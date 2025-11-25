Ingatlan.com: több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata

Több tízezer ingatlannal bővülhet az Otthon Start programba bevonható lakások kínálata, ugyanis az ingatlan.com értesülései szerint a kormány fontolóra vette, hogy a külterületi lakóingatlanokra is kiterjeszti az Otthon Start programot, így a tanyák és birtokközpontok mellett egyéb külterületen lévő lakóingatlanokra is igényelhető lenne a 3 százalékos hitel – közölte az ingatlanhirdetési portál.

Megállapításukat arra alapozták, hogy Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcast műsorában nézői kérdésre elmondta, a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg a támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanok is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású. A legtöbb külterületi lakóingatlan Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben, míg a zártkerti lakóingatlanok többsége Bács-Kiskun, Pest, Békés és Hajdú-Bihar vármegyében van.

Kitértek az ingatlan.com felületén elérhető Hitelintézőre is, amelynek a segítségével november közepétől tudnak az első lakásvásárlók online formában is előminősítést kérni otthon startos hitelre.

Az előminősítéshez szükséges adatokat kitöltők több mint 60 százaléka, a megszerzett előminősítést a bankoknak benyújtó felhasználók pedig több mint 80 százaléka igényelt otthon startos hitelt – hívta fel a figyelmet a közleményben Balogh László, hozzátéve, hogy az első lakásvásárlók részéről nagy az igény az otthon startnak megfelelő ingatlanokra.