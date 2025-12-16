Kezdőlap Turizmus Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels
Turizmus
No menu items!

Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart. A Hotel Miramar csatlakozásával már közel 350 szobát kínál a Hunguest Hotels az Adrián, a horvátországi szálloda a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellé érkezik a kínálatba. A hotel üzemeltetésével a Hunguest Hotels megkezdi horvátországi terjeszkedését és 22-re növeli a lánchoz tartozó szállodák számát.  

A Hunguest Hotels sajtóközleménye szerint a 110 szobás, öt épületből álló tengerparti szállodakomplexum Opatijában a Lungomare promenád mellett helyezkedik el, 7 perc sétára az óvárostól.  A Budapesttől autópályán mindössze ötórányira fekvő szállodához 2023 óta már határellenőrzés nélkül érkezhetünk. A 25-80 négyzetméter alapterületű szobák és lakosztályok jelentős része tengerre néző kilátással bír.

A hotel napágyakkal felszerelt privát stranddal, 200 négyzetméteres fűtött, kiúszós, tengervizes medencével, valamint beltéri édesvizes medencével rendelkezik. A szálloda wellness világa panoráma szaunákkal egészül ki.

A Hunguest Hotels fokozatosan vezeti be szolgáltatásait a szállodában, elsőként a Hunguest Hotels Törzsvendégprogram kedvezményeivel élhetnek a vendégek márciustól, míg a nyári szezonra magyar nyelvű recepciós személyzettel készül a szállodalánc.

„Tenger vagy termál, egy biztos: a Hunguest a vizes élményekben a legjobb. Mostantól a horvát tengerpart is elérhető kínálatunkban, néhány órányira a magyar határtól. Otthon vagyunk az Adrián, montenegrói szállodánk kiemelten népszerű a magyar vendégek körében. Bízunk benne, hogy a páratlan hangulatú Hotel Miramar is felkerül a hazai utazók bakancslistájára.” – mondta el dr. Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója.

A szállodakomplexum tengerparti villaépülete a Monarchia arisztokratikus üdülővilágának egyik jellegzetes alkotása: eklektikus, historizáló stílusú tengerparti villa, amely a neoreneszánsz és a neogótika díszítőmotívumait ötvözi mediterrán könnyedséggel. A kastélyszerű hangulatot a saroktorony, a pártázatos tetővonal és a tagolt, erkélyekkel áttört homlokzat teremti meg, míg az íves árkádok és a világos, pasztellszínek a századfordulós Abbázia napfényes, elegáns nyaralóépítészetét idézik.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Turizmus

Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint

Az Egyesült Államokba utazó külföldi turistáknak hamarosan jelentősen szigorodó biztonsági ellenőrzéssel kell számolniuk. A Trump-adminisztráció új javaslata szerint minden belépőnek át kell...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels

Turizmus
Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi...
Tovább

NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

Hírek
Fontos, hogy a vásárláskor - bárhol, bármilyen felületen történik is - még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját -
Tovább

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az NGM és a VOSZ

Fogyasztóvédelem
Ma már az online kiskereskedelem teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya.
Tovább

Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket

Cégvilág
A tárolási technológia nem jövőbeli ígéret: több hazai telephelyen működik már üzemszerű rendszer.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

Fontos, hogy a vásárláskor - bárhol, bármilyen felületen történik is - még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját -
Tovább
Fogyasztóvédelem

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az NGM és a VOSZ

Ma már az online kiskereskedelem teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya.
Tovább
Gazdaság

Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni.
Tovább
Bank

Több a téves utalás és bankkártyás fizetés a karácsonyi időszakban – figyelmeztet a szakértő

A bankkártyás fizetéseknél gyakori hiba, hogy a kártyabirtokos számláját többször is megterhelik, vagy hibás összeget írnak be.
Tovább
Gazdaság

Hitelboom 2025-ben: történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön

Az Otthon Start Program hatására az új szerződések átlagos hitelösszege is sokat emelkedett.
Tovább
Gazdaság

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.
Tovább
Gazdaság

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
Tovább
Hírek

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart. A Hotel Miramar csatlakozásával már közel 350 szobát kínál a Hunguest Hotels...

A Colas magyarországi cégcsoportja – utak, infrastruktúra és fenntartható megoldások 1991 óta

A világvezető Colas Csoport tagjaként 1991 óta meghatározó szereplői vagyunk a hazai építőiparnak. Magyar szakemberek irányításával nemcsak közlekedési létesítmények és árvízvédelmi beruházások megvalósításában veszünk...
© 2025 | www.azuzlet.hu