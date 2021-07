Így érdemes befektetni

Amikor befektetésen gondolkodunk, akkor nem kizárólag vagyonunk gyarapítására, hanem pénzünk megőrzésére is figyelmet kell fordítanunk. A szerteágazó lehetőségek labirintusában könnyű eltévedni – szakértőink tanácsai viszont megmutatják a kivezető utat.

Akármekkora vagyonnal is rendelkezünk, az mindannyiunkban közös, hogy a lehető legjobb pénzügyi befektetési lehetőségeket szeretnénk felkutatni. Amennyiben nem kizárólag a nyereségre hajtunk, hanem pénzünk megóvását is fontosnak tarjuk, akkor számunkra a legideálisabb befektetés mindenképpen olyan, ami minden körülmények között jól teljesít, és a lehető legkisebb kockázattal jár. Igaz, ilyen esetben nem számolhatunk kimagasló hozamokkal, de a befektetett pénzünket biztonságban tudhatjuk.

A legnépszerűbb értékpapírok

A kezdő befektetők jellemzően azzal kezdik, hogy megnézik, hogyan csinálják mások, mit választanak a legtöbben. Ebben segíthetnek a Magyar Nemzeti Bank adatai. Egy korábbi jelentésük szerint 2021. januárjában 116 milliárd forinttal nőtt a háztartások értékpapír-állománya, és főként az alacsony kockázatú befektetések tartották meg népszerűségüket a koronavírus-járvány okozta egészségügyi veszélyhelyzet idején.

Az idei év első hónapjában például több mint 9200 milliárd forintnyi állampapír volt a háztartások tulajdonában, ami az egy évvel korábbi adathoz képest majdnem ezer milliárddal több. A részvénybefektetéseket ezzel szemben szerényebb, egy év alatt 150 milliárdos bővülés jellemezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy most, amikor a gazdasági-egészségügyi válság csitulni látszik, ne nyúlhatnánk részvényekhez. Az választás azonban nem könnyű, ugyanis még akkor is annyi lehetőségünk van, mint égen a csillag, ha a feltörekvő, szép jövő előtt álló startupokra és a biztos lábakon álló, jól teljesítő vállalatokra szűkítjük le a kört. Ilyenkor érdemes a nálunk jóval tapasztaltabbak véleményére és megérzéseire, előrejelzéseire hallgatni.

A Wall Street legsikeresebb elemzői közül néhányan például tavaly augusztusban elárulták, milyen részvényeket tartanak igazán esélyesnek arra, hogy nagyot menjenek az elkövetkezendő időszakban. Tippjeik között szerepelt autóipari kiskereskedő, orvosi eszközgyártó, hardver- és szoftvergyártó, webtárhely szolgáltató, és génterápiákat kifejlesztő cég is. Minden idők legjobban teljesítő részvényei között pedig – nem meglepő módon – olyan nagy nevek is szerepelnek, mint a Coca-Cola vagy az Amazon, az elmúlt 20 évben pedig egyebek mellett az Apple és a Microsoft is nagyot futott.

Biztonságunk záloga: a diverzifikáció

Bizakodó előrejelzések ide, múltbéli eredmények elemzései oda: el kell fogadnunk a tényt, hogy a jövőt senki sem látja előre. Éppen ezért azt sem lehet 100 százalékos biztossággal megmondani, hogy a következő 1-5-10 évben melyik értékpapír lesz kifejezett jó vagy rossz választás. Emiatt aztán nagyon fontos, hogy ne egyetlen papírban gondolkodjunk – főleg akkor, ha a nagy áringadozások produkálására hajlamos részvénypiacról választanánk első körben.

Fontos leszögezni, hogy csak részvényekre épített befektetés kizárólag hosszú távra ajánlható jó szívvel a kevés – vagy nulla – tőzsdei tapasztalattal rendelkező ügyfeleknek, 10 éves távlatban ugyanis jelentősen kiegyenlítődhet még egy igazán erőteljes hullámzás hatása is. A legjobb választás mégis az, ha egy diverzifikált portfólió összeállítása mellett kötelezzük el magunkat.

A diverzifikáció egy hatékony és sok befektető által használt kockázatenyhítési módszer. A cél az, hogy ne egyetlen eszközben álljon a pénzünk – mondjuk a 3 millió forintunk -, hanem több kisebb – például 500 ezer forintos – részletre osztva szétszórjuk a befektetendő vagyont a különböző piacokon. Persze nem kötelező ugyanakkora részesedést adnunk minden eszköznek – ez nem is jellemző taktika. Gyakori viszont a részvény-túlsúlyos, potenciálisan nagy hozamokkal kecsegtető, ám kockázatos összeállítás, de választhatunk visszafogottabb, de biztonságosabb csomagot is, amelyben a kötvények és az állampapírok dominálnak.

Egy 20-30 alpontból álló értékpapír-portfólió már jól diverzifikáltnak mondható, de a profi ligában akár 3-400 szeletre osztott befektetést is láthatunk. Ray Dalio, a neves milliárdos befektető például arra esküszik, hogy a feltörekvő piacot kell az elsődleges befektetési területnek tekinteni, aztán jöhetnek a stabil, régóta sikeresen működő hazai cégek, majd a kötvények. Véleménye szerint nagy hiba, ha a leginkább inflációálló arany kimarad a portfólióból – legalább 5-10 százalékos részarányt javasol -, de a nemzetközi részvények is helyet kapnak a szakértő befektetési csomagjában.

A portfólióban minden eszközcsoportnak megvan a saját szerepe. A részvények akkor teljesítenek igazán jól, ha alacsony infláció mellett nagy a növekedés. Kevésbé sikeres év esetén a kötvényekre, nagy infláció esetén pedig az árupiacra bízhatjuk befektetésünk biztonságban tartását. Az alacsony infláció emellett az állampapíroknak is kedvez. A vállalati részvényeinkbe pedig ajánlott különböző ágazatokban tevékenykedő cégeket beválogatni, így ugyanis akkor sem kell aggódnunk, ha például az általunk kiválasztott 5 szektorból az egyik épp ideiglenes mélyrepülést produkál – a többi iparág attól még stabilan hozhatja az elvárható hozamokat.

A legjobb iránytű

A fentiekből látható, hogy rengeteg választási lehetőségünk van, és az az egy magabiztosan kijelenthető, hogy nincs olyan megoldás, ami az összes befektetőnek ugyanannyira ideális lenne. Figyelembe kell venni ugyanis a rövid, a közép és a hosszú távú pénzügyi céljainkat, az anyagi lehetőségeinket, valamint a kockázatvállalási hajlandóságunkat. Ezt azonban egyedül, kellő tapasztalat és tudás nélkül nagyon nehéz átlátni – de szerencsére nem is kell feltétlenül egyedül kitalálnunk a portfóliók erdejéből. Kérjük bátran egy független befektetési tanácsadó segítségét, aki jó iránytűként elvezet minket a számunkra legjobb megoldáshoz, és támogatást nyújt terveink megvalósításához.