Indul az Erdők Hete országos rendezvénysorozat

Fotó: Mészáros Cecília

Az idei Erdők Hete programjainak célja az erdők klímavédelemben betöltött szerepének bemutatása a társadalom, és főképp a fiatalok számára – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján, Budapesten.

Az „Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában” című szakmai konferencián, mely egyben az idén 29. alkalommal megrendezésre kerülő Erdők Hete nyitórendezvénye is, az államtitkár kiemelte, az erdészeti vízgazdálkodás aktuális kérdései rámutatnak arra a szoros, mégis összetett viszonyrendszerre, amely az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennállnak. Ez ma már nem elméleti kérdés, hanem napi gyakorlati kihívás – hangsúlyozta Zambó Péter.

Hozzátette, az erdők vízháztartásának megőrzése, javítása tudatos emberi beavatkozást igényel, szakmai alapokon, hosszú távra tervezve. Ez a feladat számos ágazat összefogását igényli, amelyben az erdészek szerepe megkerülhetetlen. Az ő felelősségük, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz – a vízzel való bánásmódon keresztül is.

Zambó Péter köszöntőjében elmondta, a klímavédelemben az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúránk, az ország 2,3 millió hektár fával borított területe pedig nemzeti zöldvagyonunk alapja. Ennek jövője, megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum 8 munkacsoportjának tevékenységei közül az egyik kiemelt téma a vízgazdálkodás kérdése – húzta alá.

A 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat alkalmából szeptember 29. és október 5-e között több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, köztük kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba.(Agrárminisztérium)

Energia

Klímás fűtésre ad támogatást egy új program

Szeptember 15-től új lehetőség nyílt a magyar háztartások számára: a Gree HEM Plusz program keretében akár 30 százalékos pénzügyi támogatással juthatnak korszerű, energiatakarékos klímaberendezéshez. A Gree online kalkulátorával bárki gyorsan kiszámolhatja, pontosan mekkora megtakarítást érhet el.
Hírek

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Hírek

Végre újra itt a Kádár korszak a pesti gasztronómiában

Újra várja vendégeit az ikonikus budapesti kifőzde, a Kádár Étkezde a Klauzál téren. A projekt mögött a Costes Csoport alapító-tulajdonosa, Gerendai Károly és csapata...
A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem termelő Jaguar Land Rover beszállítóit

Cégvilág
A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.
Tovább
SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
