Ismét szabadabb az út az USA-ba. Itt a hivatalos állásfoglalás.

Az USA Belbiztonsági Minisztériuma a DHS feloldotta a magyarországi Vízummentességi Programra vonatkozó korlátozásokat.

Az USA nagykövetségének közleménye szerint a teljes jogú tagság visszaállítását a vízummentességi programban az indokolja, hogy Magyarország lépéseket tett biztonsági intézkedéseinek javítása érdekében.

Ehhez kötődően Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) minisztere bejelentette, hogy Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP) teljes mértékben visszaáll, miután az ország megtette a szükséges lépéseket a biztonsági kockázatok kezelésére.

Ez a döntés visszavonja a magyar állampolgárokra vonatkozó azon korábbi korlátozásokat, amelyek a VWP keretében történő utazásukat, illetve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintették.

A DHS 2021 elején visszavonta a Magyarországon kívül született, magyar útlevéllel rendelkező összes magyar állampolgár már kiadott ESTA engedélyét, valamint elutasította a Magyarországon kívül született magyar állampolgárok új ESTA-kérelmeit is. A Biden-adminisztráció 2023 augusztusában a magyar utazók ESTA-jának érvényességi idejét két évről egy évre csökkentette, és az ESTA-t egyszeri használatúra korlátozta.

Mivel a magyar kormány megtette az Amerikai Egyesült Államok kormánya által kért intézkedéseket a biztonsági hiányosságok kezelésére, a korábbi kormányzat által bevezetett korlátozásokat feloldották, és a magyar állampolgárok most bővített hozzáférést kapnak az Egyesült Államok és Magyarország közötti utazáshoz . A magyarok 2025. szeptember 30-tól immár két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható lesz.

„Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország a Vízummentességi Program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében tett” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár. „Donald Trump elnökhöz hasonlóan Orbán Viktor miniszterelnök is elkötelezett amellett, hogy biztosítsa országának határait, és ellenőrizze, ki lép be az országába.

Azzal, hogy az országok védik a határaikat, az egész világot biztonságosabbá teszik – és ezt el kell ismerni. Donald Trump elnök és Kristi Noem miniszter erőfeszítéseinek köszönhetően a DHS visszaállítja a bevándorlási rendszer integritását.

Ez a döntés megerősíti a VWP megbízhatóságát és elősegíti a biztonságos utazást az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között. Csak a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelő nemzetek kapnak vízummentes beutazási lehetőséget az Amerikai Egyesült Államokba.