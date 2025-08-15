Kezdőlap Hirdetés Ingyenes felújítási lehetőségek jönnek az EKR-rel
Ingyenes felújítási lehetőségek jönnek az EKR-rel

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:freepik

Az új energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) a következő években akár 150 ezer magyar lakóépület korszerűsítését teheti lehetővé. A program egyszerűbb, gyorsabb és kevesebb adminisztrációval jár, mint a korábbi otthonfelújítási pályázatok, miközben akár ingyenes felújítási lehetőségeket is kínál. Juhász Attila, az Új Ház Zrt., valamint az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a siker kulcsa a megfelelő integrátor cégek bevonása és a minőségi kivitelezés biztosítása.

 

Magyarországon a következő években akár 150 ezer ingatlan – döntően családi ház – energetikai korszerűsítése valósulhat meg az új energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) révén – hangsúlyozta Juhász Attila. A rendszer lényege, hogy az energiaszolgáltatók számára törvényileg határoz meg kötelezettséget bizonyos mértékű energia-megtakarítás elérésére, amit a fogyasztók ingatlanjainak korszerűsítésével is teljesíthetnek.

„A most futó otthonfelújítási pályázatokkal szemben az EKR nagy előnye az egyszerűség. Nem pályázatról van szó, hanem egy kötelezettségről, ami lényegesen kevesebb adminisztrációt igényel a tulajdonos részéről. Sok esetben a felújítás akár teljesen ingyenesen is megvalósítható” – fejtette ki a szakember a közelmúltban megjelent jogszabály kapcsán.

Fontos a bizalom, de az ellenőrzés fontosabb

A legnagyobb érdeklődés várhatóan a födémszigetelési projektek iránt lesz, mivel ezek gyorsan kivitelezhetőek és az ingyenesség miatt tömegesen lesznek elérhetők. Ugyanakkor a program lehetőséget biztosít homlokzatszigetelésre, sőt akár split klímák telepítésére is. „Egy könnyen elérhető, gyors lefutású, kevés adminisztrációval járó folyamatról van szó, amelyben nagyobb potenciált látunk, mint a jelenlegi otthonfelújítási támogatások összességében” – tette hozzá.

Juhász Attila elmondta: ügyfélszempontból fontos tudni, hogy egy családi ház tulajdonosa önállóan jellemzően nem tud élni a lehetőséggel. Mindenképpen érdemes olyan integrátor céget keresni, amely a teljes folyamat lebonyolításában jártas és van már tapasztalata. Miközben a következő hetekben várhatóan egyre több ilyen vállalkozás hirdeti majd magát a különböző közösségi média felületeken.

A szakember szerint az is bevett gyakorlat lesz, hogy ezek az integrátor cégek önkormányzatokkal működnek együtt, ami egyfajta minőségi garanciát jelenthet. „Ha egy polgármester a nevét adja egy vállalkozáshoz, ott feltételezhetően kellő körültekintéssel fognak eljárni az integrátor cég kiválasztásában, és így a kivitelezés minősége is jobb lehet” – mondta.

Mindemellett fontos óvatosságra int: az ingyenes szolgáltatások – mint például a födémszigetelés – esetében is elengedhetetlen, hogy megfelelő műszaki tartalommal készüljenek el a munkák. „Az, hogy valami ingyenes, nem jelenti, hogy silány minőségben szabad kivitelezni. Csak így biztosítható, hogy az elért energiamegtakarítás hosszú távon is valódi értéket képviseljen.” Hozzátéve: az elköteleződés előtt ezért is érdemes körültekintően tájékozódni a kiválasztandó vállalkozással kapcsolatban.

 

Társasházak számára is nyitott a lehetőség

Mivel az új szabályozás előírja, hogy az úgynevezett hitelesített energia megtakarítások (HEM) legalább 75%-ának lakossági forrásból kell származnia, ezzel a jogalkotó egyértelműen a családi házak és lakóépületek felújítását kívánja ösztönözni. „Jó hír, hogy ezért a társasházak is részt vehetnek a programban” – emelte ki Juhász Attila.

Ugyanakkor egy társasház esetében a folyamat összetettebb, hiszen szükséges a közös képviselő aktív részvétele, lakógyűlés összehívása és közös döntés meghozatala. Előfordulhat, hogy mélyfelújítások esetén (pl. födém és homlokzat szigetelés, nyílászáró csere) bizonyos mértékű önerőre is szükség lesz, ugyanakkor a felújításra jutó támogatás mértéke jelentős lehet. „Azok a társasházak, amelyek belevágnak, számottevő anyagi hozzájárulást kaphatnak, ami érdemben csökkenti a költségeket” – emelte ki.

Mikor és hogyan készüljünk?

A program eljárásrendjét és műszaki követelményeit tartalmazó katalógusjegyzék augusztus elején jelent meg, így a piac most kezdi feldolgozni az információkat és felkészülni a kivitelezésre. Juhász Attila szerint a fizikai megvalósítás várhatóan 2025 szeptemberében indul.

„A hozzáférés módja eltérő lehet: vannak vállalkozások, amelyek közvetlenül hirdetni fogják magukat, de sok önkormányzat is aktívan részt vesz majd az integrátorok kiválasztásában és ajánlásában” – mondta. Az integrátorokkal való kapcsolatfelvétel kulcsfontosságú, mivel a folyamat jelentős szervezési és szakmai előkészítést igényel.

Az energiamegtakarításokat minden esetben auditáltatni kell, amihez hitelesítő szakemberekre van szükség. „Ezt egyénileg nem érdemes és nem is igazán lehet végig vinni – integrátorok bevonásával lehet biztosítani, hogy a munkák megfeleljenek a műszaki és minőségi elvárásoknak” – hangsúlyozta. Kiemelve: az EKR egy olyan, rövid időn belül elérhető és kevés adminisztrációval járó lehetőség, amely egyszerre szolgálja az energiahatékonysági célokat, a rezsicsökkentést és a hazai épületállomány korszerűsítését.

Érsek M. Zoltán

 

