Ingatlan.com: a lakásárak emelkedése szeptemberben felgyorsult 

Szeptemberben folytatódott a lakásárak emelkedése, országosan 2,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,6 százalékkal nőttek az árak az előző hónaphoz képest az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékos havi drágulást követően – közölte az ingatlan.com. 

Az ingatlanhirdetési portál tájékoztatása szerint éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban, de közel azonos mértékben nőttek az árak Észak-Magyarországon, 20,8 százalékkal, ami meghaladja Pest vármegyében (15,4 százalék) és a Nyugat-Dunántúli régiókban mért (14,6 százaléka) növekedési ütemet.

Havi összevetésben a legnagyobb növekedést szeptemberben Észak-Magyarországon regisztrálták, 6,3 százalékkal, ami duplája a Pest vármegyei 2,9 százaléknak és magasabb, mint a Nyugat-Dunántúlon mért 4,0 százalék.

A közlemény idézi Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta: a mostani áremelkedés nem meglepő az Otthon Start programhoz köthető keresletélénküléshez képest. A kelet-magyarországi régiókban az árak egyre gyorsabban közelítenek a nyugat-magyarországi és Pest megyei szintekhez, vagyis záródik a lakáspiaci árolló – tette hozzá.

Az MTI érdeklődésére elmondta, a fővárosban az év elején az állampapírokból kiszálló befektetők növekvő keresletének köszönhetően ugrottak meg az árak, februárban a havi áremelkedés mértéke 4,5 százalékos volt, majd tavasszal stabilizálódott a piac. Hangsúlyozta: a fővárosi éves lakásár-növekedés elsősorban az év eleji befektetési boomnak tudható be és nem az Otthon Start program miatti keresletnövekedés hajtotta.

Balogh László meglepetésként értékelte, hogy a 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti, ami arra utal, hogy az ingatlanpiacot múlt hónapban azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt tíz év lakásdrágulása miatt kiszorultak a vevők közül. Az előzetes várakozások alapján a piacon nagyobb befektetői aktivitásra számítottak a hitelprogram elindulásával – fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy a fiatal generáció megjelenése a lakáspiacon várhatóan a bérleti árakban is megmutatkozik majd.

Az ingatlan.com pár adatot közzétett az október eleji használt lakóingatlan árakról. A legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül a XIII. kerületben szeptemberben a medián ár 26 százalékkal 1,6 millió forintra emelkedett. A VII. kerület közel 1,5 milliós, a VI. kerületi 1,6 milliós mediánár éves szinten 37, illetve 23 százalékos emelkedésnek felel meg. A három kerületben július óta 3,4-6,6 százalékos áremelkedés ment végbe, de a többi fővárosi kerületben is hasonló tendenciák figyelhetők meg.

A fővároson kívüli piacon a legjelentősebb kínálattal rendelkező városok közül Debrecenben október elején 987 ezer forint a négyzetméterárak középértéke, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent. Szegeden a medián ár 937 ezer forint (+23 százalék), Pécsen 818 ezer forint (+24 százalék), Kecskeméten 765 ezer forint (+19,7 százalék), míg Salgótarjánban 287 ezer forint volt (+1.4 százalék).

