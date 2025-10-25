Ilyen őrületes az árkülönbség a panellakásoknál – toplistával

A Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a vevők körében. A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább a maga 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral. Az ország legolcsóbb panellakása Salgótarjánban található, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül.

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket a hazai lakáspiacon. Jó elhelyezkedésük, praktikus alaprajzuk, a téglaépítésű lakásokhoz képest 25 százalékkal alacsonyabb áruk miatt a vásárlók széles köre számára jelentenek alternatívát. A panellakások a kedvezőbb árszintjük miatt az első lakásvásárlók kedvenceinek is számítanak. Országosan több mint 54 ezer eladó társasházi lakás hirdetése szerepel a kínálatban, amiből a panelek 7300 darabot tesznek ki, vagyis minden hetedik eladó lakás panel építésű. A panelpiacon is nagyon széles skálán mozognak az árak: az ingatlan.com aktuális kínálata alapján ma már a panellakások között is akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad. Az ingatlanhirdetési portál az országos kínálatból összegyűjtötte a legdrágább és legolcsóbb panellakások listáját.

140-155 milliós ár kell a paneltoplista dobogójához

Jelenleg az ország legdrágább panellakása Békásmegyeren, a Zsirai Miklós utcában található, ahol két közel 60 négyzetméteres lakást nyitottak össze. Az így kialakított, 114 négyzetméteres ingatlant 155 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárnak felel meg. A kilenc éve teljeskörűen felújított, gépesített konyhával rendelkező duplakomfortos lakás a tizedik emeleten van, így panorámát is kínál az eladó szerint.

A második helyen egy felújított óbudai, Reviczky ezredes utcai 80 négyzetméteres lakás áll 140 millió forintos árral, ez relatív magas, 1,7 millió forintot meghaladó négyzetméterárat takar. A bronzérmes lakásnak pedig a VIII. kerületi Százados út ad helyet: a 159 négyzetméteres, kétszintes, hétszobás panel 139,9 millió forintért eladó. Ez jelentős ősszeg, ugyanakkor a négyzetméterár 900 ezer forint alatt marad, ami Budapesten kifejezetten alacsonynak számít.

A tízes toplistán a dobogósok után következik egy III. kerületi, a Gyógyszergyár utcában lévő 85 négyzetméteres, ugyancsak felújított panellakás, amely 138 millió forintért kapott helyet a kínálatban. Majd egy Gazdagréten, a Törökugrató utcában található 67 négyzetméteres, korszerűsített lakás jön a sorban, ezt 133 millió forintért hirdetik, ami közel 2 millió forintos négyzetméterárat jelent.

A vidéki mezőnyt a Balaton déli partja képviseli: a siófoki Liszt Ferenc sétányon, az egykori Hotel Ezüstpart épületében eladó lakás országosan a kilencedik legdrágább panel. A 65 négyzetméteres, felújított ingatlanban két apartmant hozták létre. A hetedik emeleten található így balatoni örökpanorámát ígérő ingatlant 119,9 millió forintért kínálják eladásra.

Országosan szintén a legdrágábbak közé tartozik egy káposztásmegyeri 113 négyzetméteres panel 119,9 millió forintért, míg a XIII. kerületi Dráva utcában egy 71 négyzetméteres, modernizált lakás 117,9 millió forintért szerepel a kínálatban.

Egy felújítandó salgótarjáni garzon a legolcsóbb panel

A másik végletet az ország északi része képviseli. A legolcsóbb panellakás Salgótarján Zagyvapálfalva városrészében található, ahol egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás 4 millió forintért vásárolható meg, 133 ezer forintos négyzetméteráron.

Bátonyterenyén, Kurityánban, Ózdon és Borsodnádasdon jellemzően 5–8 millió forint között mozognak az árak, elsősorban kisebb, felújítandó panellakások esetében. A legolcsóbb tízes listát a békési Battonya zárja, ahol 8,6 millió forintért kínálnak egy 50 négyzetméteres, kétszobás panellakást. A legolcsóbb budapesti panellakás egy 36 négyzetméteres XX. kerületi garzon, amit 39,9 millió forintért árul a tulajdonosa.

A toplista

A legdrágábbak Ssz. Elhelyezkedés Alapterület (m2) Négyzetméterár (ezer Ft/m2) Ár (millió Ft) hirdetés linkje 1. Békásmegyer (III. kerület) 114 1 360 155 https://ingatlan.com/35055814 2. Óbuda (III. kerület) 80 1 710 140 https://ingatlan.com/34972033 3. Százados út (VIII. kerület) 159 880 139,9 https://ingatlan.com/34974894 4. Gyógyszergyár utca (III. kerület) 85 1 600 138 https://ingatlan.com/35009176 5. Pók utcai lakótelep (III. kerület) 73 1 860 134,99 https://ingatlan.com/34758393 6. Gazdagréti lakótelep (XI. ker.) 67 1 930 133 https://ingatlan.com/34975751 7. Filatorigát (III. kerület) 85 1 480 128,9 https://ingatlan.com/35026849 8. Káposztásmegyer (IV. kerület) 113 1 040 119,9 https://ingatlan.com/34776203 9. Siófok, Ezüstpart 65 1 740 119,9 https://ingatlan.com/32716949 10. Dráva utca (XIII. kerület) 71 1 620 117,9 https://ingatlan.com/34961373