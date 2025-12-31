Ilyen volt 2025 a pénzügyekben: itt az év végi összegzés

A jogosultak köre is igen széles: mindazok vehetik igénybe, akik első saját otthonukat vásárolják meg, vagyis nincs és az elmúlt 10 évben nem is volt 50%-ot meghaladó tulajdonjoguk egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban. Számos kivétel is társul ehhez: például azok is igénybe vehetik, akiknek kisértékű – legfeljebb 15 millió forint – a tulajdoni részük akkor is, ha az több, mint 50 százalék. Vagy olyan tulajdoni részük van, ami haszonélvezettel terhelten került hozzájuk és a haszonélvező most is bent lakik.