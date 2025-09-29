Indul az Erdők Hete országos rendezvénysorozat

Az idei Erdők Hete programjainak célja az erdők klímavédelemben betöltött szerepének bemutatása a társadalom, és főképp a fiatalok számára – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára az Országos Erdészeti Egyesület klímakonferenciáján, Budapesten.

Az „Erdő és víz – a klímaváltozás árnyékában” című szakmai konferencián, mely egyben az idén 29. alkalommal megrendezésre kerülő Erdők Hete nyitórendezvénye is, az államtitkár kiemelte, az erdészeti vízgazdálkodás aktuális kérdései rámutatnak arra a szoros, mégis összetett viszonyrendszerre, amely az erdők, a víz és a klímaváltozás között fennállnak. Ez ma már nem elméleti kérdés, hanem napi gyakorlati kihívás – hangsúlyozta Zambó Péter.

Hozzátette, az erdők vízháztartásának megőrzése, javítása tudatos emberi beavatkozást igényel, szakmai alapokon, hosszú távra tervezve. Ez a feladat számos ágazat összefogását igényli, amelyben az erdészek szerepe megkerülhetetlen. Az ő felelősségük, hogy a jövő erdeit úgy alakítsák, hogy azok ne csak túléljenek, hanem aktívan segítsenek alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz – a vízzel való bánásmódon keresztül is.

Zambó Péter köszöntőjében elmondta, a klímavédelemben az erdő az egyik legfontosabb biológiai infrastruktúránk, az ország 2,3 millió hektár fával borított területe pedig nemzeti zöldvagyonunk alapja. Ennek jövője, megóvása érdekében alakult meg az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, amely széles együttműködésben tárja fel a meglévő problémákat, és alkot a gyakorlatban is alkalmazható cselekvési terveket. A fórum 8 munkacsoportjának tevékenységei közül az egyik kiemelt téma a vízgazdálkodás kérdése – húzta alá.

A 29. Erdők Hete országos rendezvénysorozat alkalmából szeptember 29. és október 5-e között több mint 100 programmal készülnek a magyar erdészetek, köztük kiemelten az állami erdészeti társaságok. Az érdeklődők országszerte különböző terepi programokon vehetnek részt, így például vezetett túrákon és kirándulásokon kaphatnak betekintést az erdők szolgáltatásaiba.(Agrárminisztérium)