Indulhat a roham. Az Apple-nél végleg lezárul az iPod-fejezet

A világ leggazdagabb emberének, Elon Musknak van érzéke ahhoz, hogy olyan dolgokat vigyen véghez, amelyeket mások valószínűtlennek tartanak. A műholdakat űrbe juttató SpaceX-szel, az elektromos járműveket gyártó Teslával és legújabb projektjével, a Neuralinkkel is eltökélt célja, hogy történelmet írjon. Ám mint mindig, most is sokan túlzónak tartják az elképzeléseit.