Ingyenes nyelvtanulást kínál a KRÉTA-alkalmazás szülőknek is

AzÜzlet.hu

Fotók: KRÉTA IFM / Pexels

A nyelvtudás ma már nemcsak a fiataloknak jelent versenyelőnyt, hanem a szülők korosztálya számára is nélkülözhetetlen a munkaerőpiacon. Emellett a nyelvtanulás a kognitív képességek megőrzésében is kulcsfontosságú, sőt hozzájárulhat a demencia megelőzéséhez is.
A mesterséges intelligenciát is használó KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM) egy nyelvtanuló alkalmazás, amely mostantól a szülők számára is elérhető. Az applikáció térítésmentesen és időkorlát nélkül használható mobiltelefonon és laptopon egyaránt. A belépéshez mindössze a szülői KRÉTA azonosítóra és a jelszóra van szükség.

Hatékony nyelvtanulás szoros időbeosztás mellett is

„Mint minden területen, a nyelvtanulásban is kulcsszerepe van az otthoni légkörnek és a szülői példamutatásnak, mégis, a mindennapok rohanásában sok szülőnek nehéz rendszeresen időt szakítania rá” – hangsúlyozta Gubáné Csánki Ágnes generációs tréner, a KRÉTA IFM stratégiai vezetője.

Hatékony támogatást nyújthat ebben a szülők számára a KRÉTA IFM, amely a tananyagot rövid, néhány perces egységekre tagolja, és a modern technológia, köztük a mesterséges intelligencia eszközeivel teszi eredményesebbé a tanulást.

Azonban az új generációk tanulási szokásai is átalakultak az utóbbi években, évtizedekben: a diákok is – akárcsak szüleik – előnyben részesítik a rövid, 3-4 perces leckéket és az interaktív feladatokat. A hagyományos tankönyvek és szótárfüzetek sokszor már nem illeszkednek ehhez a ritmushoz, a rövid koncentrációs szakaszokra épülő, játékos tanulási formák viszont sokkal jobban lekötik a figyelmüket.

Élményszerű nyelvtanulás öt nyelven

A KRÉTA IFM immár a család minden tagjának nyelvtanulását támogatja. Az eddig kizárólag a diákok és a pedagógusok számára elérhető Modul az angol és a német mellett a spanyol, a francia, valamint a magyar, mint idegennyelv tanulását biztosítja már a szülők, gondviselők számára is.

A szülők háromféle módon is elérhetik a Modult: legegyszerűbben a szülői KRÉTA alkalmazás megnyitása után a Továbbiak menüpontra kattintva választhatják ki a Nyelvtanulás (IFM) opciót. A belépéshez és a tanulás elkezdéséhez a KRÉTA IFM GYIK-ben találhatnak további hasznos információkat.

A rendszer a belépéskor szintfelmérőt kínál, majd személyre szabott tananyagot javasol. A tanulás önálló tempóban zajlik, napi kisebb célkitűzésekkel. Az AI-vezérelt beszédszimuláció különösen hatékonyan fejleszti a beszédkészséget, mivel valós élethelyzeteket modellez, és alkalmazkodik a felhasználó szintjéhez. A fejlődést játékos elemek – XP pontok, csillagok, oklevelek – teszik motiválóvá és átláthatóvá.

„A tananyag több szinten, kezdőtől akár felsőfokig, szintenként öt téma köré szerveződik, fejezetekre bontva. Minden szint a nyelvtanulók igényeihez és az adott nyelv sajátosságaihoz igazodik” – magyarázta Miholics Zoltán, a KRÉTA IFM szakmai vezetője.

A KRÉTA IFM-mel a nyelvtanulás élményszerűen és teljesen ingyen válhat a családi mindennapok részévé, kihasználva a modern technológia nyújtotta lehetőségeket.

