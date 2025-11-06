ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

A magyar gazdaság zsinórban negyedik éve áll a „hátha jövőre jobb lesz” várakozás küszöbén, miközben úgy tűnik, az idei év sem hozza el a régóta várt fordulatot – hangzott el az ING Bank sajtótájékoztatóján. Virovácz Péter, a bank vezető elemzője szerint bár 2026-ban már elindulhat némi növekedés, de korántsem a korábban megszokott 3-6 százalékos ütemben. A lassú kilábalásnak ráadásul komoly ára lehet: tartósan magas infláció, amelyet csak relatíve magas kamatszinttel lehet kordában tartani. Ebben a törékeny egyensúlyban a forint stabilitása kulcskérdés lesz a következő években.

2025 az ellentétek éve: stagnálás, makacs infláció és felülteljesítő forint

2025-ben már a harmadik egymást követő évben maradt el a magyar gazdaság teljesítménye a várakozásoktól. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy az idei GDP-növekedés még a tavalyi, komoly csalódást keltő évet is alulmúlhatja. Az ING Bank friss előrejelzése szerint a GDP idén mindössze 0,5 százalékkal bővülhet. „Az idei évben a hazai gazdaság az ellentétek örvényében mozog. A növekedés stagnál, miközben a tényleges infláció makacsul magasan maradt, amely jelenséget a növekvő bérköltségek, a magas energiaárak és az emelkedett inflációs várakozások táplálják. Mindennek fényében az ING Banknál az idei évre 4,5 százalékos átlagos inflációt várunk” – mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

A vezető elemző a forintárfolyam kapcsán kiemelte: „Bár a piac – beleértve az ING-t is – korábban folyamatosan gyengülésre számított, a forint a jegybank által fenntartott magas kamatprémium miatt az idei évben felülteljesítő maradt a régióban. Előrejelzésünk szerint a monetáris politika fő fókusza továbbra is a stabilitás megőrzése lesz, így 2025 végére 385 forint körüli EUR/HUF árfolyam valószínűsíthető.”

A 2026-os növekedés ára: magas kamatok és költségvetési terhek

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető. Virovácz Péter azonban figyelmeztetett: „Ez a növekedés törékeny lábakon áll. A beruházási aktivitás az üzleti bizalom hiánya és a szűkös költségvetési mozgástér miatt gyenge marad, miközben az ipar sem mutat egyértelmű kilábalást a stagnálásból.”

A bank vezető elemzője szerint a növekedésnek komoly ára lesz a tartósan magas infláció formájában. „Bár a fő mutató mérséklődik, a dezinfláció várhatóan lassú lesz.” Az ING Bank 2026-ra ugyan 3,6 százalékos átlagos inflációt vár, de a kormányzati intézkedések kivezetése után jöhet a feketeleves: 2027-ben 4,3 százalék lehet a pénzromlás átlagos üteme. A jegybanki cél tartós elérése valószínűleg 2028-ra tolódik. Az előrejelzés szerint ennek az alakulását a monetáris politikának kell kezelnie. „A kamatpálya csökkenő lehet, de relatív értelemben még így is magas marad, hogy megfékezze az inflációt és támogassa a forintot” – hangsúlyozta a vezető elemző. A bank 2026 végére várja az első érdemi kamatvágást, 6,00 százalékos szintre történő csökkentést prognosztizálva, miközben az előrejelzés alapján az év végére az EUR/HUF árfolyam 395 forintos értéken állhat meg.

A gazdasági kilátásokat azonban tovább árnyékolják a költségvetési kihívások. A kormány a 2026-os választások előtt célzott programokkal próbálja ösztönözni a gazdaságot. A költségvetési hiány jövőre is magas maradhat, de a mutató mérséklése a várt 2025. évihez képest továbbra is kormányzati cél. „A tartósan magas, 4,5 százalék körüli hiány és a 73 százalék feletti államadósság kockázatot jelent. Egy fiskális kisiklás esetén fennáll a veszélye, hogy Magyarország hitelminősítése romlik, és akár a bóvli kategóriába is visszakerülhet” – tette hozzá Virovácz Péter.

Így a magyar gazdaság előtt álló 1-2 év továbbra is a bizonytalanság és a komoly kihívások jegyében telhet. Az ING Bank szakértője szerint negyedik éve reménykedünk abban, hogy „jövőre talán jobb lesz”, de a 2026-ra várt 2,3 százalékos növekedés, valamint a mesterségesen alacsonyan tartott infláció aligha nevezhető valódi kilábalásnak. Virovácz szerint a tartósan magas költségvetési hiány, a leminősítés kockázata, valamint a 2027-ben várható inflációs ársokk mind azt jelzik, hogy az erőteljes és fenntartható növekedési pályára való visszatérés még jócskán várat magára.