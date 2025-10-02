Ismét gördülő Ikarus legendák érkeznek az Aeroparkba

Ismét jön az két nap, amikor nem csak a történelmi repülőgépek játsszák a főszerepet az Aeroparkban. A legendás Ikarus gyár mintegy 100 autóbusza – köztük számos oldtimer jármű, és ritkaságnak számító kocsi mutatkozik be október 4-én és 5-én. Élménybuszozás, látványos felvonulás, gördülő kiállítás, különleges motorindítás egyaránt szerepel a hétvége programjában, ami az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar márka előtt tiszteleg.

Gördülő történelem

A Légiközlekedési Kulturális Központ, a MÁV Csoport (Volán), a BKV Zrt., a Közlekedési Múzeum, és számos partnere a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait immár hetedik alkalommal vonultatja fel a repülőtéri múzeumban. A kiállítás mellett élménybuszozás is zajlik majd. Az idősebbek így nosztalgiázhatnak, a fiatalok pedig átélhetik az igazi Ikarus-élményt.

A legsikeresebb magyar márka

Az Ikarus egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, viszont története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött meg. Az Ikarus – mint állami vállalat – az 1970-es, 1980-as években meghatározó szerepet töltött be nem csupán a keleti blokk államainak piacán, hanem a világpiacon is. A különféle Ikarus autóbuszok a városi és távolsági tömegközlekedés mellett évtizedeken át a ferihegyi repülőtéren is meghatározóak voltak. Emellett számos modell olyan helyekre is eljutott, mint az Egyesült Államok, Madagaszkár, Venezuela, Costa Rica, Guinea, Etiópia.

„Faros” dömping a találkozón



A régi autóbuszok közül a legnagyobb rajongótáborral a legendás és különleges vonalvezetésű „farosok” rendelkeznek. Nem véletlen, hogy napközben jellemzően Ikarus 55-ösökkel zajlik majd az élménybuszozás, az ingajáratot pedig a többi között a 200-as család 200.000-dik példánya teljesíti a Népliget és az Aeropark között. Az Ikarus 55 a gyár egyik legismertebb és legsikeresebb távolsági- és turistabusz-típusa volt, melyet 1954 és 1973 között gyártottak. Hívták „Farosnak” és „Bözsinek” is, ezt az elnevezést a busz a jellegzetes hátulsó motorszekciójának köszönheti.



Meglepetések és újdonságok

Szombaton a nagyközönség és a rajongók előtt két különleges Ikarus autóbusz is bemutatkozik, amelyek nemrégiben születtek újjá. Emellett magángyűjtők is felvonultatnak igazi ritkaságokat.

Ikarus felvonulás mintegy 80 busz részvételével

A rendkívül látványos statikus kiállítás mellett vasárnap 16:00 órától izgalmas felvonulással készülnek a szervezők, amikor a hosszú konvoj rendőrségi biztosítással végighalad Vecsés és Üllő főutcáján. (A felvonulás pontos útvonala: Aeropark – Market Centrál kereszteződés – Vecsés Fő utca – Üllő Fő utca – Visszafordulás a 404-es út körforgalmában – Üllő Fő utca – Új Ecseri út – M4 – Aeropark.)

A járművek túlnyomó többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd a látogatókat.

A program mindkét napon 9:00 és 18:00 óra között látogatható. Emellett az ipartörténeti érdekességekért rajongóknak igazi csemegével is szolgál a repülőmúzeum: a hétvégén rendszeresen beindítanak egy An-2-es repülőgépből származó 1000 lóerős csillagmotort, és egy Boeing 737-es utasszállítóból származó fedélzeti sugárhajtóművet.

A jelentős érdeklődésre való tekintettel a szervezők azt javasolják, hogy a látogatók lehetőség szerint a közösségi közlekedés, valamint a Népliget és az Aeropark között közlekedő ingajáratok igénybevételével érkezzenek az Ikarus Találkozóra.