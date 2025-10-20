Kezdőlap Agrár Idén minden gazda térítésmentesen megkapta a szükséges vizet az állami főművekből
Idén minden gazda térítésmentesen megkapta a szükséges vizet az állami főművekből

Fotók: Vermes Tibor

A versenyképes gazdálkodás, a termésbiztonság, és élelmiszer szuverenitás érdekében kiemelten fontos a területi vízgazdálkodás átalakítása – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Szakmárban, a Szigeti Farmon tartott gazdafórumon.

Az államtitkár kiemelte, hogy a klímaváltozás következményei miatt a tájban tárolt vízkészletek felhalmozása mellett, mára a mesterséges vízpótlás is elengedhetetlen eszközzé vált, amely a táj természetes alkalmazkodóképességét is segíti. Ez az idei évben a széleskörű ágazati összefogásnak, a területi felajánlásoknak és az Aszályvédelmi Operatív Törzs munkájának köszönhetően megvalósult.

Idén minden gazda térítésmentesen megkapta a szükséges vizet az állami főművekből. 2025-ben az előző évekhez képest csaknem 1,05 köbkilóméterrel több víz maradt a tájban, ami fél Balatonnak megfelelő víztömegnek felel meg. Terveink szerint jövőre ezt a számot 3 köbkilóméter fölé emelné az agrártárca – tette hozzá.

Az államtitkár rámutatott, hogy az Aszályvédelmi Akciótervben foglalt intézkedések október 31-ére maradéktalanul megvalósulnak, helyüket átveszi a felkészülés a jövőben szükségszerű feladatok  előkészítésére, és folytatódik a vízhiány tartós kezelése is. Továbbra is várják a gazdálkodók területi felajánlásait, valamint kijelölik azokat a csatornákat, amelyek a területi vízgazdálkodás eredményeinek fokozása érdekében, közcélúnak minősülhetnek és kezelésükkel újabb területek lesznek elláthatók felszíni vízzel.

Emlékeztetett, hogy a kormány 4,7 milliárd forint forrást különített el az Aszályvédelmi Akcióterv végrehajtására, tározók, holtágak és csatornák rendbetételére és tározókapacitásuk maximális feltöltésére, víztározási képességük helyreállítására. Emellett több mint háromszáz beavatkozási ponton végeztek vízpótlást, és idén is ingyenes volt a vízkészlet járulék és az állami főművekből vételezett víz díja, ami 15 milliárd forintot meghaladó segítséget jelent a gazdálkodóknak.

Az Agrárminisztérium eddig 368 fenntartható vízgazdálkodási közösséget ismert el, amelyek összes öntözött területe több mint 114 ezer hektár, ebből az újonnan öntözni kívánt terület meghaladja a 97 ezer hektárt.

A termés és termelésbiztonság, a gazdálkodók versenyképességének megőrzése érdekében szemléletváltásra van szükség – hangsúlyozta az államtitkár. Mint mondta, a gazdálkodói igényekhez, az élethez és az alkalmazkodóképesség növeléséhez jobban igazodó területhasználatot támogató konstrukciókkal több mint 3,5 millió hektáron éltek a gazdák. Ilyen a 2023-ban indult Agro-ökológiai Program is, mely számos jó gyakorlattal járul hozzá a termőterületek vízmegtartó képességének növeléséhez. (AM Sajtóiroda)

Az államháztartásról jelennek meg adatok és kamatdöntő ülést tart a jegybank a jövő héten

Gazdaság
A jövő héten jelenik meg az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint munkaerőpiaci adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább

Növekvő forgalomban erősödött a BUX a héten

Gazdaság
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 102 968,67 ponton zárt, 977,91 ponttal, 0,96 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
Tovább
Agrár

Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben

Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben. A gazdák számíthatnak a kormányra.
Tovább
Gazdaság

Az államháztartásról jelennek meg adatok és kamatdöntő ülést tart a jegybank a jövő héten

A jövő héten jelenik meg az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, valamint munkaerőpiaci adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
A globális PC-piac 6,8 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben

Az asztali számítógépek, notebookok és munkaállomások teljes kiszállítása éves összevetésben 6,8 százalékkal, 72,4 millióra nőtt az idei harmadik negyedévében - áll a Canalys szingapúri elemző cég honlapján.
Tovább
Budapest

Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt

Vadászgépek és zavaróberendezések biztosíthatják a budapesti találkozót. Példátlan biztonsági művelet készül Budapesten Trump és Putyin csúcsa előtt
Tovább
Szünidei kalandok Pécsett – különleges programok az őszi szünetre

Az őszi szünetben a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Cella Septichora Látogatóközpont változatos programokkal várja a 8–12 éves gyerekeket. A szülők fellélegezhetnek: a napközis jellegű foglalkozások egész napos élményt és felügyeletet biztosítanak, a rövidebb programok pedig családi kirándulások részeként is remek választások.
Tovább
Gazdaság

Mennyi személyi kölcsönt lehet felvenni az átlagbérből?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ma reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt.
Tovább
Céges AI, magán előfizetésből: sokszor a dolgozók állják a költséget

A cégek 70%-a támogatja az AI-t, de 66%-uk nem képzi a dolgozóit
Tovább
Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Tovább
Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

