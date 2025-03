Innen indult a legtöbb magyar Magyarországra

Minden korábbinál több, közel 18 millió turista érkezett a hazai szálláshelyekre tavaly, közülük pedig mintegy 9,3 milliónyian magyarországi utazók voltak. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a vármegyék lakosságához képest az elmúlt évben Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom adta a legtöbb belföldi turistát. A legmesszebbre a Békés és Nógrád vármegyeiek hajlandók utazni, ha pihenésről van szó. A 4-5 csillagos hoteleket pedig Győr-Moson-Sopron vármegye turistái választották a legnagyobb arányban.

Csúcsot döntött a belföldi vendégforgalom 2024-ben, a vármegyék nyertese pedig Veszprém volt, amelynek szálláshelyei több mint egymillió hazai vendéget fogadtak. Az NTAK adataiból az is kiderül, hogy szám szerint a legtöbb hazai turista pedig Budapestet követően Pest, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékből kelt útra az elmúlt évben. Körükben a legnépszerűbb úti célok Siófok, Balatonfüred, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Hévíz és Eger voltak. Hasonlóan alakul a vármegyék sorrendje abban az esetben is, ha azt vizsgáljuk, hogy népességarányosan melyikükben a legmagasabb a hazai utazók aránya. A toplista első két helyezettje ebben az esetben is megegyezik a legnagyobb belföldi turistakibocsájtó vármegyék éllovasaival, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára viszont ebben az esetben már Komárom-Esztergom állhat fel, amelynek lakosai főként Siófok, Zalakaros és Balatonfüred szálláshelyeit keresték fel.

Saját vármegyéjüktől legmesszebbre − a három legkedveltebb úti cél összesített távolsága alapján − Békés és Nógrád turistái utaztak. Érdekesség, hogy mindkét vármegyéből főként Hajdúszoboszlót, Siófokot és Egert választották. Míg a harmadik helyezett Bács-Kiskun lakosai elsősorban Siófokot, Gyulát és Balatonfüredet célozták tavaly.

Más vármegyékbe leginkább Pest, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar utazói járnak kikapcsolódni, míg a legkevésbé a Veszprém vármegyeiek szeretik átlépni a megyehatárt: belföldön legszívesebben Balatonfüreden, Zánkán és Tapolcán töltik szabadságukat.

Az NTAK adatai alapján látható az is, miként változnak az úti célok korosztályonként. Míg Pest vármegye mintegy 77 ezer fiatal turistájának legnépszerűbb desztinációja 2024-ben Siófok, Eger és Szeged volt, addig az ugyaninnen induló 65 év feletti korosztály mintegy 131 ezer tagja már inkább Hajdúszoboszlót, Hévízt és Cserkeszőlőt részesítette előnyben. A legidősebb hazai vendég pedig egy több mint 100 éves hölgy volt, aki Fejér vármegyéből látogatott Hévízre, ahol 24 éjszakát töltött.

A szálláshelyek megoszlása alapján a 4-5 csillagos hotelfoglalások aránya Győr-Moson-Sopron turistái körében volt a legmagasabb (63%), amelyek főként Bükre, Zalakarosra és Hévízre koncentrálódtak az elmúlt évben. A kempingek pedig a Pest vármegyei utazók körében voltak a legnépszerűbbek, ők leginkább Siófokon, Zamárdiban és Balatonfüreden keresték ezeket a szálláshelyeket.

Fotó:Freepik