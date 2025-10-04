Innen megismerheti az elektromos céges autócsere pénzügyi vonzatait

Pataki Gábor elektrifikációs szakember útjára indította azt a weboldalt, amely feketén-fehéren megmutatja miként érinti a pénztárcát az, ha elektromos autóra váltjuk a régi kocsit.

Pataki Gábor

Az elektrifikacio.hu, Cégautó kalkulátor néven indította el azt a cégautó kalkulátort amely minden érdeklődőnek egyszerűen és gyorsan megmutatja, milyen pénzügyi előnyökkel járhat a céges autók elektromosra cserélése. A rendszer kiszámolja, hogy mennyi üzemanyag- és szervizköltséget, valamint cégautóadót takaríthat meg egy vállalat, ha elektromos járművekre vált.

K.E.

Címlapkép:Bigstock