Így lehet 22 nap szabadságból 55 nap vakáció 2026-ban

Kettővel több hosszú hétvégénk lesz ugyan idén, mint tavaly, de megint lesznek ledolgozandó szombatok, szóval a szabadságok okos kiválasztása különösen fontos lehet azoknak, akik a hosszú pihenés mellett tennék le a voksukat.

A Kiwi.com összegyűjtötte, hogy 22 nap szabadsággal hogyan mehetünk el akár hat alkalommal is egy hétnél is hosszabban nyaralni.

Akár pörgős, akár pihenős, tengerparton láblógatós vagy kanyonban túrázós nyaralásról álmodunk, vagy akár 9-10 napot is aktívan egy város felfedezésével töltenénk, mindezt hat alkalommal is megtehetjük idén, ha okosan vesszük ki a szabadnapjainkat.

Annak, aki szeretne minél többször minél hosszabban vakációzni, már most érdemes leütnie az éves szabadságait. A Kiwi.com javaslatait követve 22 nap szabadsággal akár 55 nap vakációt nyerhetünk, és akár hatszor is nyaralhatunk egybefüggően.

Kiwi.com: Így hackelheted meg a nyaralásodat a 2026-ös munkaszüneti és pihenőnapokkal!