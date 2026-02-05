Ismét adómentes az üzleti ebéd – vacsora. És a termelői pálinka!

Mostantól nemcsak üzleti döntés, hanem pénzügyi előny is étteremben találkozni az ügyfelekkel: a friss kormányrendelet jelentős adóterhet vesz le a vállalkozások válláról, miközben élénkíti a vendéglátást. 100 millió forintig adómentes a reprezentáció

Január 30-án jelent meg, és már most alkalmazható az a kormányrendelet, amely bizonyos korlátokkal mentesíti a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alól az ügyfelekkel közösen elfogyasztott ebédet vagy vacsorát. A cél az éttermek forgalmának növelése.

Mi vált adómentessé?

Az új rendelkezések szerint akkor, ha egy vállalkozás az üzleti, szakmai kapcsolatok keretében az ügyfeleit, munkavállalóit egy étteremben látja vendégül, akkor nem kell megfizetnie a reprezentáció, mint magánszemélyeknek adott juttatás utáni 33,04%-os adót. (Ez az adómérték azért alakul így, mivel a juttatás áfával növelt értékének 118%-a az adóalap, amelyet 15% szja és 13% szociális hozzájárulási adó terhel).

Az új előírás a vállalkozás bevételének 1%-áig, de legfeljebb évi 100 millió forintos határig mentesíti a reprezentációs juttatásokat az adók alól. Így például egy évi 12 millió forintos bevétellel rendelkező egyéni vállalkozó éves szinten 120 000 Ft-os értékben biztosíthat adómentes étkezést az ügyfeleinek, míg egy tízmilliárd forintnál nagyobb bevétellel rendelkező nagyvállalat esetében az értékhatár 100 millió forint.

Mik az adómentesség feltételei?

Tekintettel arra, hogy a szabály csak az étteremként nyilvántartásba vett vendéglátóhelyeken elfogyasztott ételre mondja ki az adómentességet, így a kávézóban, gyorsétteremben, bárban, munkahelyi étkezdében adott étel- vagy italszolgáltatás nem tartozik az adómentes körbe.

Honyek Péter, a PwC Magyarország igazgatója hozzátette: „Mivel az étkezésnek az étteremben kell megvalósulnia, így az onnan megrendelt, de nem ott elfogyasztott étel vagy ital sem tartozik a kedvezményes körbe. És mivel az új mentesség a rendelet szövege szerint csak az étel és az ital árára vonatkozik, ezért kérdéses, hogy a számlában szereplő felszolgálási díjra vagy az ahhoz hozzácsapott borravalóra az adómentesség érvényes-e.”

A reprezentáció fogalmába a szakmai és a hitéleti események is beletartoznak. Ezért egy céges szakmai esemény utáni éttermi vendéglátásra vagy egy étteremben elfogyasztott karácsonyi vacsorára is vonatkozik a szabály. Ugyanakkor, ha az eseménynek nincs üzleti, szakmai, hivatali jellege, akkor az adómentesség nem alkalmazható. Így például, ha egy munkavállaló születésnapja vagy nyugdíjba vonulása esetén látja vendégül a munkáltató a dolgozókat, akkor a 33,04%-os adót meg kell fizetnie.

A szabály különlegessége az, hogy már a 2026 januárjában történő fogyasztásokra is visszamenőlegesen alkalmazható.

A pálinka adómentes juttatása

A reprezentációra vonatkozó szabálytól független további, február 1-jétől alkalmazandó könnyítés, hogy a továbbiakban nem csak a termelőtől származó bor, hanem a közvetlenül az előállítótól vásárolt pálinka is mentes a juttatót terhelő 33,04%-os adó alól akkor, ha pálinkát ad az ügyfeleinek vagy a munkavállalóinak ajándékba.

