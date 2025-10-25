Ilyen őrületes az árkülönbség a panellakásoknál – toplistával

A Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a vevők körében. A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább a maga 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral. Az ország legolcsóbb panellakása Salgótarjánban található, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül.
A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon. Jó elhelyezkedésük, praktikus alaprajzuk, a téglaépítésű lakásokhoz képest 25 százalékkal alacsonyabb áruk miatt a vásárlók széles köre számára jelentenek alternatívát. A panellakások a kedvezőbb árszintjük miatt az első lakásvásárlók kedvenceinek is számítanak. Országosan több mint 54 ezer eladó társasházi lakás hirdetése szerepel a kínálatban, amiből a panelek 7300 darabot tesznek ki, vagyis minden hetedik eladó lakás panel építésű. A panelpiacon is nagyon széles skálán mozognak az árak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján ma már a panellakások között is akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad. Az ingatlanhirdetési portál az országos kínálatból összegyűjtötte a legdrágább és legolcsóbb panellakások listáját.
140-155 milliós ár kell a paneltoplista dobogójához
Jelenleg az ország legdrágább panellakása Békásmegyeren, a Zsirai Miklós utcában található, ahol két közel 60 négyzetméteres lakást nyitottak össze. Az így kialakított, 114 négyzetméteres ingatlant 155 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárnak felel meg. A kilenc éve teljeskörűen felújított, gépesített konyhával rendelkező duplakomfortos lakás a tizedik emeleten van, így panorámát is kínál az eladó szerint.
A második helyen egy felújított óbudai, Reviczky ezredes utcai 80 négyzetméteres lakás áll 140 millió forintos árral, ez relatív magas, 1,7 millió forintot meghaladó négyzetméterárat takar. A bronzérmes lakásnak pedig a VIII. kerületi Százados út ad helyet: a 159 négyzetméteres, kétszintes, hétszobás panel 139,9 millió forintért eladó. Ez jelentős ősszeg, ugyanakkor a négyzetméterár 900 ezer forint alatt marad, ami Budapesten kifejezetten alacsonynak számít.
A tízes toplistán a dobogósok után következik egy III. kerületi, a Gyógyszergyár utcában lévő 85 négyzetméteres, ugyancsak felújított panellakás, amely 138 millió forintért kapott helyet a kínálatban. Majd egy Gazdagréten, a Törökugrató utcában található 67 négyzetméteres, korszerűsített lakás jön a sorban, ezt 133 millió forintért hirdetik, ami közel 2 millió forintos négyzetméterárat jelent.
A vidéki mezőnyt a Balaton déli partja képviseli: a siófoki Liszt Ferenc sétányon, az egykori Hotel Ezüstpart épületében eladó lakás országosan a kilencedik legdrágább panel. A 65 négyzetméteres, felújított ingatlanban két apartmant hozták létre. A hetedik emeleten található így balatoni örökpanorámát ígérő ingatlant 119,9 millió forintért kínálják eladásra.
Országosan szintén a legdrágábbak közé tartozik egy káposztásmegyeri 113 négyzetméteres panel 119,9 millió forintért, míg a XIII. kerületi Dráva utcában egy 71 négyzetméteres, modernizált lakás 117,9 millió forintért szerepel a kínálatban.
Egy felújítandó salgótarjáni garzon a legolcsóbb panel
A másik végletet az ország északi része képviseli. A legolcsóbb panellakás Salgótarján Zagyvapálfalva városrészében található, ahol egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás 4 millió forintért vásárolható meg, 133 ezer forintos négyzetméteráron.
Bátonyterenyén, Kurityánban, Ózdon és Borsodnádasdon jellemzően 5–8 millió forint között mozognak az árak, elsősorban kisebb, felújítandó panellakások esetében. A legolcsóbb tízes listát a békési Battonya zárja, ahol 8,6 millió forintért kínálnak egy 50 négyzetméteres, kétszobás panellakást. A legolcsóbb budapesti panellakás egy 36 négyzetméteres XX. kerületi garzon, amit 39,9 millió forintért árul a tulajdonosa.
A toplista
|A legdrágábbak
|Ssz.
|Elhelyezkedés
|Alapterület (m2)
|Négyzetméterár (ezer Ft/m2)
|Ár (millió Ft)
|hirdetés linkje
|1.
|Békásmegyer (III. kerület)
|114
|1 360
|155
|https://ingatlan.com/35055814
|2.
|Óbuda (III. kerület)
|80
|1 710
|140
|https://ingatlan.com/34972033
|3.
|Százados út (VIII. kerület)
|159
|880
|139,9
|https://ingatlan.com/34974894
|4.
|Gyógyszergyár utca (III. kerület)
|85
|1 600
|138
|https://ingatlan.com/35009176
|5.
|Pók utcai lakótelep (III. kerület)
|73
|1 860
|134,99
|https://ingatlan.com/34758393
|6.
|Gazdagréti lakótelep (XI. ker.)
|67
|1 930
|133
|https://ingatlan.com/34975751
|7.
|Filatorigát (III. kerület)
|85
|1 480
|128,9
|https://ingatlan.com/35026849
|8.
|Káposztásmegyer (IV. kerület)
|113
|1 040
|119,9
|https://ingatlan.com/34776203
|9.
|Siófok, Ezüstpart
|65
|1 740
|119,9
|https://ingatlan.com/32716949
|10.
|Dráva utca (XIII. kerület)
|71
|1 620
|117,9
|https://ingatlan.com/34961373
|A legolcsóbbak
|Ssz.
|Elhelyezkedés (megye)
|Alapterület (m2)
|Négyzetméterár (ezer Ft/m2)
|Ár (millió Ft)
|hirdetés linkje
|1.
|Salgótarján (Nógrád)
|28
|133
|4
|https://ingatlan.com/34418451
|2.
|Salgótarján (Nógrád)
|29
|134
|5,5
|https://ingatlan.com/34640344
|3.
|Királd (B-A-Z)
|60
|115
|7,1
|https://ingatlan.com/34630846
|4.
|Salgótarján (Nógrád)
|50
|126
|7,2
|https://ingatlan.com/34978117
|5.
|Kurityán (B-A-Z)
|47
|146
|7,2
|https://ingatlan.com/34917221
|6.
|Bátonyterenye (Nógrád)
|34
|241
|8,2
|https://ingatlan.com/34701171
|7.
|Ózd (B-A-Z)
|54
|156
|8,2
|https://ingatlan.com/34166005
|8.
|Borsodnádasd (B-A-Z)
|70
|117
|8,4
|https://ingatlan.com/34796222
|9.
|Bátonyterenye (Nógrád)
|40
|212
|8,5
|https://ingatlan.com/35044824
|10.
|Battonya (Békés)
|50
|165
|8,59
|https://ingatlan.com/33807674
|+1
|Budapest (XX. kerület)
|36
|1 110
|39,9
|https://ingatlan.com/35035730