Így készül Bécs a szilveszterre

Bódi Ágnes

A Rathausplatz előtti színpad a 2024-es bécsi szilveszteri fesztiválon © Stadt Wien Marketing GmbH / Christian Kremser

A bécsi Szilveszteri Ösvény (Silvesterpfad) évtizedek óra Európa legnagyobb ingyenesen látogatható évbúcsúztató eseménysorozata. Idén ez egy hatalmas mérföldkő a város számára ugyanis Bécs a szilveszteri programmal hivatalosan is megkezdi az Eurovíziós Dalfesztivál 2026-os évét, ezzel pedig tudatosan összekapcsolja a kultúrát, a turizmust és a városmárka-építést.

A nyolc helyszínen, több mint 100 órányi ingyenes programmal zajló esemény közösségi ünnep, és jelentős gazdasági motor is. A városvezetés szerint a Szilveszteri Ösvény az év végi időszak egyik legfontosabb impulzusa a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem számára, miközben nemzetközi látogatókat is vonz Bécsbe. Az idei évváltás stratégiai jelentőségét az ESC-év nyitánya adja. A Városháza téren felállított nagyszínpadon bemutatott “Best of Eurovision” show, valamint az éjfélkor elindított “Eurovision Countdown Clock” visszaszámláló óra látványos gesztus, de egyben világos üzenet is: az Eurovíziós Dalfesztivál egy teljes évre kiterjedő városstratégiai projekt.

A szilveszteri út koncepciója jól illeszkedik a modern városfejlesztési trendekhez: a belváros nyolc ikonikus pontja ideiglenesen élménytérré alakul, ahol a klasszikus zene, a pop, a DJ-kultúra és a családi programok egymás mellett jelennek meg. A Graben szabadtéri bálteremmé válik, a Stephansplatzon operett és keringő szól, míg a Kärntner Straße kortárs pop- és klubhangzással szólítja meg a fiatalabb közönséget.

Ez a kulturális sokszínűség tudatos: a város egyszerre épít hagyományaira és nyit az új, nemzetközi trendek felé, miközben a köztereket aktív, közösségi használatra ösztönzi. Aki tehát Bécset az év végi időszakban eddig csak a karácsonyi vásárok és a forraltbor miatt látogatta meg, annak most érdemes szilveszterkor is kimenni az osztrák fővárosba és ott köszönteni az új évet.

