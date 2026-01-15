Hirdetés
Idén tovább nőnek az őstermelők adókedvezményei

Nagy István
Fotó: Fekete István

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett. A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem közvetlenül hat az agráriumban dolgozók, köztük a 382 ezer őstermelők helyzetére is, mivel számos adózási kedvezményük a minimálbérhez kötődik. A 11 százalékos minimálbér-emelés tehát az agrárium érintett szereplői számára is előnyökkel jár – jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedő őstermelők számára különösen fontos, hogy a 2021-ben bevezetett agrárreform óta az adózási értékhatárok automatikusan követik a minimálbér alakulását. Ennek köszönhetően 2026-ban tovább nő az az éves bevételi szint, aminek mértéke alatt az őstermelők teljes egészében mentesülnek a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól, illetve később keletkezik tényleges adófizetési kötelezettségük.

Az új értékhatárok alapján, amennyiben az őstermelő a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint átalányadózónak minősül és a 2026. évi tevékenységéből származó bevétele nem éri el az 1 936 800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia, és adóbevallást sem kell benyújtania majd 2027-ben. Ha pedig az éves bevétele meghaladja az 1 936 800 forintot, de nem éri el a 19 368 000 forintot, jövedelmet kell ugyan számolnia, de nem kell adót fizetnie.

Az agrártámogatási rendszer számos eleme mind a közvetlen, mind pedig a fejlesztési támogatások vonatkozásában ezt szolgálja. Többek között az érintett termelők körében igen népszerű kisebb üzemmérethez igazított és egyben egyszerűsített beruházási pályázatok a kertészet, az állattartás és az élelmiszer-feldolgozás területén – tette hozzá Nagy István.

A kedvező változások a családi gazdaságokat is érintik: az átalányadózás továbbra is széles körben alkalmazható, az emelkedő értékhatárok pedig kiszámíthatóbb működési környezetet biztosítanak a mezőgazdasági termelők számára. Ez fontos a kisebb gazdaságoknak, különösen az időjárási kockázatok és a piaci bizonytalanságok közepette. A méhészeti ágazatban dolgozó őstermelők adózási kedvezményei is változatlanul megmaradnak, ami hozzájárul a hazai méhészet versenyképességének és fennmaradásának erősítéséhez. A szabályozás célja, hogy az agráriumban végzett munka jövedelme minél nagyobb arányban a termelőknél maradjon – fejtette ki.

A tárcavezető kiemelte, hogy a leszorított infláció, az adócsökkentések, a családi adókedvezmények bővülő rendszere, az őstermelők számára is kedvező feltételekkel elérhető otthonteremtési támogatás, a családi gazdaságokról szóló törvény által biztosított kedvezmények és egyszerűsítések, illetve a generációváltást is elősegítő jogszabályi környezet a januári béremelésekkel együttesen biztosítják, hogy 2026-ban az agráriumban dolgozók megélhetése és jövedelmi viszonyai, valamint tevékenységük feltételei érdemben javuljanak. A kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését, és továbbra is azon dolgozik, hogy minden mezőgazdasági termelő számára stabil, tervezhető és igazságos gazdasági, illetve adózási környezetet biztosítson. (Agrárminisztérium)

Kapcsolódó cikkek

Egészség-ügy

Virtuális valóság-alapú képzést indítanak ápolók számára Bécsben

A kórház ápolási igazgatósága már 2015 óta kiemelten foglalkozik a delírium témakörével és számos megelőző és szemléletformáló intézkedést vezetett be.
Tovább
Gazdaság

Új irányítási modell a 4iG csoportnál

Az összesen négy stratégiai üzletág önálló menedzsmentet és szervezeti kereteket, döntési kompetenciákat és felelősséget kap, miközben továbbra is illeszkednek a csoportszintű stratégiai célrendszerbe.
Tovább
Gazdaság

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban több társadalmi csoport számára is hátrányt jelenthet.
Tovább
