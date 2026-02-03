Hirdetés
Idén is várja a korcsolyázókat a Bécsi Jégálom

AzÜzlet.hu

Copyright: Bécsi Jégálom © Stadt Wien

A Bécsi Jégálom (Wiener Eistraum) 1996 óta, azaz immár 30 éve a bécsi rendezvénynaptár állandó szereplője és Európa legnagyobb mobil jégpályái közé tartozik. Idén is több mint 46 napon át várja a látogatókat a Rathausplatzon kialakított látványos jégvilág, hogy a téli hónapokat aktív kikapcsolódással töltse meg.

A több mint tízezer négyzetméter nagyságú Bécsi Jégálom hét nagy korcsolyapályával – ezek közül hat egymással összekötött –, köztük egy emeletes pályával idén is olyan korcsolyázási lehetőséget kínál, amely méretében és kialakításában világszerte egyedülálló. Két csúszás között gasztronómiai élmények is színesítik a programot, valamint ingyenesen használható gyakorlópálya is rendelkezésre áll azok számára, akik még csak ismerkednek a sporttal. Sisakokat, védőfelszereléseket díjmentesen biztosítanak, korcsolyát pedig a látogatók a helyszínen is bérelhetnek, sőt, az élezés ingyenesen is elérhető, hogy valóban semmi ne álljon az aktív kikapcsolódás útjába.

A korcsolyázás mellett az ice stock sport szerelmeseit is várják: összesen nyolc pályán lehet kipróbálni a sportágat. Akik intimebb környezetre vágynak, privát faházat és hozzá tartozó pályát is bérelhetnek, akár magán-, akár céges rendezvények lebonyolítására.

A Bécsi Jégálom fontos célja, hogy alacsony küszöbű mozgáslehetőséget biztosítson minden korosztály számára. Ennek jegyében minden bécsi óvoda, iskola és napközis csoport ingyenesen látogathatja a jégpályát tanítási napokon 10 és 16 óra között, szervezett iskolai program keretében. Évente mintegy 45 000 gyermek vesz részt a szabadtéri korcsolyázásban, a hagyományos tantermi tornaórák alternatívájaként.

A Bécsi Jégálom 2026. március 8-ig minden nap 10 és 22 óra között várja a látogatókat és a sportolni vágyókat.

