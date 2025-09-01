Indul a Minősített Vállalati Hitel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést, amelyre augusztusban négy nagybank nyújtott be pályázatot; az MVH megjelölést a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el.

A jegybank az elmúlt időszakban intenzíven egyeztetett a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése érdekében, különös tekintettel a kkv-szektorra-közölte az MTI.

A közös munka eredményeként a Magyar Nemzeti Bank a korábban alkalmazott Minősített Fogyasztóbarát termékek mintájára, 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést bankok számára.

A jegybank és a Magyar Bankszövetség megállapodása nyomán életre hívott konstrukció célja, hogy a kkv-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű beruházási hitelek kerüljenek a piacra, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett-mutattak rá.

A részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek augusztus 1-jétől kérhetik termékeik minősítését. A pályázatok elbírálását követően szeptember 1-től elérhetővé válik a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitel az OTP Bank fiókjaiban.

A pályázatok elbírálása folyamatos, így a következő hetekben további 3 nagybank fiókjaiban igényelhetik a vállalkozások a Minősített Vállalati Hitelt. Az új termék tartósan a piaci gyakorlat részévé válhat, széles körben támogatva a kis- és középvállalkozások beruházási céljait-emelték ki.

A pályázati feltételek és a vállalkozások tájékozódását szolgáló információk, valamint a Minősített Vállalati Hiteleket forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján – az mnb.hu/minositett-vallalati-hitel oldalon érhető el – ismertette közleményében a jegybank.