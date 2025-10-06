Iránykereséssel kezdődhet a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 812,54 pontos, 0,82 százalékos emelkedéssel, 100 462,96 ponton zárt pénteken.

Czibere Ákos, az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a Mol a korábban áttört 2765 forintos támasz fölött zárt, lefelé további támaszt ad egy emelkedő trendvonal 2744 forint környékén, míg rövid távú ellenállást a 30 napos mozgóátlag képez 2830 forintnál. Pénteken a Mol árfolyama 4 forinttal, 0,14 százalékkal 2770 forintra csökkent, 572,0 millió forintos forgalomban-közölte az MTI.

Az OTP a pénteki emelkedés ellenére továbbra is a 30 és az 50 napos mozgóátlag által képzett ellenállások alatt mozog, amelyek 29 406, 29 496 és 29 519 forintnál képeznek ellenállást, támasz 27 800 forint környékén található. Pénteken az OTP-részvények ára 300 forinttal, 1,04 százalékkal 29 080 forintra erősödött, forgalmuk 5,9 milliárd forintot tett ki.

A Richter részvényei a pénteki kereskedésben átlépték a 30 napos mozgóátlag által képzett ellenállást 10 154 forintnál, ez most támasz az árfolyamban, további ellenállás 10 280 forintnál és 10 285 forintnál látható.

A Telekom árfolyamában 1868 forintnál látható ellenállás, támasz pedig 1804 forint környékén húzódik. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,76 százalékkal 1852 forintra nőtt, forgalma 277,4 millió forint volt.