak találták Szingapúrt és San Franciscót, a családosok pedig Szöult, Honolulut és Koppenhágát sorolták az élre.

A kutatás 2025 augusztusában készült, így az eredmények az akkori helyzetet tükrözik, de jól kirajzolódik belőlük, hogy az északi és nyugat-európai városok továbbra is a világ legbiztonságosabb desztinációi közé tartoznak.