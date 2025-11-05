Kezdőlap Gazdaság Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme
Indul a Demján Sándor 1+1 program második üteme

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások támogatása érdekében. Ezért 2025. október 6-tól bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt és megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét – írták a közleményben.

Az előregisztráció november 6-án, csütörtökön indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program első üteme kimagasló eredményeket hozott: eddig csaknem 1400 vállalkozás részesült támogatásban, 108 milliárd forint értékben. A támogatások révén több mint 200 milliárd forintnyi beruházás valósul meg országszerte, a forrás közel kétharmada pedig a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került, hozzájárulva a helyi gazdaság megerősödéséhez – emlékeztetett az NGM.

A kihívásokkal teli nemzetközi gazdasági helyzet továbbra sem kedvez a vállalkozások beruházásainak. Az Európai Unió egyre súlyosabb versenyképességi problémákkal küzd, miközben az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás az európai vállalkozások számára hátrányos feltételeket teremtett. Ezért a kormány a hosszú távon fenntartható beruházás vezérelt gazdasági növekedés elérése és a hazai kkv-k még hatékonyabb támogatása érdekében a program folytatásról döntött.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár a közleményben felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség, ami indokolja, hogy vissza nem térítendő támogatásokkal is elősegítsék a kkv-k technológiai ugrását-írta az MTI.

A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is. A kormány célja változatlan: a hazai kkv-k bátran fejlesszenek, váltsanak technológiát, és álljanak át magasabb hozzáadott értékű termelésre – fogalmazott az államtitkár.

A pályázat keretében a támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. Az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően a pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A forrás várhatóan további mintegy 250 vállalkozás fejlesztéséhez járulhat hozzá, ami legalább 40 milliárd forintnyi új beruházást eredményezhet a magyar gazdaságban. A támogatási összegek 2026 első negyedévében 100 százalékban előlegként kerülnek kifizetésre, hogy a vállalkozások minél hamarabb megkezdhessék beruházásaikat – ismetette az NGM.

A pályázás menete a lehető legegyszerűbb módon, a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, akik az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.

A program a vali.hu oldalon keresztül érhető el.

