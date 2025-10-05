Így omolhat össze a Strategy kriptó-kártyavára

Michael Saylor Fotó:Instagram

Miközben egyre több vállalat fektet kriptovalutákba ez az elmúlt időszakban bőséges nyereséget is hozott. De ahogy az amerikai Strategy példája mutatja, a nagy tét egyre inkább a határaihoz érkezik.

„Egy kis lépés Michael Saylor számára, de hatalmas ugrás az emberiségnek!” – így látja legalábbis maga Saylor, néhány nappal ezelőtt az amerikai vállalkozó egy mesterséges intelligencia által generált képet tett közzé az X közösségi platformon. A képen űrruhában látható egy holdmisszión, amint térdre ereszkedve egy narancssárga zászlót szúr le. A zászlón az a szimbólum látható, amelyet Saylor korszakos vívmánynak tart: a Bitcoin.

A Handelszeitung írása szerint az üzleti intelligenciát, mobilszoftvert és felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó Strategy (korábban MicroStrategy) társalapítója és hosszú ideig vezérigazgatója számára a kriptodeviza több mint befektetés – misszió. Saylor évekkel ezelőtt kezdte el átalakítani a szoftvercégét, és a bevételekből, valamint tőkeáttételes pénzügyi konstrukciókból egyre nagyobb mennyiségben vásárolt bitcoint. A cég mára a világ legnagyobb intézményi bitcoin-tulajdonosává vált, ami sok befektető szemében legendás státuszt biztosított számára.

Most azonban a modell repedezni látszik. A Strategy részvényeinek árfolyama szeptemberben erősen visszaesett, miután a bitcoin tartósan nem tudta áttörni a 60 ezer dolláros szintet. A cég üzleti modellje szinte teljes egészében a digitális valutára épül, miközben a hagyományos szoftverüzlet bevételei stagnálnak és jelentőségüket vesztik.

A konstrukció egyik alappillére, hogy a Strategy kölcsönökből és kötvénykibocsátásokból finanszírozta bitcoin vásárlásait. Ez a tőkeáttételes stratégia felerősíti a kockázatokat: emelkedő árfolyam mellett hatalmas nyereséget hoz, csökkenő árfolyam esetén viszont gyorsan komoly veszteséget eredményez. A vállalat jelenlegi bitcoin-állománya több milliárd dollárra rúg, amelynek fedezete jelentős részben hitelekből származik.

A piacon egyre gyakrabban emlegetnek „kártyavárat”. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha a kriptopiac gyengülése folytatódik, a Strategy pénzügyi stabilitása gyorsan meginoghat. A nyár óta a részvényárfolyam mintegy 30 százalékot veszített értékéből, és a befektetői bizalom csökkenése egyre érezhetőbb.

A vállalat vezetése ugyan továbbra is hangsúlyozza, hogy hosszú távon hisznek a bitcoin sikerében, a rövid távú kockázatokat nehéz figyelmen kívül hagyni. Különösen azért, mert a szoftverüzletág már nem tud ellensúlyozni: a bevételek ott csökkennek, a piaci részesedés zsugorodik. A Strategy gyakorlatilag egyetlen lapra tette fel mindenét – a bitcoinra.

Szakértők szerint a modell csak akkor maradhat életképes, ha a bitcoin tartósan emelkedő pályára áll. Ha viszont az árak hosszabb ideig alacsonyan maradnak, a veszteségek könnyen fenntarthatatlanná válhatnak. „Ez tipikus kártyavár, amelyet csupán a piaci hangulat tart fenn” – fogalmazott egy iparági elemző.

A Strategy története jól példázza a kriptobefektetések paradoxonját: amíg az árfolyam emelkedik, hatalmas nyereség érhető el, de egyetlen kedvezőtlen fordulat az egész konstrukciót összeomlással fenyegetheti.

Kocsis Erika

update: az, hogy mennyire változékony a mai világ, jól mutatja, hogy nyilván a Strategy számára sem közömbös módon, a Bloomberg információi szerint 2025 október első hétvégéjére az amerikai kormányzati leállásnak, a Bitcoinhoz kapcsolódó, tőzsdén jegyzett alapokba történő tőkebeáramlásnak, valamint az amerikai részvények erősödésének köszönhetően rekordmagas szintre emelkedett a bitcoin árfolyama, az ázsiai piacokon elérve a 125 689 dollárt.