A versenyképes gazdálkodás, a termésbiztonság, és élelmiszer szuverenitás érdekében kiemelten fontos a területi vízgazdálkodás átalakítása – jelentette ki Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Szakmárban, a Szigeti Farmon tartott gazdafórumon.

Az államtitkár kiemelte, hogy a klímaváltozás következményei miatt a tájban tárolt vízkészletek felhalmozása mellett, mára a mesterséges vízpótlás is elengedhetetlen eszközzé vált, amely a táj természetes alkalmazkodóképességét is segíti. Ez az idei évben a széleskörű ágazati összefogásnak, a területi felajánlásoknak és az Aszályvédelmi Operatív Törzs munkájának köszönhetően megvalósult.

Idén minden gazda térítésmentesen megkapta a szükséges vizet az állami főművekből. 2025-ben az előző évekhez képest csaknem 1,05 köbkilóméterrel több víz maradt a tájban, ami fél Balatonnak megfelelő víztömegnek felel meg. Terveink szerint jövőre ezt a számot 3 köbkilóméter fölé emelné az agrártárca – tette hozzá.

Az államtitkár rámutatott, hogy az Aszályvédelmi Akciótervben foglalt intézkedések október 31-ére maradéktalanul megvalósulnak, helyüket átveszi a felkészülés a jövőben szükségszerű feladatok előkészítésére, és folytatódik a vízhiány tartós kezelése is. Továbbra is várják a gazdálkodók területi felajánlásait, valamint kijelölik azokat a csatornákat, amelyek a területi vízgazdálkodás eredményeinek fokozása érdekében, közcélúnak minősülhetnek és kezelésükkel újabb területek lesznek elláthatók felszíni vízzel.

Emlékeztetett, hogy a kormány 4,7 milliárd forint forrást különített el az Aszályvédelmi Akcióterv végrehajtására, tározók, holtágak és csatornák rendbetételére és tározókapacitásuk maximális feltöltésére, víztározási képességük helyreállítására. Emellett több mint háromszáz beavatkozási ponton végeztek vízpótlást, és idén is ingyenes volt a vízkészlet járulék és az állami főművekből vételezett víz díja, ami 15 milliárd forintot meghaladó segítséget jelent a gazdálkodóknak.

Az Agrárminisztérium eddig 368 fenntartható vízgazdálkodási közösséget ismert el, amelyek összes öntözött területe több mint 114 ezer hektár, ebből az újonnan öntözni kívánt terület meghaladja a 97 ezer hektárt.

A termés és termelésbiztonság, a gazdálkodók versenyképességének megőrzése érdekében szemléletváltásra van szükség – hangsúlyozta az államtitkár. Mint mondta, a gazdálkodói igényekhez, az élethez és az alkalmazkodóképesség növeléséhez jobban igazodó területhasználatot támogató konstrukciókkal több mint 3,5 millió hektáron éltek a gazdák. Ilyen a 2023-ban indult Agro-ökológiai Program is, mely számos jó gyakorlattal járul hozzá a termőterületek vízmegtartó képességének növeléséhez. (AM Sajtóiroda)