Inkubációs program új designtermékek fejlesztésére

Fotó:Freepik

Harmadik inkubációs programját indítja el a Creative Hungary: február 4-étől Product LAB néven pályázhatnak hazai designipari gyártók és tervezők új, piaci bevezetésre alkalmas designtermékek és prototípusok fejlesztésére. A 90 millió forintos keretösszegű program célja, hogy a kreatívipari együttműködések erősítésével szériagyártásra alkalmas, versenyképes hazai termékek jöjjenek létre.

A Product LAB a Creative Hungary tavaly indított, több ágazatra kiterjedő inkubációs programjainak sorába illeszkedik. A divat-, design- és szépségipari disztribútorokat megcélzó Creative LAB 220 millió forintos keretösszeggel indult, ezt követte a játékipari szereplők számára meghirdetett, online játékfejlesztést támogató Game LAB 90 millió forintos támogatással. A most meghirdetett Product LAB kifejezetten a designipari gyártásra fókuszál.

A pályázatra 2026. március 6-áig jelentkezhetnek többek között a textil-, bútor-, kerámia-, üveg- és világítástechnikai ágazatban működő vállalkozások. A program keretében a gyártók tervező bevonásával olyan saját ötletre épülő termékek vagy termékcsaládok fejlesztésére pályázhatnak, amelyek a megvalósítás végére prototípusként elkészülnek, majd a fenntartási időszak során nullszériás, piacképes termékké fejleszthetők.

A nyertes pályázók 5–15 millió forint közötti támogatásban részesülhetnek, amely nemcsak pénzügyi forrást jelent: a program komplex szakmai mentorálást is biztosít. Ennek része a termék pozicionálása, a márkaépítés, a kommunikációs stratégia kialakítása, valamint az üzleti tervezés támogatása. A cél olyan projektek megvalósítása, amelyek hosszabb távon a hazai designipari vállalkozások nemzetközi jelenlétét és exportképességét is erősítik.

A Product LAB nem előzmények nélküli: 2020 és 2023 között a Design LAB keretében 22 gyártó és 16 tervező összesen 137 szériaérett terméket hozott létre, amelyek nemzetközi szakmai platformokon – többek között a Milan Design Weeken és a Maison & Objet vásáron – is bemutatkoztak.

A mostani kiírásban benyújtott koncepcióknál elvárás, hogy a kortárs formatervezés eszköztára ötvöződjön a hazai ipari és kézműves hagyományokkal. Fontos szempont a mindennapi használhatóság, a szélesebb közönség számára való elérhetőség, valamint a fenntarthatósági elvek következetes érvényesítése is.

A pályázatokat szakmai tanácsadó testület értékeli egységes kritériumrendszer alapján, a támogatásról a döntőbizottság határoz. A részletes pályázati feltételek a Creative Hungary hivatalos oldalán, a chungary.com felületen érhetők el.

