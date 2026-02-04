Idén is van országos német tömegközlekedési bérlet Deutschlandticket – 63 euroért

Fotó: tiket-plus.app

A német ttömegközlekedés népszerű országos bérlete a Deutschlandticket, vagy a D-Ticket ugyan már 63 euro, de így is bőven megéri annak turistának, aki okosan használja. Íme minden, amit a 2026-os változásokról tudni érdemes.

A Deutschlandticket jövője 2030-ig biztosított – a szövetségi kormány több milliárd eurót különített el a speciális jegy fennmaradására. A német autóklub, az ADAC szerint kevésbé jó hír: 2026 januárjától a Deutschlandticket ára 63 euróra emelkedett havonta. A drágulás azonban nem csak ezt a bérletet érinti, hanem a helyi közlekedés más jegytípusait is, például az egyszeri vagy többszöri utazásra szóló jegyeket.

Alapvető tudnivalók

Ár és elérhetőség

Jelenlegi ár: 63 euró/hó (2026 januárjától)

A jegy továbbra is megvásárolható:

Mobilalkalmazásokon keresztül

A Deutsche Bahn weboldalán

Regionális közlekedési vállalatoknál

Szinte minden szolgáltatónál kötelező saját fiók létrehozása. Praktikus, hogy az előfizetés kezdő hónapját a vásárlók szabadon választhatják meg.

Népszerűség: 2023. májusi bevezetése óta körülbelül 14 millió ember használja a Deutschlandticketet.

Érvényesség és használat

A jegy érvényes:

Németországbanminden helyi közlekedésben (ÖPNV)

Metró és elővárosi vasút (U-Bahn, S-Bahn)

Villamosok és városi buszok

Regionális vonatok (Interregio Express – IRE, Regional Express – RE, Regionalbahn – RB)

ÖPNV-kompok (pl. Hamburg, Berlin – Wannsee)

Lufthansa Express Bus (Müncheni repülőtérre)

A jegy NEM érvényes:

Távolsági vonatok (ICE, IC, EC)

Magán turistabuszok

Túrista célú járművek (pl. városnéző buszok)

Kivétel: A Rostock–Stralsund útvonalon a Deutschlandticket a távolsági közlekedésben is használható, ha a vonatnak van helyi közlekedési engedélye.

Figyelem: Egyes Regional Express vonatok (RE) a DB Fernverkehr AG üzemeltetésében vannak. Ezeken a vonatokon bizonyos szakaszokon a Deutschlandticket nem fogadható el. A DB Navigator alkalmazásban ellenőrizni lehet, hogy az adott útvonal érintett-e.

Előfizetési feltételek

A Deutschlandticket kizárólag havi előfizetésként érhető el, és mindig az aktuális naptári hónapra vonatkozik. Bár lehetséges csak egy hónapig használni, de kötelező időben lemondani – az előfizetés automatikusan meghosszabbodik.

Lemondási határidő: legkésőbb a hó 10. napjáig a következő hónapra vonatkozóan.

Fontos: Aki például csak a hó 15. napján szerzi be a jegyet, szinte mindenhol 63 eurót fizet a hónap hátralevő részére is. Ráadásul a következő hónapra már nem tud időben lemondani. A jegy nem átruházható. 6 év alatti gyerekeknek nem kell jegy.

Kombinálhatóság távolsági közlekedéssel

A Deutschlandticket kombinálható távolsági vonatjegyekkel, de figyelni kell:

A távolsági szakaszra külön jegyet kell váltani

A vonathoz kötöttség nem szűnik meg, ha lekésik az átszálló vonatot

Lekésés esetén nincs díjtérítés vagy ingyenes átfoglalás

A Deutschlandticket erősen csökkentett díjú jegyként nem biztosít átfogó utasjogokat a helyi és távolsági közlekedés között

Kártérítés késés esetén

60 perctől kezdődő késés, vonat kiesés vagy sztrájk esetén a Deutschlandticket tulajdonosok – mint minden más ingázó – átalánydíjat igényelhetnek. Helyi közlekedési idényjegyeknél ez 1,50 euró 2. osztályra.

4 euró alatti kártérítési összegek törvényi csekélységi határ miatt nem kerülnek kifizetésre. Ismételt, minimum 20 perces késések összegezhetők és együtt beadhatók.

Határon túli használat

Néhány határ közeli város is elérhető a Deutschlandtickettel:

Ausztria: Salzburg, Kufstein

Svájc: Basel, Schaffhausen

Lengyelország: Świnoujście (Swinemünde/Usedom)

Hollandia: Venlo

Engedélyezett határközeli szakaszok helyi vonatokon:

Dánia: Süderlügdum – Tønder

Süderlügdum – Tønder Franciaország: Berg (Pfalz) – Lauterbourg és Schweighofen – Wissembourg

Berg (Pfalz) – Lauterbourg és Schweighofen – Wissembourg Ausztria: Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen; Salzburg; Kufstein

Pfronten-Steinach – Vils – Reutte (Tirol) – Ehrwald – Griesen; Salzburg; Kufstein Lengyelország: Görlitz – Zgorzelec valamint Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder

Görlitz – Zgorzelec valamint Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder Csehország: Zittau – Hradek nad Nisou, Bärenstein – Vejprty és Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau

Ezenkívül használhatók a VRT vonatai Luxemburgba Rajna-vidék-Pfalz-ból. Számos határon átnyúló buszjárat is elfogadja, például az ASEAG 24-es vonal a belgiumi Kelmisbe.

Kerékpár szállítása

A kerékpárok csak néhány tartományban vihetők ingyenesen, egyébként külön jegyet kell váltani. A Deutsche Bahnnál egy kerékpár napi jegy a helyi közlekedésben jelenleg 6 euró.

Figyelem: Ha a Deutschlandticketet olyan közlekedési társaságnál vásárolta meg valaki, ahol a kerékpár ingyenesen vihető (pl. Hamburg), de aztán például a müncheni metrót használja, be kell tartania az ottani közlekedési társaság szabályait, és szükség esetén külön jegyet kell váltania a kerékpárra.

Külföldi bankszámla problémája

A külföldiek néha nehézségekbe ütköznek az előfizetés megrendelésekor. Ok: néhány szolgáltatónál német bankszámlára van szükség. Az IBAN-szám lekérdezésekor a rendszer csak német IBAN megadását engedi. Ez „DE”-vel kezdődik és 20 számjegyből áll.

Jó hír: A Deutsche Bahn oldalán az előfizetés megrendelése külföldi bankszámlával is lehetséges.

Regionális különlegességek

Baden-Württemberg

A Stuttgarti Közlekedési Társaság (VVS) TicketPlus ajánlatot kínál. Havi 11,17 euróért lehetővé teszi más személyek bevonását, és a VVS tarifaterületen belül átruházható is.

Hamburg

A Deutschlandticket iskolások számára ingyenes. A Hamburgi Közlekedési Társaság (HVV) 16 euróért időkártya-kiegészítést kínál. Ezzel hétvégén és ünnepnapokon egy 15 éven felüli személy vagy három 6-14 év közötti gyermek ingyen utazhat a HVV területén.

Szászország

A drezdai VVO területén az ingázók 11,50 eurós felárral időbeli korlátozás nélkül vihetnek egy kutyát vagy kerékpárt, valamint egy felnőttet és maximum négy, 15. életéve be nem töltött diákot ingyenesen. Az ajánlat hétfőtől péntekig 18 és 4 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon egész nap érvényes.

Lipcsében bizonyos kiegészítő modulok lefoglalhatók, például egy felnőtt vagy maximum három gyermek bevonása. A Leipzig-Pass birtokosai 43 euró kedvezményes havi áron kapják a Deutschlandticketet.

Türingia

A Türingiai Közlekedési Társaság (VMT) esetében: felnőttek kíséretében 8 év alatti gyerekek beiskolázásig (1. tanítási napig) ingyenesen utaznak.

Magyar szemmel érdekesség: jogosítvány csere Deutschlandticket-re

Egyre több német város ajánl időlegesen korlátozott Deutschlandticketet a jogosítvány leadása fejében. Az ajánlat részben idősek, részben szélesebb célcsoport számára szól. Ilyen programok vannak például Lübeckben, Dortmundban, Bonnban és Leverkusenben.

Fontos: A leadott jogosítványt nem lehet visszakapni. Aki az ingyenes Deutschlandticketet szeretné megkapni, az véglegesen lemond a vezetői engedélyéről. Az engedély megszűnik.

Meichhl Gréta