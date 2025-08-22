Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált, az ország egyik legszínesebb, kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló programsorozatát. A legtöbb program ingyenesen látogatható!

A háromnapos fesztivál célja idén is az, hogy minőségi, kreatív és élménydús kikapcsolódást kínáljon a legfiatalabbaknak, miközben a felnőtteket is játékra, közös élményekre hívja. A programkavalkád a koncertektől a bábelőadásokon, a kézműveskedésen és meséken át egészen a buborékfújó workshopig terjed – a kínálat szinte végtelen!

Zenélő családi délutánok és esti koncertek

A fesztivál zenei palettája idén is kiemelkedő: fellép többek között a Rutkai Bori Banda, JaMese, Bognár Szilvi, Bíró Eszter, Bolba Éva és a JAZZterlánc valamint Mihályi Réka Fonogram-díjas énekesnő Masni és Pocó című produkciója is hallható lesz.

Színház és bábszínház kicsiknek és nagyoknak

A Bóbita Bábszínház több saját produkcióval készül, köztük az új bemutatóval: Ali király ünnepi vacsorája. A fesztiválra érkezik a Kavicstársulat, a Füge Produkció, valamint Sarkadi Bence, Magyarország nemzetközi hírű marionettmestere is.

Mesék, kalandok, játék

Visszatér a Zsolna és az Eozin-gyár című interaktív mesevilág, ahol a gyerekek maguk is részesei lehetnek a Zsolnay Negyed rejtélyeinek. Emellett népmeseprogramok, népi játszóház, élőszavas mesemondás és diavetítés is várja a látogatókat.

Aktivitás a köbön!

A Vándorjátszó játékbirodalmában kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatják a gurulós, pedálos játékokat: gokart, traktor, squad, pónicikly, kisautó, egyszóval minden, ami gurul! De lesz vívás, trambulin, állatsimogató, sakk, robotika és kézműveskedés is, garantálva, hogy a gyerekek a mozgás, a logika és a kreativitás terén is kibontakozhassanak. A mesés esti pizsamás séta pedig igazi kuriózum lesz: a csillagfényes séta során mesebeli lényekkel elevenedik meg a Zsolnay Negyed, miközben a résztvevők emlékeket gyűjtenek a vándortarisznyájukba. www.szamarfulfesztival.hu