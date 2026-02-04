Hirdetés
Így lehet 22 nap szabadságból 55 nap vakáció 2026-ban

AzÜzlet.hu

fotó: freepik

Kettővel több hosszú hétvégénk lesz ugyan idén, mint tavaly, de megint lesznek ledolgozandó szombatok, szóval a szabadságok okos kiválasztása különösen fontos lehet azoknak, akik a hosszú pihenés mellett tennék le a voksukat.

A Kiwi.com összegyűjtötte, hogy 22 nap szabadsággal hogyan mehetünk el akár hat alkalommal is egy hétnél is hosszabban nyaralni.

Akár pörgős, akár pihenős, tengerparton láblógatós vagy kanyonban túrázós nyaralásról álmodunk, vagy akár 9-10 napot is aktívan egy város felfedezésével töltenénk, mindezt hat alkalommal is megtehetjük idén, ha okosan vesszük ki a szabadnapjainkat.

Annak, aki szeretne minél többször minél hosszabban vakációzni, már most érdemes leütnie az éves szabadságait. A Kiwi.com javaslatait követve 22 nap szabadsággal akár 55 nap vakációt nyerhetünk, és akár hatszor is nyaralhatunk egybefüggően.

Kiwi.com: Így hackelheted meg a nyaralásodat a 2026-ös munkaszüneti és pihenőnapokkal!

  munkaszüneti nap(ok) és pihenőnap(ok) javasolt szabadságok vakáció  
Április 04.03., 04.06. 04.07- 04.10., 04.27-04.30. 04.03-04.12.,

04.25-05.01.

 4 nap szabadság= 10 nap vakáció, majd 4 nap szabadság = 9 nap vakáció
Május 05.01., 05.25. 05.26-05.29. 05.23-05.31. 4 nap szabadság = 9 nap vakáció
Augusztus 08.20., 08.21. 08.17-08.19. 08.15-08.23. 3 nap szabadság = 9 nap vakáció
Október 10.23. 10.19-10.22. 10.17-10.25. 4 nap szabadság = 9 nap vakáció
December 12.24., 12.25. 12.21-12.23. 12.19-12.27. 3 nap szabadság = 9 nap vakáció

 

