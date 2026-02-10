Így repülnek ki súlyos milliók az ablakon egy rossz építési terv miatt

Az építkezések költségtúllépései és csúszásai nem a kivitelezésnél, hanem már a tervezőasztalon kezdődnek – állítja Bogdán Attila, a Platánplán Mérnöki Iroda ügyvezetője. A faipari mérnök szerint a magyar gyakorlatban gyakori tévhit, hogy a terv csak engedélyezési papírmunka, holott valójában a beruházás végső ára már az első döntéseknél eldől. A hiányos mérnöki kontroll, a késői módosítások és a gyenge kommunikáció milliós többletköltségeket okozhatnak.

Az építkezésekről szóló történetek szinte kivétel nélkül ugyanarra a pontra futnak ki: a végén minden sokkal többe került, mint ahogy azt eredetileg tervezték a tulajdonosok. A közbeszéd ezt gyakran balszerencsének, piaci környezetnek vagy „az építőipar természetének” tudja be. A nemzetközi adatok azonban jóval kijózanítóbb képet rajzolnak. A McKinsey & Company 2023-as globális kutatása szerint a nagy építőipari projektek 98 százalékánál fordul elő költségtúllépés vagy határidőcsúszás, ráadásul átlagosan az eredeti költségvetés 80 százalékát elérő mértékben.

A számok mögött nem elsősorban alapanyaghiány vagy munkaerőgondok állnak, hanem egy sokkal kevésbé látványos, mégis drágább tényező: a tervezés és a kommunikáció hiányosságai, amelyek természetesen a családi házaknál is jellemzőek.

Bogdán Attila, okleveles faipari mérnök, a Platánplán Mérnöki Iroda ügyvezetője szerint a magyar gyakorlatban különösen erős az a tévhit, hogy a tervezés csupán szükséges adminisztráció: „Sokan úgy tekintenek a tervre, mint egy kötelező papírra, amin túl kell esni az engedélyhez, miközben a »valódi« munka majd a helyszínen kezdődik. A valóság ennek épp az ellenkezője. A ház végső ára nem a betonozásnál vagy a falazásnál dől el, hanem akkor, amikor az első vonalat meghúzzuk. Ha ott nincs végiggondolva minden, az később milliókban mérhető bizonytalanságot jelent.”

Amikor a terv szép, de nem megvalósítható

Hogy miért ilyen drága az utólagos bizonytalanság, arra egy másik kutatás ad pontos választ. Az elemzés szerint a költségtúllépések 56,5 százalékát menet közbeni dizájnmódosítások okozzák, további 34,5 százalékuk pedig eleve tervezési hibákra vezethető vissza. Az időkésések 40 százaléka is ezekből a döntésekből fakad. Vagyis nem a kivitelezés „csúszik meg”, hanem a koncepció változik túl későn.

A gyakorlatban ez gyakran úgy jelenik meg, hogy az ügyfél beleszeret egy látványos tervbe, amelyről csak a kivitelezés során derül ki, hogy statikailag, költségben vagy anyaghasználatban nem tartható.

„Mi ezt sokszor »építészeti rajzfilmnek« hívjuk” – fogalmaz Bogdán Attila. „Papíron vagy látványterven minden működik, a valóságban viszont nem. Ilyenkor nem rosszindulat van, hanem hiányzó mérnöki kontroll. Ha az elején nem mondjuk ki, hogy valami nem jó, vagy egy elképzelés túl drága lesz, akkor ezt a konfrontációt a végén a megrendelő pénztárcája fogja elszenvedni.”

A kommunikációs Bermuda-háromszög, ahol a pénz eltűnik

A költségtúllépések egyik legtipikusabb terepe az ügyfél–építész–kivitelező közötti kommunikáció. Az információ gyakran töredezetten jut el egyik szereplőtől a másikig, és mire a kivitelezés elkezdődik, már senki sem ugyanazt érti a terv alatt. A változtatások ilyenkor láncreakciót indítanak el: újraszámolás, újrarendelés, bontás, csúszás.

Főként a CLT (Cross Laminated Timber) technológiánál nagyon fontos a tervező és kivitelező együttműködése. Bevált szokás, hogy az építész rajzol, a kőműves pedig a helyszínen falaz, aztán jön a gépész, villanyszerelő stb., de ennél a technológiánál mindennek a helyét előre tudni kell, mert már a tervezésnél, gyártmánytervezésnél bele kell tervezni.

„Egy helyszíni ötlet sokszor apróságnak tűnik” – mondja Bogdán Attila, okleveles faipari mérnök, a Platánplán Mérnöki Iroda ügyvezetője. „De ha egy már szerkezetkész háznál módosul egy lépcső, egy nyílás vagy egy gépészeti vezeték nyomvonala, az statikai és gyártási kérdéssé válik, és nagyon gyorsan többmilliós pluszköltséggé nőhet. A mérnöki irodánk specialitása kimondottan az, hogy közösen kommunikálunk a tervezővel, ügyféllel, és együtt dolgozunk minden szakági tervezővel.”

A tervezés mint pénzügyi biztosíték

A mérnöki gondolkodás egyik alaptétele, hogy a hibák kezelése a tervezési fázisban a legolcsóbb.

„Mi egy speciális faépítészeti szoftvert használunk, és először számítógépen építjük fel a házat a gyártmánytervezés során” – magyarázza a Platánplán Mérnöki Iroda ügyvezetője. „Ütköztetjük a szakágakat, így kiderül, ha valami nem fér el, vagy keresztezi egymást. Egy fal eltolása a monitoron egy óra munka. Ugyanez a fal a helyszínen már bontást, hulladékszállítást és újraépítést jelent.”

A pontos tervezés nemcsak műszaki, hanem pénzügyi biztonságot is ad. Egy kiszámítható költségvetés a banki finanszírozásnál is kulcskérdés, hiszen egy elszálló projekt könnyen ellehetetlenítheti a hitel folyósítását.

Ezt a tervezési fegyelmet különösen igénylik az előregyártott rendszerek, például a CLT (Cross Laminated Timber) technológiák, amellyel Bogdán Attila és csapata is dolgozik. Ennél a megoldásnál a falak és födémek üzemben, milliméteres pontossággal készülnek el, így a helyszínen már nincs lehetőség improvizációra.

A precíz előkészítés eredménye nemcsak a költségekben, hanem az időben is megjelenik: a tapasztalatok szerint CLT-vel egy családi ház szerkezete napok alatt felállítható. Végül pedig a fa természetes páraszabályozó képessége és hőtároló tömege nemcsak alacsonyabb rezsit, hanem igazoltan egészségesebb, stresszmentesebb lakókörnyezetet biztosít a majdani lakóknak.