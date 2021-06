Ingyenes informatikai kurzus nőknek – Hello IT! for Women

Nőknek indít ingyenes online informatikai képzést júliusban a Green Fox Academy, a Hello IT! for Women kurzuson összesen 300 résztvevő szerezhet piacképes tudást.

A Work in Tech nemzetközi program része, és nőket segít abban, hogy saját vállalkozásukat digitális alapokra helyezzék, új karriert indítsanak vagy megalapozzák további tanulmányaikat az informatika területén. A 2-4 hónapos programra 18 évet betöltött, középszintű angol nyelvtudással rendelkezők jelentkezhetnek.

A program több mint 150 órányi tananyagát a Google szakemberei fejlesztették ki. A Green Fox Academy mentorai segítik a hallgatókat, pszichológusai készségfejlesztő tréninggel és elhelyezkedést támogató workshoppal egészítik ki a tanultakat.

A közleményben kiemelték: a magasabb szintű informatikai tudás elsajátítása az egyik legjobb befektetés a jövőbe. A Women in Digital Scoreboard 2020 kutatás szerint a felnőtt magyar lakosság csupán negyede rendelkezik az alapvető ismereteket meghaladó digitális készségekkel, és közöttük alacsony a nők aránya. Az infokommunikációs területen dolgozók egytizede nő Magyarországon – tették hozzá.

Az INCO Academy – Work in Tech képzési program különösen sérülékeny csoportokba tartozók számára nyújt segítséget. A Google.org és a Coursera által támogatott program Európa 17 országában, 9500 embert segít társadalmi és gazdasági helyzetének stabilizálásában.

A Green Fox Academy Magyarország 2015 októberében kezdte el junior programozók képzését, az idén áprilisig már több mint 1200 beiratkozott hallgatója volt – jelentette az MTI.

A kurzusról többet IDE KLIKKELVE tudhat meg.