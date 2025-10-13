Kezdőlap Autó Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás - a hazai autóknak csupán ötödének...
AutóGazdaságHírek
No menu items!

Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás – a hazai autóknak csupán ötödének van casco biztosítása

AzÜzlet.hu

Az Insura.hu adatai szerint szeptember végéig a személyautókra megkötött teljes körű casco biztosítások idei átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb a múlt év azonos időszakában tapasztalt 216 300 forintos szintnél – közölte a biztosításközvetítő. 

Kiemelték, a szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

A tájékoztatás szerint az új autók átlagos casco díja az év első kilenc hónapjában 254 ezer forint volt, ami 1,6 százalékos csökkenés tavalyhoz képest, miközben azok az ügyfelek, akik használtautó-vásárláskor kötöttek casco szerződést, átlagosan 219 400 forintot fizettek, ami 3,8 százalékos csökkenés.

A legkevesebbet, átlagosan 173 100 forintot azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online megkötött casco biztosítások 165 100 forintos éves átlagdíja jelentősen alatta marad a teljes átlagnak, mivel a kedvezőbb díjú évfordulós kötések nagyobb arányban zajlanak ezen a csatornán.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a közleményben rámutatott arra, hogy az átlagdíjak csökkenése részben a piacon tapasztalható biztosítói verseny következménye, de szerepe van benne annak is, hogy az idei szerződések között magasabb a kisebb átlagdíjjal rendelkező évfordulós kötések aránya, ami pedig az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

A közleményben kitértek arra, továbbra is probléma, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik casco biztosítással, pedig a lopáskárokra, a saját hibából bekövetkező töréskárokra, illetve az egyre gyakrabban bekövetkező elemi károkra – vihar, jégverés, áradás – kizárólag a casco nyújt fedezetet. A csekély biztosítottsági hányadnak az egyik magyarázata, hogy a biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót egy autóra, vagyis a 16,3 éves átlagéletkorral rendelkező hazai autópark több mint fele eleve kiesik a biztosítható körből. A 8-15 év közötti autók körében is nagyon sok gépjármű közlekedik casco-védelem nélkül.

Kapcsolódó cikkek

Cégvilág

Új korszak jön: nyilvánosak lesznek a fizetések az álláshirdetésekben

Komoly fluktuációs hullámot indíthat el a magyar munkaerőpiacon a kötelező bértranszparencia.  Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Gazdaság

A Standard and Poor’s továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – töretlen a nemzetközi bizalom Magyarország iránt

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás – a hazai autóknak csupán ötödének van casco biztosítása

Autó
A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.
Tovább

BÉT – Nem zárható ki a negatív korrekció a nyitásban

Mozaik
Nem zárható ki a negatív korrekció hétfőn a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén
Tovább

Új korszak jön: nyilvánosak lesznek a fizetések az álláshirdetésekben

Cégvilág
Komoly fluktuációs hullámot indíthat el a magyar munkaerőpiacon a kötelező bértranszparencia.  Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre
Tovább

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Hírek
Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Autó

Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás – a hazai autóknak csupán ötödének van casco biztosítása

A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.
Tovább
Cégvilág

Új korszak jön: nyilvánosak lesznek a fizetések az álláshirdetésekben

Komoly fluktuációs hullámot indíthat el a magyar munkaerőpiacon a kötelező bértranszparencia.  Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Gazdaság

A Standard and Poor’s továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – töretlen a nemzetközi bizalom Magyarország iránt

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják.
Tovább
Gazdaság

Hétfőtől elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram indul a kis- és közepes vállalkozások számára

A hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban.
Tovább
Gazdaság

Ingatlan.com: a lakásárak emelkedése szeptemberben felgyorsult 

A 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti, ami arra utal, hogy az ingatlanpiacot múlt hónapban azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt tíz év lakásdrágulása miatt kiszorultak a vevők közül.
Tovább
Egészség-ügy

Járványszezon okosan: így spórolhatsz egy vagyont a dráguló gyógyszereken

A lista alapján a gyógyszerek és vitaminok havonta 21 500 forintba kerülnek az online elérhető árakkal számolva. A KSH által közzétett 4,4 százalékos áremelkedést figyelembe véve a felsorolt termékek beszerzése tavaly körülbelül 20 600 forintba került volna, ami körülbelül 900 forintos áremelkedést jelent egy év leforgása alatt.
Tovább
Hírek

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás – a hazai autóknak csupán ötödének van casco...

A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.

BÉT – Nem zárható ki a negatív korrekció a nyitásban

Nem zárható ki a negatív korrekció hétfőn a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén
© 2025 | www.azuzlet.hu