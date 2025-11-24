Így vált az amerikai gazdaság a mesterséges intelligencia rabjává

Fotó:Freepik

A mesterséges intelligencia (MI) beruházások oly mértékben hajtják az amerikai növekedést, hogy egy esetleges visszaesés bármikor recesszióba taszíthatja a gazdaságot.

Az amerikai gazdaság növekedését ma már szinte teljes egészében a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások tartják életben. A Wall Street Journal elemzése szerint az év első hat hónapjában az MI-költések akár az inflációval korrigált GDP-növekedés felét is adták – olyan mértékű súlyt szerezve, ami korábban elképzelhetetlen volt. Mindez azt jelenti: ha az MI-boom megtörik, az amerikai gazdaság is meginoghat.

Ha kivesszük az MI-t, a gazdaság sokkal rosszabb képet mutat. Ez az a kulcspont, amit a szakértők különösen hangsúlyoznak. A felszínen ugyan a szeptemberi foglalkoztatási adatok jobbak lettek a vártnál, de a trend valójában lassuló munkahelyteremtést mutat, miközben a munkanélküliségi ráta lassan emelkedik. A Deutsche Bank részletes elemzése pedig ennél is riasztóbb következtetéshez jut: ha az MI-hez kapcsolódó kiadásokat kivesszük a képletből, a magánszektor beruházásai 2019 óta gyakorlatilag stagnálnak.

Ez több rétegben is megmutatkozik: az adatközpontok kivételével az összes többi kereskedelmi építési kategória visszaesett. Bevásárlóközpontok, irodaházak, logisztikai létesítmények – mind lefelé mennek. A nem MI-hez kötődő technológiai beruházások is lelassultak: a vállalatok kivárnak, mert minden forrás az MI-fejlesztések felé áramlik. Így jön létre egy veszélyes egyensúlytalanság: az MI az egyetlen terület, ahol még komoly tőke mozog. Ha ez az oszlop meginog, alatta nem marad tartalék.

A techóriások húzzák a GDP-t

Négy vállalat – Microsoft, Amazon, Alphabet és Meta – a várakozások szerint 2025-ben 344 milliárd dollárnyi beruházást hajt végre. Ez az amerikai GDP kb. 1,1%-ának felel meg. 2026-ban ez az összeg a Bank of America szerint 404 milliárd dollárra emelkedik.

A Barclays pedig úgy számol, hogy az MI-hez köthető hardver-, adatközpont- és szoftverberuházások 1 százalékponttal emelték a GDP-t 2025 első felében. Az importlevonások után is 0,8 százalékpontnyi hozzájárulást jelentettek. A teljes 1,6%-os első féléves növekedésből így a fele az MI-ból eredt.

A részvénypiaci „vagyonhatás” is MI-függő

A technológiai részvények, főként az MI-papírok drágulása hatalmas lendületet adott a fogyasztásnak. A JPMorgan szerint az MI-részvények árfolyamemelkedése: 0,9%-kal növelte a fogyasztást, ami 180 milliárd dollárnyi többletköltést jelentett egy év alatt. Ez kulcsfontosságú egy olyan gazdaságban, ahol az éves teljesítmény kétharmadát a fogyasztás adja. Ha azonban a részvénypiac korrekcióba fordul, az ellenkező irányban is érvényes: a visszaeső vagyonhatás gyorsan csökkenti a keresletet.

Kevés a munkahely, de az építőipar még profitál

Az MI kevés közvetlen állást teremt: a kész adatközpontok működtetéséhez alig kell munkaerő, miközben a techfoglalkoztatás összességében 2022 óta csökken. A kivétel az építőipar, ahol egy-egy adatközpont építése 100 és 5 000 fő közötti munkaerőt igényel. A Turner Constructionnél az USA-ban a teljes megrendelésállomány 35%-a adatközpont – szemben az öt évvel ezelőtti 13%-kal. De a kapacitások feszültek: generátorok, kapcsolóberendezések és ipari eszközök szállítása hónapokat csúszik.

Mi történik, ha elzáródik az MI-pénzcsap?

Három nagy kockázat rajzolódik ki:

A túlértékelt részvénypiac hirtelen korrekciója. A Fed már figyelmeztetett arra, hogy egy „hirtelen átértékelés” az MI-technológiák jövőjéről széles körű piaci esést okozhat. Egy 20–30%-os zuhanás akár 1–1,5 százalékponttal is visszavetheti a GDP-t. Az MI-beruházások lassulása. Jonathan Millar (Barclays) becslése:

– a növekedés lassulása: –0,5 százalékpont,

– teljes leállás esetén: –1 százalékpont.

A vállalati eladósodottság növekedése. Az Oracle adóssága 100 milliárd dollár fölé nőtt. Adatközpont-bérbeadó startupok (pl. CoreWeave) szintén masszívan eladósodtak az építési boom finanszírozására. Ez nem okoz önmagában pénzügyi válságot, de átgyűrűző kockázatokat jelent a hitelezési piac más szegmenseiben.

Vagyis az MI egyszerre erőforrás és gyenge pont. Az Egyesült Államok gazdasága ma egyetlen, látványosan növekvő ágra épül: az MI-infrastruktúrára. Ez rövid távon hatalmas lehetőség – hosszabb távon azonban rendkívül törékeny növekedési modell.