Indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda program – KIM: 65 millió forint pályázati keretösszeg

A 2026-os Kincses Kultúróvoda program 65 millió forint pályázati keretösszeggel indul: a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közleménye.

A KIM tizedik alkalommal hirdeti meg a Kincses Kultúróvoda programot, azért, hogy az óvodai nevelés és a kulturális intézményrendszer együttműködését elmélyítse, és elősegítse a kulturális tartalmak minél gazdagabban beépülését az óvodák helyi pedagógiai programjába – írták.

A 65 millió forintos pályázati keretösszeg lehetőséget teremt arra, hogy a legkisebbek is játékos, élményalapú formában ismerkedjenek meg a magyar kulturális értékekkel, hagyományokkal és művészeti kifejezési formákkal – fogalmaztak, hozzátéve, hogy az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

A Kincses Kultúróvoda programban támogatott intézményeknek a 2026/2027-es nevelési évben olyan komplex kulturális programcsomag igénybevételére nyílik lehetőségük, amely az óvodával együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja – írták.

A pályázók köre továbbra is kiterjed a külhoni magyar óvodákra és külhoni magyar tannyelvű óvodai csoportokra, ezzel is erősítve a Kárpát-medencei magyar kulturális közösségek közötti együttműködést.

A támogatás 100 százalékban vissza nem térítendő.

A pályázati kiírás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg a https://emet.gov.hu/kincses-kulturovoda-2026-palyazati-felhivas/ címen.

A pályázatok beadásának határideje március 2. 16 óra – áll a közleményben.