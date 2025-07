Ingyen nyaralhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek a Hilaris Hotels jóvoltából

Zentai Péter

Példamutató kezdeményezést tett Zentai Péter, a legfiatalabb magyar szállodalánc tulajdonosa: ingyen nyaralhatnak a hátrányos helyzetű gyermekek a Balatonon, a Hilaris Hotels jóvoltából.

A közelmúltban a Hilaris Hotels tulajdonába került Művész Üdülő teljes felújításának megkezdése előtt, az ikonikus balatoni épületben több száz olyan, családi háttér nélküli, vagy nehéz anyagi körülmények között élő hátrányos helyzetű gyerek nyaralhat, aki korábban még nem juthatott el a magyar tengerhez.

Augusztustól szeptemberig, a gyermekotthonokból, állami gondozásból, a határon innen és túlról várják a gyerekeket Zamárdiban, a Művész Üdülőben, hogy életükben először átélhessék a balatoni nyár élményét. Aminek minden költségét – az útiköltséget, a gyerekek ellátását, a színes programokat – a Hilaris Hotels tulajdonosa, Zentai Péter magánemberként fedezi. A küldő intézményeknek, szervezeteknek csupán a szakmai kíséret megszervezése a feladata.

A kezdeményezéshez az üdülő egykori vendégei, ismert színészek mellett, több népszerű művész és közismert személyiség is csatlakozott. Köztük Krausz Gábor a Hilaris Hotels executive séfje, aki a szállodavállalat Zamárdiban található testvérszállodájában naponta készít ételeket a gyerekeknek. Emellett sport- és közösségi programok, koncertek, beszélgetések is színesítik a tábort, ahol a gyerekek példaképeikkel is találkozhatnak, valamint inspiráló élményekkel is gazdagodhatnak.

„Mi a Hilarisnál hiszünk abban, hogy a Balaton mindenkié. Ezért ezt a különleges alkalmat felhasználva szeretnénk biztosítani, hogy azok a gyerekek is részesei lehessenek a feledhetetlen balatoni élményeknek, akiknek eddig soha nem volt erre lehetőségük” – fejtette ki Zentai Péter. Akinek meggyőződése, hogy nyitott szívvel, összefogással a rászorulók életét is jobbá tehetjük. A karitatív gesztus ezért a nyaralás megszervezésén is túlmutat: az épület felújításának megkezdésekor Zentai Péter a Művész Üdülő teljes bútorzatát térítésmentesen ajánlja fel a gyermekotthonok és segélyszervezetek számára.

