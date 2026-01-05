Így lettek milliárdosok a Mesterséges Intelligencia berobbanásának fiatal vállalkozói.

Fotó: https://x.com/mercor_ai

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése az elmúlt években jelentősen növelte a technológiai szektor legnagyobb szereplőinek vagyonát, például az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang vagy az OpenAI-t vezető Sam Altman esetében. Ugyanakkor a folyamat új, eddig kevésbé ismert milliárdosokat is felemelt – legalábbis papíron –, elsősorban olyan startupok alapítóit, amelyek az A.I. (M.I.) köré épültek.

A jelenség sok tekintetben emlékeztet a korábbi technológiai fellendülésekre. A dotkom-boom idején hasonlóan új vagyonok születtek, amelyek később a Szilícium-völgy további fejlődését finanszírozták és formálták. Most ugyanez történik az A.I. világában.

Az új milliárdosok közé tartozik például Alexandr Wang és Lucy Guo, a Scale AI alapítói. Cégük adatcímkézéssel foglalkozik, és 2025 júniusában 14,3 milliárd dolláros befektetést kapott a Metától. A Cursor nevű A.I.-kódolási startup – amelyet Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger és Arvid Lunnemark alapított – egy friss befektetési kör után 27 milliárd dolláros cégértékelést ért el, amivel alapítói szintén milliárdosnak számítanak – írja a New York Times.

Alexandr Wang Fotó: meta.com

Hasonlóan jelentős vagyonhoz jutottak más A.I.-cégek alapítói is, például a Perplexity (A.I.-kereső), a Mercor (adatplatform), a Figure AI (humanoid robotok), a Safe Superintelligence (A.I.-kutatólabor), a Harvey (jogi A.I. szoftver) és a Thinking Machines Lab vállalkozói. A becslések vállalati közléseken, PitchBook-adatokon és sajtójelentéseken alapulnak, és nagyrészt a 2025-ös év során bekövetkezett jelentős értéknövekedéshez kapcsolódnak.

A vagyon ugyanakkor sok esetben egyelőre „papírvagyon”, ahogy arra Jai Das, a Sapphire Ventures kockázatitőke-társaság partnere is felhívja a figyelmet. Mint fogalmazott, a fő kérdés az, hogy ezek közül a vállalatok közül melyek bizonyulnak tartósan sikeresnek.

A mostani A.I.-alapítók többsége nagyon gyorsan jutott el milliárdos státuszba. Míg Elon Musk esetében ez hosszú évek alatt történt meg, a legtöbb új milliárdos cégét kevesebb mint három éve alapította, azután, hogy az OpenAI 2022-ben piacra dobta a ChatGPT-t. Mira Murati, a Thinking Machines Lab alapítója például 2025 februárjában jelentette be vállalkozását, amelyet már júniusra 10 milliárd dollárra értékeltek, még a termékbemutató előtt. Ilya Sutskever Safe Superintelligence nevű cége jelenleg 32 milliárd dollárra értékelt, miután 2025-ben 2 milliárd dollár tőkét vont be. A Figure AI vezérigazgatója, Brett Adcock nettó vagyonát a vállalat 19,5 milliárd dollárra teszi. A Perplexity körülbelül 20 milliárd dolláros értékeléssel rendelkezik, vezetője, Aravind Srinivas pedig a vállalat közlése szerint visszafogott életmódot folytat.

A Harvey nevű jogi A.I.-szoftver startup értéke 2025 folyamán 3 milliárd dollárról 8 milliárd dollárra nőtt, alapítói – Winston Weinberg és Gabe Pereyra – pedig bár milliárdosnak számítanak, maguk is hangsúlyozzák, hogy vagyonuk egyelőre „papíron létezik”.

A Scale AI ezzel szemben évekig viszonylag csendben fejlődött, mielőtt a Meta jelentős befektése ráirányította volna a figyelmet. Mark Zuckerberg azóta Alex Wangot a Meta mesterséges intelligencia vezetőjévé kérte fel. Lucy Guo már 2018-ban távozott a cégtől, azóta befektetési alapot és egy influenszer-platformot is indított.

A legfeltűnőbb közös vonás a milliárdosok fiatal kora. A Mercor alapítói például mindössze 22 évesek, a Cursor csapatának tagjai szintén húszas éveikben járnak, és többük alig néhány éve végzett az egyetemen. A Mercor értékelése 2025 októberében 10 milliárd dollár volt.

A Mercor alapítói: Adarsh Hiremath, Brendan Foody és Surya Midha: Fotó: techstartups.com

A csoport összetétele ugyanakkor nagyrészt férfiakból áll, ami a korábbi technológiai ciklusok mintáját követi. A kevés női szereplő közé tartozik Lucy Guo és Mira Murati.

A történet vége azonban még korántsem látható. A vállalatok közül többnek jelenleg még nincs piacon lévő terméke, így a mostani vagyonok tartóssága nagyban függ a következő évek fejleményeitől.