Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart. A Hotel Miramar csatlakozásával már közel 350 szobát kínál a Hunguest Hotels az Adrián, a horvátországi szálloda a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellé érkezik a kínálatba. A hotel üzemeltetésével a Hunguest Hotels megkezdi horvátországi terjeszkedését és 22-re növeli a lánchoz tartozó szállodák számát.

A Hunguest Hotels sajtóközleménye szerint a 110 szobás, öt épületből álló tengerparti szállodakomplexum Opatijában a Lungomare promenád mellett helyezkedik el, 7 perc sétára az óvárostól. A Budapesttől autópályán mindössze ötórányira fekvő szállodához 2023 óta már határellenőrzés nélkül érkezhetünk. A 25-80 négyzetméter alapterületű szobák és lakosztályok jelentős része tengerre néző kilátással bír.

A hotel napágyakkal felszerelt privát stranddal, 200 négyzetméteres fűtött, kiúszós, tengervizes medencével, valamint beltéri édesvizes medencével rendelkezik. A szálloda wellness világa panoráma szaunákkal egészül ki.

A Hunguest Hotels fokozatosan vezeti be szolgáltatásait a szállodában, elsőként a Hunguest Hotels Törzsvendégprogram kedvezményeivel élhetnek a vendégek márciustól, míg a nyári szezonra magyar nyelvű recepciós személyzettel készül a szállodalánc.

„Tenger vagy termál, egy biztos: a Hunguest a vizes élményekben a legjobb. Mostantól a horvát tengerpart is elérhető kínálatunkban, néhány órányira a magyar határtól. Otthon vagyunk az Adrián, montenegrói szállodánk kiemelten népszerű a magyar vendégek körében. Bízunk benne, hogy a páratlan hangulatú Hotel Miramar is felkerül a hazai utazók bakancslistájára.” – mondta el dr. Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója.

A szállodakomplexum tengerparti villaépülete a Monarchia arisztokratikus üdülővilágának egyik jellegzetes alkotása: eklektikus, historizáló stílusú tengerparti villa, amely a neoreneszánsz és a neogótika díszítőmotívumait ötvözi mediterrán könnyedséggel. A kastélyszerű hangulatot a saroktorony, a pártázatos tetővonal és a tagolt, erkélyekkel áttört homlokzat teremti meg, míg az íves árkádok és a világos, pasztellszínek a századfordulós Abbázia napfényes, elegáns nyaralóépítészetét idézik.